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    Binance CEO’su: "Fransa'ya 100 milyon euro yatırım yaptık"

    Binance CEO’su Changpeng Zhao, Fransa'da düzenlenen Paris Blockchain Week Summit‘teki konuşmasında Fransa'ya 100 Milyon Euro yaptıklarını açıkladı.               
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    Binance’den Fransa’ya 100 milyon euroluk yatırım
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    Kripto para borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao, Avrupa’nın en büyük Blockchain etkinliklerinden birisi olan Paris Blockchain Week Summit‘tek konuşmasında Fransa’ya 100 milyon euro yatırım yaptıklarını açıkladı. Söz konusu bu yatırım  Binance’in Avrupa’daki faaliyetlerini genişletmeyi amaçlıyor.

    Binance’den Fransa’ya büyük yatırım

    Kripto para borsası Binance, dünyanın en büyük girişim kampüsü Station F ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Bu ortaklık kapsamında Binance, Fransa’ya 100 milyon euro yatırım yaptıklarını açıkladı.

    Binance CEO’su Changpeng Zhao, bugün Paris Blockchain Week Summit‘te konu ile ilgili olarak şunları söyledi: 

    “Fransa, Avrupa’da bu endüstrinin lideri olmak için benzersiz bir konuma sahip.”

    Ayrıca Changpeng Zhao şirketin halihazırda ülkede yaklaşık 50 kişilik bir ekibe sahip olduğunu da vurguladı. 

    Anlaşmanın bir parçası olarak startuplar, fikirlerini ve Binance ortaklarıyla potansiyel iş birliklerini geliştirmek için BNB Chain, NFT Labs ve Binance Labs ekiplerinden destek alacak. 

    Ek olarak Station F Direktörü Roxanne Varza, şu ifadeleri ekledi: 

    “Blockchain ve kriptoyu daha iyi anlamak isteyen tüm insanlar için, bu yerin web3 dünyasına girmelerine yardımcı olacağını umuyoruz.”

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    alfa-x 29 dakika önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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