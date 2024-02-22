Parasite'ın yönetmeni Bong Joon-ho'nun bilim-kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17 ertelendi

Bilim-kurgu türündeki filmin normalde önümüzdeki ay vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Warner Bros., filmin çıkışına kısa bir süre kala sürpriz bir karar aldı ve filmi ileri bir tarihe erteledi. Erteleme kararı ilk açıklandığında yeni bir tarih paylaşılmamıştı ama filmin bu yıl içinde başka bir tarihe alınacağı tahmin ediliyordu. Ne var ki öyle olmadı. Merakla beklenen film, Warner Bros. tarafından neredeyse bir yıl ileri atıldı ve yeni vizyon tarihi 31 Ocak 2025 olarak açıklandı.
Mickey 17'nin Başrolünde Robert Pattinson Yer Alıyor
Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Bu görevdeki altıncı ölümünün ardından uyandırılan Mickey7, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.
Mickey'yi ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.