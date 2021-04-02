Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü

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Bilim insanları kurbağalardan alınan kök hücreleri kullanarak kendilerini iyileştirebilen ve temel hafıza işlevine sahip canlı robotlar oluşturdular. İsmini Afrika pençeli kurbağasından (Xenopus laevis) alan "Xenobot" geçen yıl sergilenen mikro robotların modernize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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Yeni Xenobot'lar tıpkı selefleri gibi ayrı ayrı veya birlikte hareket edebilme yeteneğine sahip. Ancak yeni versiyon bunu daha hızlı yaptığı gibi daha uzun ömürlü ve çevresiyle ilgili bilgileri kaydedebiliyor. Araştırmacılar, gelecekteki mikro robot modellerinin hastalıkları tespit edip insan vücudunun belirli bölgelerine ilaç gönderebileceğine ve okyanustaki mikroplastikleri temizleyebileceğine inanıyor.

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Tufts Üniversitesi'nden (ABD) biyologlar, amfibi yumurtalarına RNA mikroenjeksiyonu yaptılar ve bir gün sonra yumurtaların zarını çıkardılar. Daha sonra kurbağa embriyosunun kök hücrelerinden doku örnekleri alarak bunları yapay bir ortama yerleştirdiler. Ardından hareketi sağlayan kısa tüyler (kirpikler) meydana geldi.

Yeni versiyon moleküler hafızaya sahip

Bu sırada Vermont Üniversitesi'ndeki bilim insanları bir bilgisayar algoritması aracılığıyla çeşitli Xenobot formlarının davranışını simüle ederek hangilerinin yığınlar halinde kalıntı toplamada daha iyi olduğunu belirledi. Araştırmacılar, yeni Xenobot'ların bu görevde öncekilerden çok daha iyi olduğu sonucuna vardı.

Ekip ayrıca mikro robotları, genellikle yeşil renkte parlayan ancak 390 nm dalga boyunda maviye maruz kaldığında kırmızı renk yayan EosFP adlı bir floresan raportör proteini kullanarak temel bir hafıza işleviyle donattı.

Bilim insanları bu moleküler hafızanın geliştirilebileceğini ve gelecekte bu tür mikro robotların radyoaktif kontaminasyon, kimyasal kirleticiler veya insan vücudundaki hastalık durumlarının varlığını tespit etmek ve kaydetmek için kullanılabileceğini düşünüyor.

https://thenextweb.com/neural/2021/04/01/living-robots-created-stem-cells-frogs-self-heal-record-memories-xenobots/

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