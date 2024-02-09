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    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı PC’ler geliyor ve piyasaya hakim olacaklar

    Yapay zekalı bilgisayarlara yönelik talebin bu yıl artmaya başlayacağı söyleniyor. AI PC’lerin 2027 yılına kadar toplam bilgisayar sevkiyatının yaklaşık yüzde 60'ını oluşturacağı belirtiliyor.
    Yapay zekalı PC’ler geliyor ve piyasaya hakim olacaklar Tam Boyutta Gör
    Tüm bilgisayar endüstrisi, isteseler de istemeseler de yapay zekanın içine sürükleniyor. Piyasa araştırma şirketi IDC, yeni nesil yapay zeka PC sevkiyatlarının 2027 yılına kadar tüm PC sistemlerinin yüzde 60'ına yakınını kapsamasını bekliyor.

    Sanırım şu ana kadar hepimiz "AI PC" ve genel olarak yapay zekanın teknolojinin geleceği olduğunu biliyoruz, ancak üretken yapay zeka görevlerini henüz yerel olarak çalıştıramadık - ChatGPT gibileri bulutta çalıştırıldığı için - ancak bu durum yavaş yavaş değişiyor. Yapay zeka bilgisayarlarının - yani, yerel olarak üretken yapay zeka görevlerini çalıştırmak için gerekli donanım ve yazılıma sahip (Windows Copilot ve AMD ve Intel’in AI işlemcileri gibi) olanların - bu yıl yaklaşık 50 milyon adede ulaşması bekleniyor, ancak sadece birkaç yıl içinde bu rakam üçe katlanacak.

    AI PC'ler yeni standart olacak

    Yakın zamana kadar, yerel bir makinede AI görevlerini çalıştırmak CPU, GPU veya ikisinin bir kombinasyonuyla gerçekleşiyordu. Bu birkaç nedenden dolayı ideal değil. CPU'lar ve GPU'lar yapay zeka görevleri için optimize edilmemiştir, bu nedenle bu amaçla kullanılmaları genel sistem performansını etkileyebiliyor. Bu sorunu çözmek için aslında artık yavaş yavaş sistemlerimize yeni bir işlemci giriyor: Bunlar Nöral İşlem Birimi veya NPU olarak ifade ediliyorlar ve yapay zeka iş yükleri için optimize ediliyorlar. IDC, NPU özellikli yapay zeka bilgisayarları üç gruba ayırıyor.

    • Donanım destekli AI PC'ler, saniyede 40 TOPS altında performans sunan ve genellikle uygulamalarda AI özelliklerini etkinleştiren bir NPU'ya sahipler. Apple, AMD, Qualcomm ve Intel bu tür çipleri aktif olarak piyasaya sürüyor.
    • Yeni nesil AI PC'ler 40 - 60 TOPS performansa sahip NPU'ları içeriyor ve AI yeteneklerini sistem genelinde etkinleştirmek için AI öncelikli bir işletim sistemi kullanıyor. AMD, Qualcomm ve Intel bu kategorideki çiplerin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.
    • Gelişmiş AI PC'ler 60 TOPS üzerinde performans sunan bilgisayarlar olarak tanımlanıyor. Henüz hiçbir satıcı bu kategoriye giren ürünler duyurmadı, ancak önümüzdeki yıllarda bunların çıkması bekleniyor. Bu arada IDC, gelişmiş AI PC’leri hesaplara dahil etmedi.

    IDC, donanım destekli yapay zeka bilgisayarlarının sevkiyatlarının, yeni nesil yapay zeka bilgisayarları devreye girmeden önce önümüzdeki iki yıl içinde keskin bir şekilde artmasını bekliyor. Araştırma firması, 2027 yılına kadar yeni nesil yapay zeka bilgisayarlarının sevkiyatının donanım destekli yapay zeka bilgisayarlarının iki katı olacağına inanıyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/96104/ai-pcs-expected-to-be-close-60-of-total-pc-shipments-by-2027-says-analyst/index.html https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS51851424
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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