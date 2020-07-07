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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance borsasından bir satın alım daha

    50 milyondan fazla noktada kripto paralar ile alış veriş yapabilmenizi sağlayan Swipe cüzdanı Binance tarafından satın alındı. Binance bu yıl üçüncü önemli hamlesini yaptı.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Binance borsasından bir satın alım daha
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    Kripto para dünyasının en önemli borsası durumunda olan Binance, yavaş yavaş önemli kaleleri fethediyor. Önce Coinmarketcap kripto para bilgi platformunu ve sonrasında Travala kripto para ile seyahat platformunu satın alan Binance şimdi de Swipe cüzdanını bünyesine kattı.

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    Swipe nedir?

    Kripto para dünyasının önemli girişimlerinden birisi olan Swipe; ön ödemeli kartları ile 50 milyondan fazla noktada kripto paralar ile alış veriş yapabilmeyi sağlıyor. Kendisine ait cüzdan uygulamaları da mevcut.

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    Single Euro Payments Area (SEPA) üyesi olan ve Visa ortağı Cortis Financials ile çalışan Swipe; alış veriş esnasında kripto paradan itibari paraya dönüşüm yapıyor ve Visa altyapısı ile ödemeyi yapıyor. Cüzdanda Avro, Pound, Dolar, Kore Wonu ve Filipinler Pesosu destekleniyor. Platformun kendi parası SXP kullanıldığında ise yüzde 4 Bitcoin geri ödemesi yapılıyor.

    Binance uzun süredir ön ödemeli kartlar ile farklı platformlarda alış veriş imkanı sunma çözümleri üzerinde çalışıyordu. Swipe satın alımı ile birlikte Binance bu amaca daha yaklaşmış olacak. Ayrıca SXP parası da bugün Binance üzerinde listelendi.



    https://www.binance.com/en/blog/421499824684900723/Binance-and-Swipe-Partner-to-Bridge-Crypto-and-Commerce-Announce-Acquisition- Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hsyn2802 (hüseyin sarı) 1 gün
    Elle tutulamıyan gözle görülemiyen 0-1 sayı tanımlı elektronik terimden oluşan sanal para... Bir virüs bu oyunu bozar... Oyun bozulunca hangi çocuklar ağlayacak merak ediyorum...
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