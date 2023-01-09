Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Binance’ın hedge fonlarla ilişkisi inceleniyor

    ABD’de Binance soruşturmasına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Binance'in serbest yatırım (hedge) fonu ile ilişkisi araştırılıyor. İletişim kayıtları talep edildi. 
    Oy Ver
    Binance’ın hedge fonlarla ilişkisi inceleniyor Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Seattle’daki Batı Bölgesi Başsavcılığı, bazı hedge fonlarının Binance ile olan ilişkisini inceleme altına aldı. Buna göre fonların Binance ile iletişimlerine dair kayıtlar talep edildi. Binance’e yönelik soruşturma 2018 yılından bu yana devam ederken, Aralık 2022’de Adalet Bakanlığı yetkilileri borsa ve yöneticilerini suçlama konusunda fikir birliğine varamamıştı.

    Washington Post’un haberine göre ABD’de devam eden soruşturmaya yönelik bazı hedge fonlara mahkeme celbi gönderildi. ABD’de Binane’e yönelik soruşturma yaptırım ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma uzun süredir devam ediyor.

    Binance Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillmann, Washington Post’a yaptığı açıklamada, şirketin dünyadaki hemen hemen her düzenleyici kurum ile günlük olarak görüştüğünü kaydetti. Hillmann, soruşturmanın gidişatına ilişkin ise bir değerlendirme yapmadı.

    Eski Savcı John Ghose da Adalet Bakanlığı’nın banka gizliliği yasasını ihlal edip etmediğini inceliyor olabileceği yönünde görüş bildirdi. Banka gizliliği yasası, uygun müşteri protokolleri yürütülmesini ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini kapsıyor.

    Habere göre, mahkeme celpleri mutlaka Binance’e karşı yasal suçlamalarla sonuçlanmayacak. Ayrıca değinmek gerekirse ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçen hafta, Binance’in ABD biriminin iflas eden Voyager Digital varlıklarını satın almasına itiraz etmişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

    Profil resmi
    abstergo78GHOST 3 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021
    Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız