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    NFT'nin Türkçe karşılığı belirlendi

    Türk Dil Kurumu ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yürütülen ortak çalışma sonucunda NFT'nin Türkçe karşılığı "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendi.
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    NFT'nin Türkçe karşılığı belirlendi: Nitelikli Fikri Tapu
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    Kripto para, sanat ve teknoloji dünyasının son dönemdeki popüler yatırım aracı NFT teknolojisi için Türkçe isim belirlendi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, İngilizcesi non-fungible token olan NFT'nin Türkçe karşılığının "Nitelikli Fikri Tapu" olarak belirlendiğini açıkladı.

    Ali Taha Koç, daha önce Twitter hesabından bir paylaşım yaparak takipçilerine "NFT yani non-fungible token teriminin karşılığı sizce ne olmalı?" sorusunu yöneltmişti. Gelen yanıtlar dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından ortak bir çalışma başlatılmıştı. Öneriler önce 80’e, sonrasında 10’a düşürüldü ve nihai karar olarak “Nitelikli Fikri Tapu” belirlendi.

    Nitelikli Fikri Tapu'nun neden tercih edildiğini açıklıklayan Ali Taha Koç, “Seçenekleri değerlendirirken hem anlam bütünlüğüne hem de kısaltmanın küresel anlamda yer bulması için arama motorlarında yine NFT'ye karşılık gelmesine özen gösterdik." dedi. Koç ayrıca NFT kısaltması seslendirilirken "eN eF Ti" yerine "Ne Fe Te" şeklinde seslendirilmesi gerektiğini söyledi.

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    NewSphere 23 saat önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

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    Black Heart Rebellion 1 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

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    fakcakaya 1 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

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