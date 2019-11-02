Binance CEO'su Changpeng Zhao, Türkiye Zirvesi'nde konuşacak

Tam Boyutta Gör

Kripto topluluğu içinde CZ olarak da bilinen Zhao, 19-20 Kasım 2019’da İstanbul’da yapılacak Sermaye Piyasası Zirvesi’ne katılacağını ve konuşmacılar arasında olacağını bildirdi. Etkinliğe ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanlığı yönetim üyelerini de katılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut da katılımlarını sunacaklar.

Zirve, bankacılık sektöründeki önemli figürleri, yatırımcıları ve Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu gibi üst düzey yöneticileri davet ediyor.

Ayrıca Bkz. "Johannesburg, Bitcoin fidye ödemesini reddetti"

CZ, etkinliğin ilk gününde sahneye çıkacak ve dijital kimlik şirketi Kimlic'in CEO'su Gökhan Seçkin, CZ'ye Türk halkının seçtiği bir dizi soruyu sunacak. Seçkin, etkinlikle alakalı şunlara değindi: "CZ, Türk Kripto topluluğu arasında çok popüler ve bir süredir bekleniyor. Sermaye Piyasaları Zirvesi'nin, Türkiye'de ilk kez ortaya çıkması açısından çok stratejik bir etkinlik olduğuna inanıyorum, çünkü bir kripto etkinliği değil ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından organize ediliyor. Bunun, Türkiye'deki kripto ticareti düzenlemeleri için bir katalizör olacağını umuyorum."

Trafik istatistiklerinin izleyen SimilarWeb'in istatiklerine göre Türkiye, Binance’ın web sitesinde en fazla trafiği oluşturan 3. ülke konumunda.

Tam Boyutta Gör

22 Ekim'de, Zhao Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'i Moskova'daki Açık İnovasyonlar Forumu'ndaki en etkili kişi olarak belirlemişti. Zhao, Duma’daki dijital parayı düzenleme tasarısının yakın gelecekte Rusya Federasyonu’na kabul ettirilebileceğini belirtti.

Zhao’nun forumdaki yorumlarından dokuz gün sonra, Binance platformda kullanıcıların para yatırma ve para çekme işlemleri için Rus Rublesi seçeneğini de ekledi.

https://cointelegraph.com/news/binance-ceo-changpeng-zhao-to-speak-at-turkish-summit-alongside-govt-bigwigs