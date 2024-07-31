Bilim insanları açıkladı: Jüpiter'in büyük kırmızı lekesi küçülüyor

Tam Boyutta Gör Jüpiter araştırmaları için NASA tarafından uzaya gönderilen Juno aracı, uzun yıllardır gezegeni inceliyor ve yeni bulgular elde etmeye devam ediyor. Jüpiter'in yanından geçen Juno uzay aracından elde edilen yeni veriler kırmızı leke hakkında yeni ayrıntıların ortaya çıkmasını sağladı.

Dev kırmızı leke küçülmeye devam ediyor

Gezegenin üzerindeki fırtınaların oluşturduğu dev kırmızı leke, Jüpiter'in yüzeyinde şişkin kırmızı bir daire olarak Dünya'dan bile görülebiliyor. Ama yakından bakıldığında bu lekenin, gezegende 16 bin kilometre boyunca daireler çizen, Dünya'yı tamamen yutacak kadar büyük ve yüzlerce yıldır devam eden bir fırtına olduğu düşünülüyor.

Gök bilimciler, lekenin tam olarak ne zaman oluştuğunu, neden oluştuğunu ve hatta neden kırmızı olduğunu bilmiyorlar. Ancak son gelen verilere göre Jüpiter'in yüzeyindeki büyük kırmızı leke küçülüyor. Uzmanlara göre, bu bölge uzun zamandır küçük fırtınaları yutarak büyüklüğünü korumayı başarıyordu ancak bu fırtınalar giderek azalmaya başladı.

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2012'den bu yana kırmızı nokta daha dairesel hale geldi ve yılda yaklaşık 900 km daha hızlı bir oranda küçülüyor. Yale Üniversitesi'nde uzay meteorolojisi alanında doktora öğrencisi olan Caleb Keaveney ve meslektaşları, bilgisayar modeli kullanarak kırmızı leke ile Jüpiter'deki daha küçük geçici fırtınalar arasındaki etkileşimleri simüle etti.

Araştırmacılar, büyük kırmızı lekeyi daha küçük fırtınalardan besleyerek, lekenin ne kadar büyüyeceğini veya küçüleceğini kontrol etti. Model, daha küçük fırtınaları yemenin kırmızı lekeyi büyüttüğünü öne sürüyordu. Yani noktanın küçülmesi etrafta bu küçük fırtınaların daha az olduğu anlamına geliyor.

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