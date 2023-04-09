Haftaya BİM marketlerde HP ürün geçidi ve Casper VIA V30 var

14 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri
14 Nisan BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında HP markasına ait 7N4W2AA dizüstü bilgisayar modeli yer alıyor. Ryzen 5 5500U yonga seti sayesinde temel seviyede bir Vega grafik birimi de yer alan dizüstü 8GB DDR4 3200MHz RAM, 256GB SSD, 15.6 inç Full HD IPS panel gibi özellikleri 9999TL fiyat etiketi ile sunacak. Bu bilgisayar için 21 litre HP Travel sırt çantası da 399TL.
Diğer taraftan 8000 renkli ve 18000 siyah-beyaz baskı alabilen Wi-Fi destekli HP tank yazıcı 3999TL fiyat etiketine sahipken 3 farklı cihaza aynı anda bağlanabilen HP Bluetooth kablosuz klavye de 399TL olarak satılacak.
6.5 inçlik IPS ekran, Helio G35 yonga seti, 3GB RAM, 3GB sanal RAM, 64GB depolama, 13MP+2MP arka kamera, 2MP ön kamera, 5000mAh batarya, parmak izi okuyucu gibi özelliklere sahip Casper VIA V30 akıllı telefon modeli de 3599TL.
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı