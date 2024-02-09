Yapay zekalı PC’ler geliyor ve piyasaya hakim olacaklar

Tam Boyutta Gör Tüm bilgisayar endüstrisi, isteseler de istemeseler de yapay zekanın içine sürükleniyor. Piyasa araştırma şirketi IDC, yeni nesil yapay zeka PC sevkiyatlarının 2027 yılına kadar tüm PC sistemlerinin yüzde 60'ına yakınını kapsamasını bekliyor.

Sanırım şu ana kadar hepimiz "AI PC" ve genel olarak yapay zekanın teknolojinin geleceği olduğunu biliyoruz, ancak üretken yapay zeka görevlerini henüz yerel olarak çalıştıramadık - ChatGPT gibileri bulutta çalıştırıldığı için - ancak bu durum yavaş yavaş değişiyor. Yapay zeka bilgisayarlarının - yani, yerel olarak üretken yapay zeka görevlerini çalıştırmak için gerekli donanım ve yazılıma sahip (Windows Copilot ve AMD ve Intel’in AI işlemcileri gibi) olanların - bu yıl yaklaşık 50 milyon adede ulaşması bekleniyor, ancak sadece birkaç yıl içinde bu rakam üçe katlanacak.

AI PC'ler yeni standart olacak

Yakın zamana kadar, yerel bir makinede AI görevlerini çalıştırmak CPU, GPU veya ikisinin bir kombinasyonuyla gerçekleşiyordu. Bu birkaç nedenden dolayı ideal değil. CPU'lar ve GPU'lar yapay zeka görevleri için optimize edilmemiştir, bu nedenle bu amaçla kullanılmaları genel sistem performansını etkileyebiliyor. Bu sorunu çözmek için aslında artık yavaş yavaş sistemlerimize yeni bir işlemci giriyor: Bunlar Nöral İşlem Birimi veya NPU olarak ifade ediliyorlar ve yapay zeka iş yükleri için optimize ediliyorlar. IDC, NPU özellikli yapay zeka bilgisayarları üç gruba ayırıyor.

Donanım destekli AI PC'ler , saniyede 40 TOPS altında performans sunan ve genellikle uygulamalarda AI özelliklerini etkinleştiren bir NPU'ya sahipler. Apple, AMD, Qualcomm ve Intel bu tür çipleri aktif olarak piyasaya sürüyor.

, saniyede 40 TOPS altında performans sunan ve genellikle uygulamalarda AI özelliklerini etkinleştiren bir NPU'ya sahipler. Apple, AMD, Qualcomm ve Intel bu tür çipleri aktif olarak piyasaya sürüyor. Yeni nesil AI PC'ler 40 - 60 TOPS performansa sahip NPU'ları içeriyor ve AI yeteneklerini sistem genelinde etkinleştirmek için AI öncelikli bir işletim sistemi kullanıyor. AMD, Qualcomm ve Intel bu kategorideki çiplerin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu.

40 - 60 TOPS performansa sahip NPU'ları içeriyor ve AI yeteneklerini sistem genelinde etkinleştirmek için AI öncelikli bir işletim sistemi kullanıyor. AMD, Qualcomm ve Intel bu kategorideki çiplerin bu yıl içinde piyasaya sürüleceğini duyurdu. Gelişmiş AI PC'ler 60 TOPS üzerinde performans sunan bilgisayarlar olarak tanımlanıyor. Henüz hiçbir satıcı bu kategoriye giren ürünler duyurmadı, ancak önümüzdeki yıllarda bunların çıkması bekleniyor. Bu arada IDC, gelişmiş AI PC’leri hesaplara dahil etmedi.

Intel işlemciler Almanya’da yasaklandı! Etkisi çok büyük olabilir 21 sa. önce eklendi

IDC, donanım destekli yapay zeka bilgisayarlarının sevkiyatlarının, yeni nesil yapay zeka bilgisayarları devreye girmeden önce önümüzdeki iki yıl içinde keskin bir şekilde artmasını bekliyor. Araştırma firması, 2027 yılına kadar yeni nesil yapay zeka bilgisayarlarının sevkiyatının donanım destekli yapay zeka bilgisayarlarının iki katı olacağına inanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zekalı PC’ler geliyor ve piyasaya hakim olacaklar