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    PlayStation 5’in yeni versiyonundan detaylar geldi: Sıvı metal soğutmaya veda edilecek

    Dokuzuncu konsol neslinin en popüler ürünü PlayStation 5, önümüzdeki aylarda yeni versiyonuna kavuşacak. Performans anlamında bir yeniliğe sahip olmayacak konsoldan yeni detaylar geldi.
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    Yeni Playstation 5 konsolu 5nm sürecinde üretilecek Tam Boyutta Gör
    2020 yılında küresel olarak satışa çıkan PlayStation 5, kısa sürede dokuzuncu konsol jenerasyonun en başarılı ürünü olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl içerisinde popülerliğini daha da arttıran PS5, önümüzdeki aylarda yeni versiyonuna kavuşacak. Şu an satışta olan PS5 ve PS5 Dijital konsollarının yerine geçmesi beklenen modelden yeni detaylar geldi.

    Yeni PS5 konsolu 5nm sürecinde üretilecek

    Geçtiğimiz hafta PlayStation Project Q hakkında sızıntılar paylaşan Zuby_Tech, Twitter üzerinden paylaştığı yeni gönderide PS5 konsolunun yeni versiyonu hakkında konuştu. Bu paylaşıma göre PlayStation 5’in yeni sürümü CFI-1300 serisi olarak anılacak ve bu serinin APU'su (Gelişmiş İşlem Birimi) 5nm sürecinde üretilecek. Bu sayede yeni PS5 modelleri, 7nm ve 6nm sürecinde üretilen modellerden daha verimli olacak ve daha az ısınacak. Aynı rapor, bu sistemin sıvı metal soğutma sistemine veda edeceğini belirtiyor.

    CFI-1300 olarak adlandırılması beklenen yeni PlayStation 5, standart modellere göre herhangi bir performans artışına sahip olmayacak. Bu modelin tasarımının ise standart PS5 konsollarına oldukça benzeyeceği ve yeni modelin “PlayStation 5 Slim” olarak adlandırılmayacağı da gelen bilgiler arasında. Yıl bitmeden satışa çıkması beklenen yeni PS5, çıkarılabilir bir disk sürücüsü aksesuarına sahip olacak.

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