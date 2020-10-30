iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu

Pandemi süreci global ekonomiyi derinden etkilerken bazı sektörler beklenmedik şekilde yükselmeye devam ediyor. Özellikle tablet, dizüstü bilgisayar, web kamerası, mikrofon, görüntülü görüşme ve ofis yazılımları bu sürecin kazananı oldu.

Apple yine gelirini arttırdı

Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Apple’ın elde ettiği gelir 64.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 1 civarında bir büyüme yaşandı. Faaliyet harcamaları 9.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken dağıtılan temettü ise 22 milyar dolara ulaştı.

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iPhone 12 üretiminin pandemi nedeniyle gecikmesi üçüncü çeyrek tablolarına girmesini engelledi. Ayrıca iPhone 12 beklentisi diğer modellerin satışını da yavaşlattı. Bu dönemde iPhone satışları 26.4 milyar dolar gelir elde etti ve 20 civarında bir düşüş yaşadı. Harici kaynaklar 41.6 milyon adet iPhone satıldığını belirtiyor.

Uzaktan etkileşim döneminin de etkisiyle Mac satışlarında yüzde 30 civarında bir artış yaşandı ve 9 milyar dolara ulaşıldı. Servisler ise 14.6 milyar dolar ile tarihi zirveye çıktı. iPad satışları da yüzde 50 gibi muazzam bir artışla 6.8 milyar dolar oldu. Giyilebilir cihazlar ve aksesuarları kapsayan Diğer kategorisi ise 7.9 milyar dolar ile yükselişini sürdürdü.

Tablolarda dikkat çeken bir nokta ise Çin’deki toplam satışların yüzde 30 civarında bir düşüş ile 7.9 milyar dolara gerilemesi oldu. Pandemiden ilk toparlanan ülke olmasına rağmen ambargoya tepki olarak tüketicilerin yerli ürünlere daha fazla yönelmesi aslında Çin’de yabancı markaların daha da zorlanacağının bir göstergesi.

https://appleinsider.com/articles/20/10/29/apples-647b-q4-beats-street-estimate-but-china-sales-flag

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