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    Beyaz Saray yönetimi, kriptoyla ilgili yeni bir rapor yayınladı

    ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi üzerine kripto paralarla ilgili rapor hazırlandı. Raporda kripto paralara yönelik düzenlemeler hazırlanması ve dijital doların geliştirilmesi gerektiği belirtiliyor.
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    Beyaz Saray yönetimi, kriptoyla ilgili yeni bir rapor yayınladı
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    ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz Mart ayında kripto paralarla ilgili bir emir yayınlamıştı. Bu emirde ABD hükümetinin kripto paralarla ilgili araştırma yapmaları ve bu konuda bir rapor sunulması istenmişti. ABD Hazine Bakanlığı bu raporlardan bazılarını yayınlandı. Raporda kripto paraların düzenlenmesi gerektiğine değinildi. 

    Kripto paralarla ilgili uzun zamandır beklenen ve çerçeve niteliğindeki raporda kripto paraların düzenlenmesi istendi. Beyaz Saray tarafından kripto paralarla ilgili yayınlanan üç rapora göre, Hazine Bakanlığı, hükümetin kripto para birimlerine dair riskleri değerlendirmeye devam etmesini, yaptırım eylemlerini sürdürmesini ve FED’in merkez bankası dijital para birimi (CBDC) yani dijital dolar üzerinde çalışmaya devam etmesini istedi.

    Raporda, kripto para platformlarına daha fazla rehberlik edilmesi ve dijital varlık alanındaki dolandırıcılıklarla mücadele edilmesi gerektiği aktarıldı. Özellikle düzenleyicilerin, yasalarla kripto para şirketlerine ve borsalarına rehberlik etmesi isteniyor. Ayrıca kanun çerçevesinde  kripto kurallarının düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

    Ayrıca raporda ABD Hazine Bakanlığı’nın ve yetkili kurumların 2023 Şubat ayının sonuna kadar merkeziyetsiz finans (DeFi) üzerine bir finansal risk analizi ve yasa dışı faaliyet değerlendirmesi yapması beklendiği aktarıldı.

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