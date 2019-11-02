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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak

    Kripto para piyasasının en büyük borsalarından biri olan Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, 2019 tarihli Türkiye Sermaye Piyasası Zirvesi'nde konuşacak.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak
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    Kripto topluluğu içinde CZ olarak da bilinen Zhao, 19-20 Kasım 2019’da İstanbul’da yapılacak Sermaye Piyasası Zirvesi’ne katılacağını ve konuşmacılar arasında olacağını bildirdi. Etkinliğe ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanlığı yönetim üyelerini de katılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da katılımlarını sunacaklar.

    Zirve, bankacılık sektöründeki önemli figürleri, yatırımcıları ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu gibi üst düzey yöneticileri davet ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti"

    CZ, etkinliğin ilk gününde sahneye çıkacak ve dijital kimlik şirketi Kimlic'in CEO'su Gökhan Seçkin, CZ'ye Türk halkının seçtiği bir dizi soruyu sunacak. Seçkin, etkinlikle alakalı şunlara değindi: "CZ, Türk Kripto topluluğu arasında çok popüler ve bir süredir bekleniyor. Sermaye Piyasaları Zirvesi'nin, Türkiye'de ilk kez ortaya çıkması açısından çok stratejik bir etkinlik olduğuna inanıyorum, çünkü bir kripto etkinliği değil ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından organize ediliyor. Bunun, Türkiye'deki kripto ticareti düzenlemeleri için bir katalizör olacağını umuyorum."

    Trafik istatistiklerinin izleyen SimilarWeb'in istatiklerine göre Türkiye, Binance’ın web sitesinde en fazla trafiği oluşturan 3. ülke konumunda.

    Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak
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    22 Ekim'de, Zhao Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i Moskova'daki Açık İnovasyonlar Forumu'ndaki en etkili kişi olarak belirlemişti. Zhao, Duma’daki dijital parayı düzenleme tasarısının yakın gelecekte Rusya Federasyonu’na kabul ettirilebileceğini belirtti.

    Zhao’nun forumdaki yorumlarından dokuz gün sonra, Binance platformda kullanıcıların para yatırma ve para çekme işlemleri için Rus Rublesi seçeneğini de ekledi.



    https://cointelegraph.com/news/binance-ceo-changpeng-zhao-to-speak-at-turkish-summit-alongside-govt-bigwigs Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    kimi1275 2 hf.
    Binance borsasında hesap açmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:
    binance.com/...
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    dr20mouse 2 hf.
    Ne yapılıyorda bu bitcoin trafiği fazla bizde? Çevremde kullanan görmedim ben.
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    Rachsuchtig 2 hf. dr20mouse
    Senin çevrende yok diye...
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    [__Zahid__] 2 hf. dr20mouse
    şuan yurtdışından para almanın en rahat yolu bitcoin veya direk kripto paralar. o kadar rahat ki paypal olsa gene paypalı kullanmam. 1000 dolar ödeme alacaksam bitcoin ile alınca 1000 dolardan bile fazlası elime geçiyor. paypal gibi aracı kullansam birkere %2-5 arası bir kesinti yapacaktı. sonra o doları TL'ye çevirip %2 daha kesinti yapacaktı.
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