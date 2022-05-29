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    Haftaya BİM marketlerde Xdrive oyuncu koltuğu var

    3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Xdrive markasına ait oyuncu koltuğu, Oppo A16 akıllı telefon modeli ve ikinci sınıf oyuncu ekipmanları yer alıyor. 
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    BİM aktüel
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    Bugüne kadar birinci veya ikinci sınıf çok çeşitli oyuncu ekipmanları ile raflarını süsleyen perakende gıda zincirlerinde haftaya yine farklı seçenekler var. BİM mağazaları oyuncu koltuğu satacak.

    3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri

    3 Haziran BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Xdrive oyuncu koltuğu yer alıyor. 15li serisi olduğu görülen oyuncu koltuğu premium deri kaplama, destek yastıkları, 140cm amötisör seviyesi, 43cm oturak genişliği gibi özelliklere sahip olan koltuk 2299TL fiyat etiketine sahip.

    Görüntü haricinde özelliği olmayan küçük oyuncu halısı 29.90TL iken büyük oyuncu halısı 199TL ve RGB aydınlatmalı büyük boy fare matı da 125TL olarak satılacak. Bunun haricinde joystick modelleri de yer alıyor.

    Son olarak 6.52 inçlik HD+ TFT LCD ekran, 8 çekirdekli Helio G35 yonga seti, 4GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya, 10W hızlı şarj, 13MP+2MP+2MP arka kamera, 8MP ön kamera gibi özellikleri olan Oppo A16 akıllı telefon modeli de 3399TL fiyat etiketine sahip.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 3 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 1 hafta önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 1 hafta önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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