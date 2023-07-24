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    Bilim insanları yapay zeka ile insan beyin hücrelerini birleştiriyor

    Bilim insanları, insan beyni hücrelerini yapay zeka ile birleştirme çalışmalarına deva ediyor. Bilim insanları yapay beyin hücresine "Pong" oyunu oynatarak sınırları zorluyor.
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    Bilim insanları yapay zekayla insan beyinini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Bir araştırma ekibi, Avustralya Ulusal İstihbarat Ofisi'nden (Office of National Intelligence) 600.000 dolarlık bir hibe alarakinsan beyin hücrelerini yapay zeka ile birleştirmenin yollarını araştırmak için çalışmaya başladı. Melbourne merkezli bir girişim olan Cortical Labs ile işbirliği yapan ekip, bir petri kabında yaklaşık 800.000 beyin hücresinden oluşan bir kümenin nasıl "Pong" oyunu oynayabildiğini başarıyla göstermişti.

    Beyin hücreleri yapay zeka ile birleşecek

    Bilim insanları yapay zekayla insan beyinini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Temel fikir, biyolojiyi yapay zeka ile birleştirmek; bu da sürücüsüz arabalar, otonom insansız hava araçları veya teslimat robotları için makine öğrenme teknolojisi için yeni ufuklar açabilir - en azından hükümetin bu yatırımla ulaşmayı umduğu şey bu gibi görünüyor. Bununla birlikte araştırmacılar, çalışmalarıyla ilgili cesur iddialardan kaçınmıyorlar.

    Ekip lideri ve Monarch Üniversitesi'nde doçent olan Adeel Razi yaptığı açıklamada “Bu yeni teknoloji kapasitesi gelecekte mevcut, tamamen silikon tabanlı donanımın performansını aşabilir. Bu tür araştırmaların sonuçları, planlama, robotik, gelişmiş otomasyon, beyin-makine arayüzleri ve ilaç keşfi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan birçok alanda önemli etkilere sahip olacak ve Avustralya'ya önemli bir stratejik avantaj sağlayacaktır.” dedi.

    Bilim insanları yapay zekayla insan beyinini birleştiriyor Tam Boyutta Gör
    Razi'ye göre yeni teknoloji, bir makine zekasının insan beyin hücreleri gibi "yaşamı boyunca öğrenmesini" sağlayarak eski becerilerini kaybetmeden yeni beceriler öğrenmesine ve mevcut bilgilerini yeni görevlere uygulamasına olanak tanıyabilir. Razi ve meslektaşları, bu "sürekli yaşam boyu öğrenme" sürecini araştırmak için DishBrain sistemi adı verilen bir laboratuvar kabında beyin hücreleri yetiştirmeyi hedefliyor. Bu oldukça iddialı bir proje ve tamamlanması muhtemelen epey zaman alacak gibi görünüyor. Ekip aldıkları hibe ile biyolojik sinir ağlarının öğrenme kapasitesini taklit edebilen daha iyi yapay zeka geliştirmek için kullanacak.

    Kaynakça https://www.monash.edu/turner-institute/news-and-events/latest-news/2023-articles/research-to-merge-human-brain-cells-with-ai-secures-national-defence-funding https://futurism.com/the-byte/scientists-working-merging-ai-human-brain-cells
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