Bill Gates: ChatGPT, son 40 yılın en büyük teknolojik gelişmesi

Son 40 yılın en büyük gelişmesi
Elbette GUI tabanlı işletim sistemi örneklerine 1980’li yıllardan önce de rastlamak mümkün fakat genel olarak insanlar bilgisayarlarını komut satırı aracılığıyla kullanıyordu. Gates, "GUI" teknolojisinin üstünde Windows'u inşa etti ve günümüzün yazılım devini yarattı. Gates şimdi ise, insan çıktısına benzeyen metinler yazabilen ve neredeyse kullanılabilir bilgisayar kodu üretebilen OpenAI'ın GPT modelleri ile benzerlikler görüyor.
"Tüm sektörler yapay zeka etrafında şekillenecek"
Yapay zekanın gelişimini mikroişlemcilerin, kişisel bilgisayarın, internetin ve cep telefonlarının ortaya çıkışı kadar önemli olduğunu vurgulayan Gates, bu teknolojinin insanların çalışma, öğrenme, seyahat etme, sağlık hizmeti alma ve birbirleriyle iletişim kurma biçimlerini değiştireceğini söylüyor. Tüm sektörlerin yapay zeka etrafında şekilleneceğine dikkat çeken Gates’e göre işletmelerin geleceğini yapay zekayı ne kadar iyi kullandıkları belirleyecek.
Gates ve Microsoft'un GPT modelini geliştiren OpenAI ile yakın bağları var diyebiliriz. Microsoft birkaç ay önce OpenAI’a 10 milyar dolar yatırım yaptı ve şirketin yapay zeka yazılımlarını Azure bulut hizmetlerine, Windows'a, Office programlarına, Bing arama motoruna ve Edge internet tarayıcısına ekledi. Gates ayrıca yapay zeka hakkında konuşan insanların önyargılarını bir kenara bırakmalarını tavsiye ederken hükümetlerin ve hayırseverlerin yapay zekayı desteklemesi gerektiğini söylüyor. Gates’e göre yapay zeka eğitim ve sağlık alanında ciddi kazanımlara vesile olabilir ancak devlet desteği olmazsa şirketler bu alana para harcamayacak. Gates, yazısını sonunda yapay zekanın başarabileceklerinin henüz başında olduğumuzu söylüyor ve şu şekilde yazısını sonlandırıyor; “Yapay Zeka Çağı, fırsatlar ve sorumluluklarla doludur.”Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/03/21/bill-gates-openai-gpt-most-important-advance-in-technology-since-1980.html https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)