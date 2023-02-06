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    Binance’den kripto paralar için vergi raporlama aracı: Binance Tax

    Binance, kripto paralara getirilmesi planlanan vergilerin hesaplanmasına yardımcı olmak için Binance Tax isimli vergi raporlama aracını kullanıma sundu.           
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    Binance’den kripto paralar için vergi raporlama aracı Binance Tax Tam Boyutta Gör

    Kripto para sektöründe kripto para birimlerine uygulanacak vergiler merak ediliyor. Kripto para borsası Binance, vergi raporlama amacıyla kripto işlemlerini takip etmelerine yardımcı olacak bir vergi raporlama aracı başlattı.

    Bu hamle ile beraber kripto para sektöründeki şirketlerin kullanıcılarının yerel düzenlemelere uymasına yardımcı olmaya hazır olması gerektiği anlamına geliyor. Şirket, bunun kullanıcıların vergi yükümlülükleriyle ilgili kafa karışıklığını gidermek için kulanıma sunulduğunu söyledi

    Binance Tax, yılın ilerleyen zamanlarında Binance ekosistemindeki diğer küresel pazarlara yayılmadan önce şu anda Fransa ve Kanada’da pilot aşamasında. Şu anda yalnızca Binance platformlarında tutulan bilgiler için kullanılabilir. Ancak gelecekte sektördeki diğer platformlarla entegre olmak için genişlemeyi planladığını söylüyor.

    Duyuruya göre Binance Tax, kullanıcılarının Binance hesaplarında yıl boyunca meydana gelen kazanç veya kayıpları içeren bir vergi özet raporu indirmelerine izin veriyor.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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