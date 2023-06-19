2030 yılına kadar işlem gücü 10 kat artacak

Tam Boyutta Gör İcat edildiği dönemlerde belirli alanlara hitap eden bilgisayar sistemleri bugün hiç olmadığı kadar hayatımızda. Özellikle son birkaç senedir işlem gücüne duyulan ihtiyaç hızlı bir şekilde artıyor. Metaverse, sanal gerçeklik, yapay zekâ, otonom sistemler her geçen gün daha fazla işlem yükü ortaya çıkmasına neden oluyor.

Huawei’den dikkat çekici iddia

Bir konferansta konuşan Huawei yönetim kurulu başkanı Ken Hu, böyle giderse 2030 yılında 10 kat daha fazla genel işlem gücüne ihtiyaç duyacağımızı belirtti. Özellikle ChatGPT ile başlayan yapay zekâ trendinin yeni bir dönemi başlatacağını ve bu alana yönelik işlem gücünün 500 kat artacağını vurguladı.

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Ken Hu ayrıca metaverse ve holografik görüntüleme sektörlerinde de önemli atılımlar olacağını, buradaki bant genişliği taleplerinin en az 100 kat artacağını ön görüyor. Yine 2030 yılında dünya çapında 20 milyar civarında internet bağlantısı olacağını ve gelişen teknolojiler ile birlikte gecikme sürelerinin de 100ms seviyesinden 1 ms seviyesine ineceğini düşünüyor.

Elbette bunlar oldukça cesur tahminler ancak genel gidişat da benzer bir sürecin bizi beklediğini gösteriyor. Bu denli artan işlem gücü ilgili sektörleri de onla çarpacaktır. Bununla birlikte küresel ısınma ve çevre kirliliği bu süreçten nasıl etkilenecek merak konusu.

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Bilgisayar sistemlerinin işlem gücü her geçen gün artıyor