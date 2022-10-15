Binance, kripto para madencileri için 500 milyon dolarlık proje başlattı

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Binance’in madencilik havuzu Binance Pool, Bitcoin madenciliği ve altyapı sağlayıcılarını desteklemek için 500 milyon dolarlık bir proje duyurdu. Binance Pool bu proje ile küresel olarak Bitcoin madenciliği ve dijital varlık altyapısı şirketlerine güvenli borç finansmanı hizmetleri sağlamak istiyor.

Bitcoin madenciliği ekipmanlarının fiyatı düşüşte 3 hf. önce eklendi

Kripto piyasasındaki düşüş, kripto madencilerine zarar veriyor. Aynı zamanda, Avrupada’daki enerji kısıtlamaları ve ABD’deki düşük doğalgaz depolama seviyeleri gibi nedenler kripto madencilik işlemlerini zorlaştırıyor. Örneğin bu nedenlerden dolayı Compute North iflas başvurusunda bulunmuştu.

Binance Pool ise zorluğu aza indirgemek amacıyla kripto madencileri için bir kredi projesini hayata geçiriyor. Ayrıca kısa süre önce, PoW temellerini koruyan Ethereum’un çatallı versiyonu olan ETHW için bir madencilik havuzu açan Binance Pool, yeni projesiyle; uygun borçlulara vadeleri 18 ila 24 ay arasında değişen kredi desteği sağlayacak.

Bunun yanında söz konusu kredilerde yüzde 5 ve yüzde 10 arasında değişen faiz oranlarının talep edileceği belirtiliyor. Madencilerin ise 18-24 ay sürecek kredi için fiziksel veya dijital varlıklar şeklinde teminat vermeleri gerekecek.

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Binance'den Bitcoin madencileri için 500 milyon dolarlık proje