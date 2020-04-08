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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı

    Teknoloji devi Microsoft'un önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı ve kamerasının da iddalı olacağı açıklanan çift ekranlı Surface Duo ile çekilmiş ilk fotoğraf paylaşıldı.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı
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    Microsoft bu yıl çift ekrana sahip Surface Duo adlı akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son bilgi ise akıllı telefonun kamerasıyla ilgili.

    Ayrıca Bkz. "Apple, iOS 14 ile birlikte ana ekran Widget'larını kullanıma sunabilir"

    Microsoft'ta Surface cihaz ailesini geliştirmekten sorumlu olan Panos Panay, Surface Duo'nun birinci sınıf bir kamera ile geleceğine söz vermişti. Panay, şimdi ise merakları az da olsa dindirecek bir paylaşım yaparak, cihazla çekilmiş olan ilk fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaştı.

    Tam değerlendirme yapmak zor

    Yayınlanan fotoğraf, iyi aydınlatmalı bir odada çekilmiş olduğu göz önüne alındığında yeterince iyi görünüyor diyebiliriz. Açıkçası sosyal medyada yayınlana bir fotoğrafa bakarak, cihazın kamerasının ne denli iyi olduğunu söylemek zor. Ancak tam çözünürlükte ve farklı mekanlardaki fotoğraf örneklerinin yayınlanmasından sonra Surface Duo'nun ne denli iyi bir kamera ile geleceği yönünde tahminler yürütebiliriz. Kaldı ki Instagram'a yüklenen fotoğrafların sıkıştırıldığını düşünürsek, kalitenin düştüğünü de söylemek mümkün.

    Surface Duo akıllı telefon, 1800 × 1350 piksel çözünürlüğe sahip bir çift 5.6 inç ekranla gelecek. Genişletilmiş formda 8.3 inçe çıkan ekran, rahat bir şekilde hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilecek. Android işletim sistemi çalıştıracak olan akıllı telefonun çift ekranına uyumlu uygulamaların da şimdiden geliştirilmeye başladığını da söyleyelim.



    https://www.instagram.com/p/B-sUogRgtsY/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 2 sa.
    Microsoft bu işi beceremiyor cidden. Bu nedir böyle yav. Tablet desen 2 tane 5.6", telefon desen o da değil...
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    hasanandnexus (Hasan Yıldırım) 3 sa.
    Demek androidli microsoft telefon göreceğiz. Anlaşılan o ki microsoft mobil işletim sistemi işinden tamamen vazgeçti. Bölümü kapattı. Bir daha denemeyecek.
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