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    Parasite'ın yönetmeni Bong Joon-ho'nun bilim-kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17 ertelendi

    Son filmi Parasite ile büyük başarı yakalayan Bong Joon-ho'nun merakla beklenen yeni filmi Mickey 17 ertelendi. Bilim-kurgu türündeki filmin başrolünde ünlü oyuncu Robert Pattinson yer alıyor.
    Bong Joon-ho imzalı bilim-kurgu filmi Mickey 17, 2025'e kaldı Tam Boyutta Gör
    Memories of Murder, The Host, Mother gibi birbirinden başarılı filmlere imza atan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, 2019 yapımı Parasite ile kariyerinin zirvesini yaşadı. En İyi Film Oscarı'nı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Parasite, Bong Joon-ho'nun çok daha yüksek profilli bir yönetmene dönüşmesini sağladı. Bu yüzden yönetmenin sıradaki filmi olan Mickey 17 de heyecanla beklenir oldu.

    Bilim-kurgu türündeki filmin normalde önümüzdeki ay vizyona girmesi bekleniyordu. Ancak Warner Bros., filmin çıkışına kısa bir süre kala sürpriz bir karar aldı ve filmi ileri bir tarihe erteledi. Erteleme kararı ilk açıklandığında yeni bir tarih paylaşılmamıştı ama filmin bu yıl içinde başka bir tarihe alınacağı tahmin ediliyordu. Ne var ki öyle olmadı. Merakla beklenen film, Warner Bros. tarafından neredeyse bir yıl ileri atıldı ve yeni vizyon tarihi 31 Ocak 2025 olarak açıklandı.

    Mickey 17'nin Başrolünde Robert Pattinson Yer Alıyor

    Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmak üzere yolculuk eden insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Bu görevdeki altıncı ölümünün ardından uyandırılan Mickey7, bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

    Mickey'yi ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 10 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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