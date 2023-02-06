Kripto para sektöründen Türkiye’ye destek mesajları

Binance’in CEO’su resmi Twitter hesabı üzerinden Türkiye’de gerçekleşen deprem için destek mesajı verdi.
Diğer taraftan kripto borsası Bitfinex’ten de destek mesajı geldi. Kripto borsası, Türkiye’nin acısını paylaştığını ve bir destek paketi oluşturmayı planladıklarını dile getirdi.
Ayrıca, Tesla, SpaceX ve Twitter’ın sahibi olan Elon Musk da Türkiye’ye destek verebileceğini belirtti. Musk, Türkiye’ye Starlink gönderimi sağlayabileceğini aktardı. Ancak Türkiye, Türksat’ın yeterli olduğunu belirterek bu teklife teşekkür etti.
Bir başka destek mesajı da Bitcoin'i yerel para birimi olarak kabul eden El Salvador Başkanı Nayib Bukele’den geldi. Bukele, Türkçe yaptığı bir Twitter paylaşımında, Türk halkının güvenliği için dua ettiğini dile getirdi. Ayrıca Bukele, gerekli tüm desteği vermeye hazır olduklarının da mesajını verdi.
Aynı şekilde deprem bölgesine destek verilenler arasında kripto para borsası Bitget de yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?