Bill Gates: ChatGPT, son 40 yılın en büyük teknolojik gelişmesi

Tam Boyutta Gör Microsoft'un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates, OpenAI’ın ChatGPT sohbet botunda kullandığı yapay zeka dil modeli GPT’nin (Generative Pre-trained Transformer) 1980 yılından bu yana teknolojideki en büyük gelişme olduğunu söylüyor. 1980’li yıllarda grafiksel kullanıcı arabirimine (GUI) sahip kişisel bilgisayarlar piyasaya çıkmıştı.

Son 40 yılın en büyük gelişmesi

Elbette GUI tabanlı işletim sistemi örneklerine 1980’li yıllardan önce de rastlamak mümkün fakat genel olarak insanlar bilgisayarlarını komut satırı aracılığıyla kullanıyordu. Gates, "GUI" teknolojisinin üstünde Windows'u inşa etti ve günümüzün yazılım devini yarattı. Gates şimdi ise, insan çıktısına benzeyen metinler yazabilen ve neredeyse kullanılabilir bilgisayar kodu üretebilen OpenAI'ın GPT modelleri ile benzerlikler görüyor.

Tam Boyutta Gör Geçen hafta tanıtılan GPT-4’ün en büyük ve zorlu bazı sınavları yüzde 90’a varan başarı yüzdesiyle geçtiği OpenAI tarafından duyurulmuştu. Gates, kaleme aldığı bir blog yazısında bundan bahsederek "Tüm bu deneyim baş döndürücüydü. Grafiksel kullanıcı arayüzünden bu yana teknolojideki en önemli ilerlemeyi gördüğüme eminim." Gates ayrıca yapay zekaya "Çocuğu hasta olan bir babaya ne dersin?" diye sorduklarını ve yapay zekanın "çoğumuzun vereceğinden daha iyi olan düşünceli bir cevap" yazdığını söyledi.

"Tüm sektörler yapay zeka etrafında şekillenecek"

Yapay zekanın gelişimini mikroişlemcilerin, kişisel bilgisayarın, internetin ve cep telefonlarının ortaya çıkışı kadar önemli olduğunu vurgulayan Gates, bu teknolojinin insanların çalışma, öğrenme, seyahat etme, sağlık hizmeti alma ve birbirleriyle iletişim kurma biçimlerini değiştireceğini söylüyor. Tüm sektörlerin yapay zeka etrafında şekilleneceğine dikkat çeken Gates’e göre işletmelerin geleceğini yapay zekayı ne kadar iyi kullandıkları belirleyecek.

Metinden videoya dönüştüren yapay zeka devrim yaratabilir 1 gün önce eklendi

Gates ve Microsoft'un GPT modelini geliştiren OpenAI ile yakın bağları var diyebiliriz. Microsoft birkaç ay önce OpenAI’a 10 milyar dolar yatırım yaptı ve şirketin yapay zeka yazılımlarını Azure bulut hizmetlerine, Windows'a, Office programlarına, Bing arama motoruna ve Edge internet tarayıcısına ekledi. Gates ayrıca yapay zeka hakkında konuşan insanların önyargılarını bir kenara bırakmalarını tavsiye ederken hükümetlerin ve hayırseverlerin yapay zekayı desteklemesi gerektiğini söylüyor. Gates’e göre yapay zeka eğitim ve sağlık alanında ciddi kazanımlara vesile olabilir ancak devlet desteği olmazsa şirketler bu alana para harcamayacak. Gates, yazısını sonunda yapay zekanın başarabileceklerinin henüz başında olduğumuzu söylüyor ve şu şekilde yazısını sonlandırıyor; “Yapay Zeka Çağı, fırsatlar ve sorumluluklarla doludur.”

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Bill Gates: ChatGPT, son 40 yılın en önemli gelişmesi