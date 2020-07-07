Binance borsasından bir satın alım daha

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Kripto para dünyasının en önemli borsası durumunda olan Binance, yavaş yavaş önemli kaleleri fethediyor. Önce Coinmarketcap kripto para bilgi platformunu ve sonrasında Travala kripto para ile seyahat platformunu satın alan Binance şimdi de Swipe cüzdanını bünyesine kattı.

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Swipe nedir?

Kripto para dünyasının önemli girişimlerinden birisi olan Swipe; ön ödemeli kartları ile 50 milyondan fazla noktada kripto paralar ile alış veriş yapabilmeyi sağlıyor. Kendisine ait cüzdan uygulamaları da mevcut.

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Single Euro Payments Area (SEPA) üyesi olan ve Visa ortağı Cortis Financials ile çalışan Swipe; alış veriş esnasında kripto paradan itibari paraya dönüşüm yapıyor ve Visa altyapısı ile ödemeyi yapıyor. Cüzdanda Avro, Pound, Dolar, Kore Wonu ve Filipinler Pesosu destekleniyor. Platformun kendi parası SXP kullanıldığında ise yüzde 4 Bitcoin geri ödemesi yapılıyor.

Binance uzun süredir ön ödemeli kartlar ile farklı platformlarda alış veriş imkanı sunma çözümleri üzerinde çalışıyordu. Swipe satın alımı ile birlikte Binance bu amaca daha yaklaşmış olacak. Ayrıca SXP parası da bugün Binance üzerinde listelendi.

https://www.binance.com/en/blog/421499824684900723/Binance-and-Swipe-Partner-to-Bridge-Crypto-and-Commerce-Announce-Acquisition-

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