Merakla beklenen bilim-kurgu filmi Mickey 17 beğeniyle karşılandı

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Tam Boyutta Gör Memories of Murder, The Host, Parasite gibi birbirinden başarılı işlere imza atan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun bilim kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17, bu hafta sinemaseverlerle buluştu. Vizyona girmesine daha birkaç hafta olan film, dünya prömiyerini bu hafta Berlin Film Festivali'nde yaptı. Ünlü oyuncu Robert Pattinson (The Batman)'in başrolünü üstlendiği film, Berlin'de hem seyirciler hem de eleştirmenler tarafından beğeniyle karşılandı.

Senaryosunda kara komedi unsurları da barındıran Mickey 17'nin herkesi memnun ettiğini söylemek mümkün değil. Filmi hiç beğenmeyen ufak bir kitle de var. Ancak genele baktığımızda Berlin'den gelen ilk yorumların oldukça olumlu olduğunu söyleyebiliriz. Bugün itibarıyla filmin Rotten Tomatoes puanı %86. MetaCritic puanı ise 74.

Mickey 17'nin kapitalizmin acımasız yüzüne ışık tutan bir hikâyeye sahip olduğu ama bunu son derece eğlenceli bir dille yapmayı başardığı söyleniyor. Diğer yandan Pattinson'ın performansı da övgü topluyor.

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Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmaya insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Mickey'nin klonları bu görevler sırasında defalarca öldükten sonra Mickey 17 bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

Filmiin oyuncu kadrosunda Robert Pattinson'a Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi isimler eşlik ediyor.

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