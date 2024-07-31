Bilim insanları açıkladı: Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi küçülüyor

Dev kırmızı leke küçülmeye devam ediyor
Gezegenin üzerindeki fırtınaların oluşturduğu dev kırmızı leke, Jüpiter'in yüzeyinde şişkin kırmızı bir daire olarak Dünya'dan bile görülebiliyor. Ama yakından bakıldığında bu lekenin, gezegende 16 bin kilometre boyunca daireler çizen, Dünya'yı tamamen yutacak kadar büyük ve yüzlerce yıldır devam eden bir fırtına olduğu düşünülüyor.
Gök bilimciler, lekenin tam olarak ne zaman oluştuğunu, neden oluştuğunu ve hatta neden kırmızı olduğunu bilmiyorlar. Ancak son gelen verilere göre Jüpiter'in yüzeyindeki büyük kırmızı leke küçülüyor. Uzmanlara göre, bu bölge uzun zamandır küçük fırtınaları yutarak büyüklüğünü korumayı başarıyordu ancak bu fırtınalar giderek azalmaya başladı.
2012'den bu yana kırmızı nokta daha dairesel hale geldi ve yılda yaklaşık 900 km daha hızlı bir oranda küçülüyor. Yale Üniversitesi'nde uzay meteorolojisi alanında doktora öğrencisi olan Caleb Keaveney ve meslektaşları, bilgisayar modeli kullanarak kırmızı leke ile Jüpiter'deki daha küçük geçici fırtınalar arasındaki etkileşimleri simüle etti.
Araştırmacılar, büyük kırmızı lekeyi daha küçük fırtınalardan besleyerek, lekenin ne kadar büyüyeceğini veya küçüleceğini kontrol etti. Model, daha küçük fırtınaları yemenin kırmızı lekeyi büyüttüğünü öne sürüyordu. Yani noktanın küçülmesi etrafta bu küçük fırtınaların daha az olduğu anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.