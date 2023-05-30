Binance, banka satın almaya sıcak bakmıyor

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), şirketin banka satın almaya sıcak bakmadığını açıkladı. CZ, şirketin herhangi bir bankacılık kurumunu satın alma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Banka satın almanın borçlanma sorununu çözmeyeceğini ifade eden CZ, düzenleyici kurumlarların zorluklarına ve yüksek maliyetlere dikkat çekti.

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Bankacılık düzenleyicilerinin kripto ile çalışmayı yasaklaması halinde lisansı geri alabileceğini ifade eden CZ, banka satın almanın düzenleyicilerin kriptoya dokunmasını engellemeyeceğini kaydetti. ABD’de bu yıl kripto sektörü ile bağlantılı bankalarda kriz yaşanmıştı. Kripto için kilit bankacılık ortakları Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank, peş peşe iflas ettiğini duyurmuştu.

CZ, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Bir banka satın alırsınız, sadece bir ülkede çalışır ve hala o ülkenin bankacılık düzenleyicileri ile uğraşmak zorundasınız”

CZ, Binance‘in bir bankaya ya da banka ağına sahip olması halinde hiç kâr edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Satın almaya sıcak bakmadıklarını ifade eden CZ, bankalara küçük azınlık yatırımları yapabileceklerini söyledi.



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Binance CEO’su CZ: Banka satın almak sorunları çözmez