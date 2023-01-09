Binance’ın hedge fonlarla ilişkisi inceleniyor

Washington Post’un haberine göre ABD’de devam eden soruşturmaya yönelik bazı hedge fonlara mahkeme celbi gönderildi. ABD’de Binane’e yönelik soruşturma yaptırım ve kara para aklama suçlamasıyla soruşturma uzun süredir devam ediyor.
Binance Baş Strateji Sorumlusu Patrick Hillmann, Washington Post’a yaptığı açıklamada, şirketin dünyadaki hemen hemen her düzenleyici kurum ile günlük olarak görüştüğünü kaydetti. Hillmann, soruşturmanın gidişatına ilişkin ise bir değerlendirme yapmadı.
Eski Savcı John Ghose da Adalet Bakanlığı’nın banka gizliliği yasasını ihlal edip etmediğini inceliyor olabileceği yönünde görüş bildirdi. Banka gizliliği yasası, uygun müşteri protokolleri yürütülmesini ve şüpheli faaliyetlerin bildirilmesini kapsıyor.
Habere göre, mahkeme celpleri mutlaka Binance’e karşı yasal suçlamalarla sonuçlanmayacak. Ayrıca değinmek gerekirse ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) geçen hafta, Binance’in ABD biriminin iflas eden Voyager Digital varlıklarını satın almasına itiraz etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..