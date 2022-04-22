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Kripto para, sanat ve teknoloji dünyasının son dönemdeki popüler yatırım aracı NFT teknolojisi için Türkçe isim belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İngilizcesi non-fungible token olan NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıkladı.

NFT rüzgârı tersine mi dönüyor? 4 gün önce eklendi

Ali Taha Koç, daha önce Twitter hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerine "NFT yani non-fungible token teriminin karşılığı sizce ne olmalı?" sorusunu yöneltmişti. Gelen yanıtlar dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ortak bir çalışma başlatılmıştı. Öneriler önce 80’e, sonrasında 10’a düşürüldü ve nihai karar olarak “Nitelikli Fikri Tapu” belirlendi.

Nitelikli Fikri Tapu'nun neden tercih edildiğini açıklıklayan Ali Taha Koç, “Seçenekleri değerlendirirken hem anlam bütünlüğüne hem de kısaltmanın küresel anlamda yer bulması için arama motorlarında yine NFT'ye karşılık gelmesine özen gösterdik." dedi. Koç ayrıca NFT kısaltması seslendirilirken "eN eF Ti" yerine "Ne Fe Te" şeklinde seslendirilmesi gerektiğini söyledi.

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NFT'nin Türkçe karşılığı belirlendi: Nitelikli Fikri Tapu