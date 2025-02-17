Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Merakla beklenen bilim-kurgu filmi Mickey 17 beğeniyle karşılandı

    Bong Joon-ho (Memories of Murder, Parasite)'nun bilim-kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Merakla beklenen filme dair ilk yorumlar oldukça olumlu.
    Mickey 17 Tam Boyutta Gör
    Memories of Murder, The Host, Parasite gibi birbirinden başarılı işlere imza atan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun bilim kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Vizyona girmesine daha birkaç hafta olan film, dünya prömiyerini bu hafta Berlin Film Festivali'nde yaptı. Ünlü oyuncu Robert Pattinson (The Batman)'in başrolünü üstlendiği film, Berlin'de hem seyirciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.

    Senaryosunda kara komedi unsurları da barındıran Mickey 17'nin herkesi memnun ettiğini söylemek mümkün değil. Filmi hiç beğenmeyen ufak bir kitle de var. Ancak genele baktığımızda Berlin'den gelen ilk yorumların oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %86. MetaCritic puanı ise 74.

    Mickey 17'nin kapitalizmin acımasız yüzüne ışık tutan bir hikâyeye sahip olduğu ama bunu son derece eğlenceli bir dille yapmayı başardığı söyleniyor. Diğer yandan Pattinson'ın performansı da övgü topluyor.

    Mickey 17, Türkiye'de 7 Mart'ta Vizyona Girecek

    Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmaya insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Mickey'nin klonları bu görevler sırasında defalarca öldükten sonra Mickey 17 bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

    Filmiin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson'a Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    GÖKBEY, kutup soğuklarına meydan okudu

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

    Profil resmi
    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

    Profil resmi
    selamivural 3 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hitman absolution türkçe yama bilinmeyen usb aygıtı (aygıt tanımlayıcısı isteği başarısız oldu) 30 bin lira sermaye ile yapılacak işler 8 valf mi 16 valf mi az yakar siyah cam ocak çizik giderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro
    Xiaomi POCO X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP Victus 16-R1001NT
    HP Victus 16-R1001NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum