Binance’den deprem bölgesine 3 milyon dolarlık bağış

Binance’den dev yardım
Binance Charity üzerinden başlayan yardım kampanyasında toplam 3 milyon dolar bağış toplandı ve ilk tur sona erdi. Sonrasında ise 1 milyon dolarlık yeni bir bağış turunda daha yardım toplanmaya başladı.
Binance toplanan yardımları bölgedeki sivil toplum kuruluşu ortakları üzerinden mağdurlara ulaştırıyor. Medikal destek, çadır, gıda, battaniye, su gibi pek çok ihtiyaç malzemesi toplanıyor. Kısa süre önce MEXC ve Bitci borsaları da deprem bölgesine ihtiyaç tırlarını ulaştırdı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?