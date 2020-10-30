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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu

    Üçüncü çeyrekte iPhone satışları gerileme yaşarken uzaktan erişim ile alakalı Mac, iPad ve Servisler bölümleri adeta coştu. Çin ise yavaş yavaş yüzünü dönüyor gibi.
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    iPhone
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu

    Pandemi süreci global ekonomiyi derinden etkilerken bazı sektörler beklenmedik şekilde yükselmeye devam ediyor. Özellikle tablet, dizüstü bilgisayar, web kamerası, mikrofon, görüntülü görüşme ve ofis yazılımları bu sürecin kazananı oldu.

    Apple yine gelirini arttırdı

    Yılın üçüncü çeyreği itibariyle Apple’ın elde ettiği gelir 64.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında yüzde 1 civarında bir büyüme yaşandı. Faaliyet harcamaları 9.9 milyar dolar olarak gerçekleşirken dağıtılan temettü ise 22 milyar dolara ulaştı.

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    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    iPhone 12 üretiminin pandemi nedeniyle gecikmesi üçüncü çeyrek tablolarına girmesini engelledi. Ayrıca iPhone 12 beklentisi diğer modellerin satışını da yavaşlattı. Bu dönemde iPhone satışları 26.4 milyar dolar gelir elde etti ve 20 civarında bir düşüş yaşadı. Harici kaynaklar 41.6 milyon adet iPhone satıldığını belirtiyor.

    Uzaktan etkileşim döneminin de etkisiyle Mac satışlarında yüzde 30 civarında bir artış yaşandı ve 9 milyar dolara ulaşıldı. Servisler ise 14.6 milyar dolar ile tarihi zirveye çıktı. iPad satışları da yüzde 50 gibi muazzam bir artışla 6.8 milyar dolar oldu. Giyilebilir cihazlar ve aksesuarları kapsayan Diğer kategorisi ise 7.9 milyar dolar ile yükselişini sürdürdü.

    Tablolarda dikkat çeken bir nokta ise Çin’deki toplam satışların yüzde 30 civarında bir düşüş ile 7.9 milyar dolara gerilemesi oldu. Pandemiden ilk toparlanan ülke olmasına rağmen ambargoya tepki olarak tüketicilerin yerli ürünlere daha fazla yönelmesi aslında Çin’de yabancı markaların daha da zorlanacağının bir göstergesi.



    https://appleinsider.com/articles/20/10/29/apples-647b-q4-beats-street-estimate-but-china-sales-flag Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 saat önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    6 saat önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    20 saat önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    1 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

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    5 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    5 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    6 gün önce
    guneyk

    xd

    6 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 hafta önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 hafta önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 sa. en beğenilen
    Artik apple akbaba gibi oldu avi kendi yakalamiyor leşleri yiyor..
    Yanıtla +10
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkaura 2 sa.
    "futbol 22 kisinin oynadigi, sonunda hep almanlarin kazandigi bir oyundur." soylemi gibi bir ortam olustu. "elektronik surekli inislerin cikislarin oldugu, sonunda hep apple'in kar ettigi bir piyasadir."
    Yanıtla +2
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 4 sa. en beğenilen
    Artik apple akbaba gibi oldu avi kendi yakalamiyor leşleri yiyor..
    Yanıtla +10
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