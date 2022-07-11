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    Almanya ve Çin'de üretilen Tesla modelleri kalite bakımından farklılık gösteriyor

    RSymons RSEV adlı Youtube kanalı, Almanya ve Çin'deki Tesla fabrikalarında üretilen otomobillerin kalite açısından farklı olduğunu ortaya koydu.                 
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    Almanya ve Çin'de üretilen Tesla modelleri farklı kalitede
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    İngiliz Youtuber, biri Almanya'daki yeni Gigafactory Berlin-Brandenburg'da üretilen ve diğeri Şanghay'daki Tesla üretim tesisinde montaj hattından çıkan iki Tesla Model Y arasındaki farkları inceledi. Sonuç: Otomobilin Alman versiyonu daha iyi.

    Alman üretimi Tesla daha kaliteli

    Deneyi gerçekleştiren YouTuber RSymons RSEV'in kendisi, Çin yapımı bir Tesla Model Y Long Range'e sahip. Yakın zamanda yayınlanan bu videoda, Almanya'da üretilen elektrikli SUV'nin farkları gösteriliyor. Ona göre Alman elektrikli otomobili, 21 inçlik geniş jantlara rağmen daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Ayrıca Tesla Model Y'deki parlak beyaz boyanın kalitesi, Çinli ikizinden daha iyi.

    Ayrıca Alman yapımı Tesla Model Y'nin iç kısmındaki malzemeler de biraz daha iyi ve kaliteli. Otomobil daha gelişmiş bir akustik sisteme sahip ve Çin versiyonuna göre farklı bir amplifikatör kullanıyor. Alman yapımı ön koltuklar daha fazla yanal destek sağlıyor ve bagaj rafı muhtemelen Alman elektrikli SUV'deki en belirgin yenilik.

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    Tek şarjla menzil rekoru: 1200 kilometre

    B
    batar 2 gün önce

    tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.

    B
    batar 2 gün önce

    Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)

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    Bloodin 6 gün önce

    100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...

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