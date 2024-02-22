Parasite'ın yönetmeni Bong Joon-ho'nun bilim-kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17 ertelendi

Tam Boyutta Gör Memories of Murder, The Host, Mother gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, 2019 yapımı Parasite ile kariyerinin zirvesini yaşadı. En İyi Film Oscarı'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Parasite, Bong Joon-ho'nun çok daha yüksek profilli bir yönetmene dönüşmesini sağladı. Bu yüzden yönetmenin sıradaki filmi olan Mickey 17 de heyecanla beklenir oldu.

Bilim-kurgu türündeki filmin normalde önümüzdeki ay vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Warner Bros., filmin çıkışına kısa bir süre kala sürpriz bir karar aldı ve filmi ileri bir tarihe erteledi. Erteleme kararı ilk açıklandığında yeni bir tarih paylaşılmamıştı ama filmin bu yıl içinde başka bir tarihe alınacağı tahmin ediliyordu. Ne var ki öyle olmadı. Merakla beklenen film, Warner Bros. tarafından neredeyse bir yıl ileri atıldı ve yeni vizyon tarihi 31 Ocak 2025 olarak açıklandı.

Mickey 17'nin Başrolünde Robert Pattinson Yer Alıyor

Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Bu görevdeki altıncı ölümünün ardından uyandırılan Mickey7, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

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Mickey'yi ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alıyor.

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