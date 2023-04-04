Bill Gates’ten Elon Musk’a yapay zeka cevabı: Durdurmak sorunları çözmeyecek

Tam Boyutta Gör Elon Musk ve sektörün önde gelen yapay zeka uzmanları, OpenAI tarafından daha yeni piyasaya sürülen GPT-4 yapay zeka modelinden daha güçlü modellerin en az 6 ay kadar daha geliştirilmemesi gerektiğini yayınladıkları açık mektupla ilan etmişti. Bill Gates ise vermiş olduğu bir röportajda bu fikre katılmadığını ve işe yaramayacağını söyledi.

Gates, Musk ve diğerleriyle aynı fikirde değil

ChatGPT'nin dünya çapında yarattığı etki ve kullanıcı sayısının hızla artışı başta Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk’ın tepkisini çekmişti. Musk, pek çok kez yapay zekadan endişe duyduğunu dile getirmişti. Geçtiğimiz hafta Musk ve Apple’ın kurucularından Steve Wozniak gibi sektörün önemli kişileri ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının geliştirilmesine ara verilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör Microsoft’un 10 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı OpenAI, çalışmalarına ara verip vermeyeceği konusunda bir açıklama yapmadı ancak Microsoft’un kurucusu Bill Gates, konu hakkında "Belirli bir gruptan duraklamasını istemenin sorunları çözdüğünü sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Gates’e göre bu araçların çok büyük faydaları bulunuyor ve yapılması gereken zorlukların belirlenmesi ve aşılması.

Elon Musk, yapay zeka araştırmalarını durdurma çağrısı yaptı 6 gün önce eklendi

Gates ayrıca araştırmaların durdurulması çağrısının uygulamada zor olacağını belirterek "Kimin durabileceğini söylediklerini gerçekten anlamıyorum, dünyadaki her ülke durmayı kabul eder mi ve neden durmalı?" şeklinde açıklamalarına devam etti. Açıkçası Gates son derece doğru bir noktaya değiniyor. OpenAI çalışmalarını durdursa bile diğer şirketler veya ülkeler duracak mı? Bu tip teknolojilerin gelişimi yamaçtan aşağıya yuvarlanan kar topuna benzer. Kar topu yuvarlandıkça büyümeye devam eder. Ek olarak Gates, kaleme aldığı bir blog yazısında ChatGPT’yi son 40 yılın en büyük teknolojik gelişimi olarak gördüğünü söylemişti.

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Bill Gates’ten Elon Musk’a yapay zeka cevabı