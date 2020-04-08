Microsoft'un yaklaşan akıllı telefonu Surface Duo ile çekilen ilk fotoğraf yayınlandı

Tam Boyutta Gör

Microsoft bu yıl çift ekrana sahip Surface Duo adlı akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanırken, cihazla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Son bilgi ise akıllı telefonun kamerasıyla ilgili.

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Microsoft'ta Surface cihaz ailesini geliştirmekten sorumlu olan Panos Panay, Surface Duo'nun birinci sınıf bir kamera ile geleceğine söz vermişti. Panay, şimdi ise merakları az da olsa dindirecek bir paylaşım yaparak, cihazla çekilmiş olan ilk fotoğrafı kişisel Instagram hesabından paylaştı.

Tam değerlendirme yapmak zor

Yayınlanan fotoğraf, iyi aydınlatmalı bir odada çekilmiş olduğu göz önüne alındığında yeterince iyi görünüyor diyebiliriz. Açıkçası sosyal medyada yayınlana bir fotoğrafa bakarak, cihazın kamerasının ne denli iyi olduğunu söylemek zor. Ancak tam çözünürlükte ve farklı mekanlardaki fotoğraf örneklerinin yayınlanmasından sonra Surface Duo'nun ne denli iyi bir kamera ile geleceği yönünde tahminler yürütebiliriz. Kaldı ki Instagram'a yüklenen fotoğrafların sıkıştırıldığını düşünürsek, kalitenin düştüğünü de söylemek mümkün.



Surface Duo akıllı telefon, 1800 × 1350 piksel çözünürlüğe sahip bir çift 5.6 inç ekranla gelecek. Genişletilmiş formda 8.3 inçe çıkan ekran, rahat bir şekilde hem yatay hem de dikey olarak kullanılabilecek. Android işletim sistemi çalıştıracak olan akıllı telefonun çift ekranına uyumlu uygulamaların da şimdiden geliştirilmeye başladığını da söyleyelim.

https://www.instagram.com/p/B-sUogRgtsY/

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