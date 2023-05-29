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    Huawei bir ülkede daha yasaklanabilir: İşte nedeni

    ABD ve Çin arasında yaşanan teknoloji savaşı, Huawei'ye getirilen yeni ambargolar nedeniyle ivme kazanmaya başladı. Portekiz, Huawei ve Çin merkezli 5G ekipmanlarına kısıtlama getirebilir.
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    Huawei bir ülkede daha yasaklanabilir: İşte nedeni Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz üzere dünyanın en büyük teknoloji şirketi olma yolunda ilerleyen Huawei, ABD yaptırımları nedeniyle sert darbeler aldı. Öyle ki birçok ülke, 5G ya da telekomünikasyon ağlarında Huawei ve ZTE gibi Çinli firmaların ekipmanlarına kısıtlama getirdi. Son olarak bu ülkeler arasında Portekiz de dahil olabilir. Ülkenin güvenlik riskleri nedeniyle, 5G ağındaki donanımlara yasak getireceği söyleniyor.

    Çinli şirketlere karşı yaptırımlar artıyor

    Yeni paylaşılan raporlara göre Portekiz Siber Güvenlik Konseyi, Çinli tedarikçilerden gelen ürünlerin ülkenin kablosuz ağ güvenliği konusunda "yüksek risk" oluşturduğunu söyledi. Raporda Huawei'den özel olarak bahsedilmiyor. Ancak Bloomberg, Portekiz hükümetinin Avrupa Birliği dışındaki tedarikçilerden ya da NATO veya OCED üyesi olmayan ülkelerden 5G ekipman tedarikine kısıtlama getirdiğini bildirdi.

    Konu hakkında yapılan bir açıklamada Huawei sözcüsü, "Son yirmi yılda Huawei, kablosuz ağlar oluşturmak ve milyonlarca insanı birbirine bağlayan kaliteli hizmetler sağlamak için Portekizli operatörlerle çalıştı. Geçerli tüm yasa ve düzenlemelere uymaya ve ürün ve hizmetlerimize güvenen Portekizli müşterilere ve ortaklara hizmet vermeye devam edeceğiz.” dedi. Ayrıca yetkili isim, şirkete yönelik herhangi bir bilgilendirme paylaşılmadığını belirtiyor.

    Financial Times'a göre Portekiz, son yıllarda kişi başına en fazla Çin yatırımı alan ülkelerden biri oldu. Öyle ki ülkenin en büyük kablosuz taşıyıcılarından Altice Portekiz, Huawei'nin 5G ekipmanlarını kullanmak için 2018 yılında büyük bir anlaşma imzaladı. Yeni karar onaylandığı takdirde, Portekiz'in yakın zamanda Huawei ve Çinli ekipmanlara kısıtlama getiren Kanada ve Danimarka, İsveç, Estonya, Letonya ve Litvanya dahil olmak bir dizi Avrupa ülkesi arasına katılacağını söyleyebiliriz. 

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