Binance, banka satın almaya sıcak bakmıyor

Bankacılık düzenleyicilerinin kripto ile çalışmayı yasaklaması halinde lisansı geri alabileceğini ifade eden CZ, banka satın almanın düzenleyicilerin kriptoya dokunmasını engellemeyeceğini kaydetti. ABD’de bu yıl kripto sektörü ile bağlantılı bankalarda kriz yaşanmıştı. Kripto için kilit bankacılık ortakları Silvergate, Silicon Valley Bank ve Signature Bank, peş peşe iflas ettiğini duyurmuştu.
CZ, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:
“Bir banka satın alırsınız, sadece bir ülkede çalışır ve hala o ülkenin bankacılık düzenleyicileri ile uğraşmak zorundasınız”
CZ, Binance‘in bir bankaya ya da banka ağına sahip olması halinde hiç kâr edemeyeceğini de sözlerine ekledi. Satın almaya sıcak bakmadıklarını ifade eden CZ, bankalara küçük azınlık yatırımları yapabileceklerini söyledi.
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