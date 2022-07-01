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    MicroStrategy'nin Bitcoin alımıyla dalga geçenlere Binance CEO'sundan yanıt gecikmedi

    Bitcoin alımlarıyla adından sıkça bahsettiren MicroStrategy, portföyündeki zararının 1 milyar doları aşmasıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından alay konusu haline geldi.
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    Binance CEO'sundan Saylor'a destek
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    Bitcoin'e yatırım yapan kurumsal firmaların başında yer alan MicroStrategy şirketinin CEO'su Michael Saylor, şirketin portföyüne 10 milyon dolar değerinde 480 Bitcoin daha eklediklerini duyurdu.

    CZ'den Saylor'a destek

    Duyurunun ardından piyasayı düşüşe sürüklediğine inanan Twitter kullanıcıları tarafından alay konusu haline gelen Saylor'a Binance CEO'su CZ'den destek gecikmedi.

    MicroStrategy’nin zararına rağmen Bitcoin satın almasıyla alay edenleri hedef alan Binance’in CEO’su CZ, son gülenin Saylor olacağını söyledi.

    Binance CEO'sundan Saylor'a destek

    MicroStrategy’nin Bitcoin Hedefleri

    MicroStrategy, Bitcoin'in potansiyeline güçlü bir şekilde inanıyor ve önde gelen dijital para birimine milyonlarca dolar yatırım yapıyor. Şirketin kurucusu ve CEO'su olan Saylor, Bitcoin'in paranın geleceği olduğuna inanıyor ve Bitcoin üzerindeki fiyat oynaklığının geçici bir durum olduğunu söylüyor.

    Şirketin planı, zirveye ulaşılsa bile Bitcoin satın almaya devam etmek. Ayrıca Michael Saylor, MicroStrategy yatırımcılarına şirketin böyle bir piyasa kriziyle başa çıkabilecek kapasitede olduğunu açıklayarak rahatsız olmamaları konusunda güvence verdi.

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