Almanya ve Çin'de üretilen Tesla modelleri kalite bakımından farklılık gösteriyor

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İngiliz Youtuber, biri Almanya'daki yeni Gigafactory Berlin-Brandenburg'da üretilen ve diğeri Şanghay'daki Tesla üretim tesisinde montaj hattından çıkan iki Tesla Model Y arasındaki farkları inceledi. Sonuç: Otomobilin Alman versiyonu daha iyi.

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Alman üretimi Tesla daha kaliteli

Deneyi gerçekleştiren YouTuber RSymons RSEV'in kendisi, Çin yapımı bir Tesla Model Y Long Range'e sahip. Yakın zamanda yayınlanan bu videoda, Almanya'da üretilen elektrikli SUV'nin farkları gösteriliyor. Ona göre Alman elektrikli otomobili, 21 inçlik geniş jantlara rağmen daha konforlu bir sürüş sağlıyor. Ayrıca Tesla Model Y'deki parlak beyaz boyanın kalitesi, Çinli ikizinden daha iyi.

Ayrıca Alman yapımı Tesla Model Y'nin iç kısmındaki malzemeler de biraz daha iyi ve kaliteli. Otomobil daha gelişmiş bir akustik sisteme sahip ve Çin versiyonuna göre farklı bir amplifikatör kullanıyor. Alman yapımı ön koltuklar daha fazla yanal destek sağlıyor ve bagaj rafı muhtemelen Alman elektrikli SUV'deki en belirgin yenilik.

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Almanya ve Çin'de üretilen Tesla modelleri farklı kalitede