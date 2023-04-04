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    Bill Gates’ten Elon Musk’a yapay zeka cevabı: Durdurmak sorunları çözmeyecek

    Geçtiğimiz günlerde Elon Musk ve binden fazla yapay zeka uzmanı, bu alandaki geliştirmelerin durdurulması gerektiğini açıklamıştı. Bill Gates ise bu isimlerle aynı fikirde değil.
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    Bill Gates’ten Elon Musk’a yapay zeka cevabı Tam Boyutta Gör
    Elon Musk ve sektörün önde gelen yapay zeka uzmanları, OpenAI tarafından daha yeni piyasaya sürülen GPT-4 yapay zeka modelinden daha güçlü modellerin en az 6 ay kadar daha geliştirilmemesi gerektiğini yayınladıkları açık mektupla ilan etmişti. Bill Gates ise vermiş olduğu bir röportajda bu fikre katılmadığını ve işe yaramayacağını söyledi.

    Gates, Musk ve diğerleriyle aynı fikirde değil

    ChatGPT'nin dünya çapında yarattığı etki ve kullanıcı sayısının hızla artışı başta Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk’ın tepkisini çekmişti. Musk, pek çok kez yapay zekadan endişe duyduğunu dile getirmişti. Geçtiğimiz hafta Musk ve Apple’ın kurucularından Steve Wozniak gibi sektörün önemli kişileri ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının geliştirilmesine ara verilmesi gerektiğini duyurmuştu.

    Bill Gates’ten Elon Musk’a yapay zeka cevabı Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı OpenAI, çalışmalarına ara verip vermeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı ancak Microsoft’un kurucusu Bill Gates, konu hakkında "Belirli bir gruptan duraklamasını istemenin sorunları çözdüğünü sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Gates’e göre bu araçların çok büyük faydaları bulunuyor ve yapılması gereken zorlukların belirlenmesi ve aşılması.

    Gates ayrıca araştırmaların durdurulması çağrısının uygulamada zor olacağını belirterek "Kimin durabileceğini söylediklerini gerçekten anlamıyorum, dünyadaki her ülke durmayı kabul eder mi ve neden durmalı?" şeklinde açıklamalarına devam etti. Açıkçası Gates son derece doğru bir noktaya değiniyor. OpenAI çalışmalarını durdursa bile diğer şirketler veya ülkeler duracak mı? Bu tip teknolojilerin gelişimi yamaçtan aşağıya yuvarlanan kar topuna benzer. Kar topu yuvarlandıkça büyümeye devam eder. Ek olarak Gates, kaleme aldığı bir blog yazısında ChatGPT’yi son 40 yılın en büyük teknolojik gelişimi olarak gördüğünü söylemişti.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 4 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 6 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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