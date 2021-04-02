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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü

    Bilim insanları kurbağa embriyolarından elde edilen kök hücrelerini kullanarak mikro robot oluşturdu. Hafıza yeteneği ile donatılan Xenobot'lar insan vücudunda dolaşarak hastalıkları tespit edebilecek
    02 Nisan 2021, 13:00 (1 hf.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    7

    Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü
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    Bilim insanları kurbağalardan alınan kök hücreleri kullanarak kendilerini iyileştirebilen ve temel hafıza işlevine sahip canlı robotlar oluşturdular. İsmini Afrika pençeli kurbağasından (Xenopus laevis) alan "Xenobot" geçen yıl sergilenen mikro robotların modernize edilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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    Yeni Xenobot'lar tıpkı selefleri gibi ayrı ayrı veya birlikte hareket edebilme yeteneğine sahip. Ancak yeni versiyon bunu daha hızlı yaptığı gibi daha uzun ömürlü ve çevresiyle ilgili bilgileri kaydedebiliyor. Araştırmacılar, gelecekteki mikro robot modellerinin hastalıkları tespit edip insan vücudunun belirli bölgelerine ilaç gönderebileceğine ve okyanustaki mikroplastikleri temizleyebileceğine inanıyor.

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    Bilim insanları kurbağa kök hücrelerini, hafızası olan canlı robota dönüştürdü
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    Tufts Üniversitesi'nden (ABD) biyologlar, amfibi yumurtalarına RNA mikroenjeksiyonu yaptılar ve bir gün sonra yumurtaların zarını çıkardılar. Daha sonra kurbağa embriyosunun kök hücrelerinden doku örnekleri alarak bunları yapay bir ortama yerleştirdiler. Ardından hareketi sağlayan kısa tüyler (kirpikler) meydana geldi.

    Yeni versiyon moleküler hafızaya sahip

    Bu sırada Vermont Üniversitesi'ndeki bilim insanları bir bilgisayar algoritması aracılığıyla çeşitli Xenobot formlarının davranışını simüle ederek hangilerinin yığınlar halinde kalıntı toplamada daha iyi olduğunu belirledi. Araştırmacılar, yeni Xenobot'ların bu görevde öncekilerden çok daha iyi olduğu sonucuna vardı.

    Ekip ayrıca mikro robotları, genellikle yeşil renkte parlayan ancak 390 nm dalga boyunda maviye maruz kaldığında kırmızı renk yayan EosFP adlı bir floresan raportör proteini kullanarak temel bir hafıza işleviyle donattı.

    Bilim insanları bu moleküler hafızanın geliştirilebileceğini ve gelecekte bu tür mikro robotların radyoaktif kontaminasyon, kimyasal kirleticiler veya insan vücudundaki hastalık durumlarının varlığını tespit etmek ve kaydetmek için kullanılabileceğini düşünüyor.



    https://thenextweb.com/neural/2021/04/01/living-robots-created-stem-cells-frogs-self-heal-record-memories-xenobots/
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    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

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    B Batuhangover01 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her zamanki gibi sağlık sektörü bahanesiyle üretilip askeri sanayide kullanılacak bir icat daha.
    Yanıtla +12
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    profecco 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Benim anlamadığım bu bir yıl öncesinin haberi yeni değil ki :)
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    Winter Is Coming (-- ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    vay canına
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İzlediğimiz bilim kurgu filmleri gerçek olacak.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oha..
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    B Batuhangover01 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her zamanki gibi sağlık sektörü bahanesiyle üretilip askeri sanayide kullanılacak bir icat daha.
    Yanıtla +12
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    incicibin (Şahin Çelen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yapay zeka düşünün; istediği gen kombinasyonunu yapıp, istediği şekide bir canlı çıkarabilecek. Hayal gücünün de ötesinde canlılar...
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