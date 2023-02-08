Binance’den deprem bölgesine 3 milyon dolarlık bağış

Tam Boyutta Gör Depremden etkilenen 10 ilimizdeki onaylı kullanıcılara 100$ değerinde BNB airdrop yapan Binance ayrıca bir yardım kampanyası da yürütüyor. İlk turda toplanan 3 milyon doların ardından toplamda 5 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

Binance’den dev yardım

Binance Charity üzerinden başlayan yardım kampanyasında toplam 3 milyon dolar bağış toplandı ve ilk tur sona erdi. Sonrasında ise 1 milyon dolarlık yeni bir bağış turunda daha yardım toplanmaya başladı.

Binance depremzedelere airdrop yapıyor 5 sa. önce eklendi

Binance toplanan yardımları bölgedeki sivil toplum kuruluşu ortakları üzerinden mağdurlara ulaştırıyor. Medikal destek, çadır, gıda, battaniye, su gibi pek çok ihtiyaç malzemesi toplanıyor. Kısa süre önce MEXC ve Bitci borsaları da deprem bölgesine ihtiyaç tırlarını ulaştırdı.

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Binance ardı ardına yardım kampanyası yapıyor