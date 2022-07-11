Almanya ve Çin'de üretilen Tesla modelleri kalite bakımından farklılık gösteriyor

İngiliz Youtuber, biri Almanya'daki yeni Gigafactory Berlin-Brandenburg'da üretilen ve diğeri Şanghay'daki Tesla üretim tesisinde montaj hattından çıkan iki Tesla Model Y arasındaki farkları inceledi. Sonuç: Otomobilin Alman versiyonu daha iyi.
Alman üretimi Tesla daha kaliteli
Deneyi gerçekleştiren YouTuber RSymons RSEV'in kendisi, Çin yapımı bir Tesla Model Y Long Range'e sahip. Yakın zamanda yayınlanan bu videoda, Almanya'da üretilen elektrikli SUV'nin farkları gösteriliyor. Ona göre Alman elektrikli otomobili, 21 inçlik geniş jantlara rağmen daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Ayrıca Tesla Model Y'deki parlak beyaz boyanın kalitesi, Çinli ikizinden daha iyi.
Ayrıca Alman yapımı Tesla Model Y'nin iç kısmındaki malzemeler de biraz daha iyi ve kaliteli. Otomobil daha gelişmiş bir akustik sisteme sahip ve Çin versiyonuna göre farklı bir amplifikatör kullanıyor. Alman yapımı ön koltuklar daha fazla yanal destek sağlıyor ve bagaj rafı muhtemelen Alman elektrikli SUV'deki en belirgin yenilik.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...