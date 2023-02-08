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    Anlık Bildirim

    Binance’den deprem bölgesine 3 milyon dolarlık bağış

    Binance borsası deprem bölgesine bağış kampanyaları düzenliyor. İlk etapta toplanan 3 milyon doların ardından 1 milyon dolarlık yeni bir kampanya daha başladı.  
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    Binance Tam Boyutta Gör
    Depremden etkilenen 10 ilimizdeki onaylı kullanıcılara 100$ değerinde BNB airdrop yapan Binance ayrıca bir yardım kampanyası da yürütüyor. İlk turda toplanan 3 milyon doların ardından toplamda 5 milyon dolara ulaşması bekleniyor.

    Binance’den dev yardım

    Binance Charity üzerinden başlayan yardım kampanyasında toplam 3 milyon dolar bağış toplandı ve ilk tur sona erdi. Sonrasında ise 1 milyon dolarlık yeni bir bağış turunda daha yardım toplanmaya başladı.

    Binance toplanan yardımları bölgedeki sivil toplum kuruluşu ortakları üzerinden mağdurlara ulaştırıyor. Medikal destek, çadır, gıda, battaniye, su gibi pek çok ihtiyaç malzemesi toplanıyor. Kısa süre önce MEXC ve Bitci borsaları da deprem bölgesine ihtiyaç tırlarını ulaştırdı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 6 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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