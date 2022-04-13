Binance CEO’su: "Fransa'ya 100 milyon euro yatırım yaptık"

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Kripto para borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao, Avrupa’nın en büyük Blockchain etkinliklerinden birisi olan Paris Blockchain Week Summit‘tek konuşmasında Fransa’ya 100 milyon euro yatırım yaptıklarını açıkladı. Söz konusu bu yatırım Binance’in Avrupa’daki faaliyetlerini genişletmeyi amaçlıyor.

Binance’den Fransa’ya büyük yatırım

Kripto para borsası Binance, dünyanın en büyük girişim kampüsü Station F ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklık kapsamında Binance, Fransa’ya 100 milyon euro yatırım yaptıklarını açıkladı.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, bugün Paris Blockchain Week Summit‘te konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Fransa, Avrupa’da bu endüstrinin lideri olmak için benzersiz bir konuma sahip.”

Ayrıca Changpeng Zhao şirketin halihazırda ülkede yaklaşık 50 kişilik bir ekibe sahip olduğunu da vurguladı.

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Anlaşmanın bir parçası olarak startuplar, fikirlerini ve Binance ortaklarıyla potansiyel iş birliklerini geliştirmek için BNB Chain, NFT Labs ve Binance Labs ekiplerinden destek alacak.

Ek olarak Station F Direktörü Roxanne Varza, şu ifadeleri ekledi:

“Blockchain ve kriptoyu daha iyi anlamak isteyen tüm insanlar için, bu yerin web3 dünyasına girmelerine yardımcı olacağını umuyoruz.”

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