Binance sıfır komisyon kampanyası rekor kırdı

Kripto para piyasasının en büyük borsası Binance tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan BTC işlem çiftlerinde sıfır komisyon kampanyası piyasaya biraz hareket getirdi. Binance son 2 yılın en yüksek hacmini gördü.
Binance sıfır komisyon kampanyası
Cuma günü itibariyle Binance borsasının 13 farklı BTC işlem çiftinde sıfır komisyon kampanyasına başlaması ile birlikte büyük bir hareketlilik yaşandı. Borsaya 10 milyar dolarlık bir hacim girişi gerçekleşti.
Saatler içerisinde BTC/USDT paritesinde 320 bin adet BTC alındı ve satıldı. Mart 2020 tarihinden bu yana ulaşılan en yüksek seviye oldu. Bitcoin fiyatı hareketlenerek 22500$ seviyesine bir test gerçekleştirdi.
Sıfır komisyon kampanyasında BTC ticareti VIP hesaplamalarının dışında bırakıldı. Ayrıca fiyatın şişirilmesini önlemek için Binance bazı önlemler aldığını da belirtiyor. Kampanya halen devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tr de üretilmesi biz vatandaşlar için pek de bir avantaj yaratmadı , gerçi doların tl ye olan durumu düşünülünce artık her şey çok pahalı geliyor.
Çocuğun aptalsa tiktok ne yapsın , askeriyede de bazı pirizlerin altında parmağınız falan sokmayın yazar :)
100 kwh batarya için muhteşem bir menzil. Bataryaları aşırı büyütmeden menzil artışı yakalamak çok güzel bir haber, kullanılan teknolojilerin en kısa sürede yaygınlaşması dileğiyle...