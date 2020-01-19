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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance borsası Japonya'da Yahoo ile iş birliği yapıyor

    Japonya'nın kripto para borsalarına yönelik ağır kısıtlamaları sonrasında Binance platformu, mevcut ağını dağıtarak ülkeye özel bir kripto para borsası kurmak için düğmeye bastı.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance borsası Japonya'da Yahoo ile iş birliği yapıyor
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    Kripto para borsalarını belirli düzenlemelere bağlayan ve lisanslama şartıyla çalıştıran Japonya'da Binance borsası da zor durumda kalmıştı. Mevcut durumu düzenlemelere uydurması zor olan Binance bu bakımdan yavaş yavaş kullanıcılarının ticaret yapmasını kısıtlamaya başlamıştı.

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    Yeni borsa geliyor

    Gelen bilgilere göre Binance, ülkedeki uzman portföy yöneticileri ile iş birliği yaparak tamamen düzenlemelere uygun yeni bir kripto borsası faaliyete geçirecek. Bu yöneticiler Yahoo! Japan ve iştiraki Z Corporation.

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    Z Corporation ülkede TaoTao kripto para borsasını yönetiyor. Ayrıca BitARG kripto para borsasında da yüzde 40 hissesi var. Yani Japonya'nın en iyi kripto portföy yöneticilerinden birisi denebilir. Z Corporation yeni borsanın gerekli onayları alması sürecini de takip edecek.

    Binance geçtiğimiz dönemde ABD'deki kullanıcılarının ticaret işlemlerine engelleme getirmiş ve sonrasında Binance US adında gerekli onayları almış yeni bir borsa hizmete sunmuştu. Japonya'da da Bİnance JP şeklinde yeni bir oluşum görebiliriz. GÜney KOre'de de Binance lTD adında bir borsası mevcut.



    https://www.theblockcrypto.com/post/53343/binance-ties-up-with-yahoo-japan-subsidiary-to-operate-a-separate-exchange-in-the-country Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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