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    Kripto para sektöründen Türkiye’ye destek mesajları

    Türkiye bugün sabah 4:17 sularında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde gerçekleşen deprem ile uyandı. Kripto para sektörünün çeşitli temsilcileri destek mesajları yayınladı
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    Kripto para sektöründen Türkiye’ye destek mesajları Tam Boyutta Gör
    Bugün Kahramanmaraş’ta yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, birçok ilde yüksek şiddette hissedildi. Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Kilis tarafında yıkımlara yol açtı. Depremlerin ardından, kripto para endüstrisinden birçok isim destek mesajı yayınladı.

    Binance’in CEO’su resmi Twitter hesabı üzerinden Türkiye’de gerçekleşen deprem için destek mesajı verdi. 

    Diğer taraftan kripto borsası Bitfinex’ten de destek mesajı geldi. Kripto borsası, Türkiye’nin acısını paylaştığını ve bir destek paketi oluşturmayı planladıklarını dile getirdi. 

    Ayrıca, Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi olan Elon Musk da Türkiye’ye destek verebileceğini belirtti. Musk, Türkiye’ye Starlink gönderimi sağlayabileceğini aktardı. Ancak Türkiye, Türksat’ın yeterli olduğunu belirterek bu teklife teşekkür etti.

    Bir başka destek mesajı da Bitcoin'i yerel para birimi olarak kabul eden El Salvador Başkanı Nayib Bukele’den geldi. Bukele, Türkçe yaptığı bir Twitter paylaşımında, Türk halkının güvenliği için dua ettiğini dile getirdi. Ayrıca Bukele, gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarının da mesajını verdi. 

    Aynı şekilde deprem bölgesine destek verilenler arasında kripto para borsası Bitget de yer alıyor. 

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 5 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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