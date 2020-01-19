Binance borsası Japonya'da Yahoo ile iş birliği yapıyor

Tam Boyutta Gör

Kripto para borsalarını belirli düzenlemelere bağlayan ve lisanslama şartıyla çalıştıran Japonya'da Binance borsası da zor durumda kalmıştı. Mevcut durumu düzenlemelere uydurması zor olan Binance bu bakımdan yavaş yavaş kullanıcılarının ticaret yapmasını kısıtlamaya başlamıştı.

İlginizi Çekebilir

Binance borsası Türk Lirası ile işlem çiftlerini genişletiyor

Yeni borsa geliyor

Gelen bilgilere göre Binance, ülkedeki uzman portföy yöneticileri ile iş birliği yaparak tamamen düzenlemelere uygun yeni bir kripto borsası faaliyete geçirecek. Bu yöneticiler Yahoo! Japan ve iştiraki Z Corporation.

Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

Z Corporation ülkede TaoTao kripto para borsasını yönetiyor. Ayrıca BitARG kripto para borsasında da yüzde 40 hissesi var. Yani Japonya'nın en iyi kripto portföy yöneticilerinden birisi denebilir. Z Corporation yeni borsanın gerekli onayları alması sürecini de takip edecek.

Binance geçtiğimiz dönemde ABD'deki kullanıcılarının ticaret işlemlerine engelleme getirmiş ve sonrasında Binance US adında gerekli onayları almış yeni bir borsa hizmete sunmuştu. Japonya'da da Bİnance JP şeklinde yeni bir oluşum görebiliriz. GÜney KOre'de de Binance lTD adında bir borsası mevcut.

https://www.theblockcrypto.com/post/53343/binance-ties-up-with-yahoo-japan-subsidiary-to-operate-a-separate-exchange-in-the-country

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.