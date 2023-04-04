Bill Gates’ten Elon Musk’a yapay zeka cevabı: Durdurmak sorunları çözmeyecek

Gates, Musk ve diğerleriyle aynı fikirde değil
ChatGPT'nin dünya çapında yarattığı etki ve kullanıcı sayısının hızla artışı başta Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk’ın tepkisini çekmişti. Musk, pek çok kez yapay zekadan endişe duyduğunu dile getirmişti. Geçtiğimiz hafta Musk ve Apple’ın kurucularından Steve Wozniak gibi sektörün önemli kişileri ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının geliştirilmesine ara verilmesi gerektiğini duyurmuştu.
Gates ayrıca araştırmaların durdurulması çağrısının uygulamada zor olacağını belirterek "Kimin durabileceğini söylediklerini gerçekten anlamıyorum, dünyadaki her ülke durmayı kabul eder mi ve neden durmalı?" şeklinde açıklamalarına devam etti. Açıkçası Gates son derece doğru bir noktaya değiniyor. OpenAI çalışmalarını durdursa bile diğer şirketler veya ülkeler duracak mı? Bu tip teknolojilerin gelişimi yamaçtan aşağıya yuvarlanan kar topuna benzer. Kar topu yuvarlandıkça büyümeye devam eder. Ek olarak Gates, kaleme aldığı bir blog yazısında ChatGPT’yi son 40 yılın en büyük teknolojik gelişimi olarak gördüğünü söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı