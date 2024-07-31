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    Bilim insanları açıkladı: Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi küçülüyor

    Araştırmalara göre, Jüpiter'in büyük kırmızı lekesinin son 50 yıldır küçülme ivmesinde olduğu gözlemleniyor. Bilim insanları ise bu küçülmenin nedenini artık bildiklerini söylüyorlar.
    Bilim insanları açıkladı: Jüpiter'in kırmızı lekesi küçülüyor Tam Boyutta Gör
    Jüpiter araştırmaları için NASA tarafından uzaya gönderilen Juno aracı, uzun yıllardır gezegeni inceliyor ve yeni bulgular elde etmeye devam ediyor. Jüpiter'in yanından geçen Juno uzay aracından elde edilen yeni veriler kırmızı leke hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkmasını sağladı.

    Dev kırmızı leke küçülmeye devam ediyor

    Gezegenin üzerindeki fırtınaların oluşturduğu dev kırmızı leke, Jüpiter'in yüzeyinde şişkin kırmızı bir daire olarak Dünya'dan bile görülebiliyor. Ama yakından bakıldığında bu lekenin, gezegende 16 bin kilometre boyunca daireler çizen, Dünya'yı tamamen yutacak kadar büyük ve yüzlerce yıldır devam eden bir fırtına olduğu düşünülüyor.

    Gök bilimciler, lekenin tam olarak ne zaman oluştuğunu, neden oluştuğunu ve hatta neden kırmızı olduğunu bilmiyorlar. Ancak son gelen verilere göre Jüpiter'in yüzeyindeki büyük kırmızı leke küçülüyor. Uzmanlara göre, bu bölge uzun zamandır küçük fırtınaları yutarak büyüklüğünü korumayı başarıyordu ancak bu fırtınalar giderek azalmaya başladı.

    2012'den bu yana kırmızı nokta daha dairesel hale geldi ve yılda yaklaşık 900 km daha hızlı bir oranda küçülüyor. Yale Üniversitesi'nde uzay meteorolojisi alanında doktora öğrencisi olan Caleb Keaveney ve meslektaşları, bilgisayar modeli kullanarak kırmızı leke ile Jüpiter'deki daha küçük geçici fırtınalar arasındaki etkileşimleri simüle etti.

    Araştırmacılar, büyük kırmızı lekeyi daha küçük fırtınalardan besleyerek, lekenin ne kadar büyüyeceğini veya küçüleceğini kontrol etti. Model, daha küçük fırtınaları yemenin kırmızı lekeyi büyüttüğünü öne sürüyordu. Yani noktanın küçülmesi etrafta bu küçük fırtınaların daha az olduğu anlamına geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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