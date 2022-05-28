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    ŞOK marketlerde Intel Core i3 işlemci ve Lenovo IPS monitör var

    25 Mayıs ŞOK aktüel ürünleri arasında kutulu Intel Core i3-12100 yeni nesil işlemci modeli ve Lenovo markasına ait Full HD IPS LCD ekranlı monitör yer alıyor.   
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    ŞOK aktüel
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    Her hafta çok uygun olmasa da farklı teknolojik ürünleri raflarına koyan ŞOK marketlerde bu hafta dikkat çeken ürünler var. Sistem toplayıcıları için Intel işlemci ve monitör modelleri işinizi görebilir.

    25 Mayıs ŞOK aktüel ürünleri

    25 Mayıs ŞOK aktüel ürünleri arasında kutulu Intel Core i3-12100 işlemci yer alıyor. LGA1700 pinli işlemci 4 çekirdek ve 8 izlek birimine sahip. 4.3GHz seviyesine kadar çıkan işlemci 128GB’a kadar bellek desteği sunuyor. Fiyatı 2599TL olarak belirlenmiş.

    Diğer taraftan Lenovo markasına ait Full HD IPS LCD monitör 75Hz tazeleme hızı, 6ms tepki süresi, HDMI girişi, AMD FreeSync desteği gibi özellikler ile birlikte 2349TL fiyat etiketi ile satılacak.

    Son olarak Hutt markasına ait G1 kablosuz oyuncu kulaklığı kutusu ile 20 saate kadar kullanılabiliyor ve telefonunuz için powerbank görevi de görüyor. LED aydınlatması olan kulaklık 399TL fiyat etiketine sahip.

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    Google Haritalar'a 3B görünüm eklendi

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    jubeii 2 gün önce

    önce bilinçli bulanıklığı gidersinler. tr de bi halta yaramaz. alternatiflere yönelin.

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    AirSupport 6 gün önce

    TR’de yasak US Google’dan gir

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    TheEndBeqins 6 gün önce

    Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.

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