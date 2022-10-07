Binance yeni ülkelere açılmaya devam ediyor: Kazakistan'da lisans aldı

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Kripto para piyasasını dünya genelinde yaygınlaştırmak isteyen borsa hizmeti Binance, Kazakistan’da hizmet vermek için onay aldı. Kısa süre önce Binance, Kazakistan’a lisans başvurusunda bulunmuştu. Ön onay alarak hizmetlerini hazırlayan şirket artık tam anlamıyla kullanıcılara erişebilecek.

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Daha önce ön onaylı bir şekilde hizmet çatısını hazırlayan şirket, lisansıyla birlikte ülkedeki kullanıcılarına tam anlamıyla erişebilecek. Astana Finansal Hizmetler Otoritesi (AFSA), gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra borsa için lisans hazırladı. Bu lisans sayesinde Binance, AFSA’ya bağlı bir hizmet sağlayıcısı olarak ülkedeki varlığını genişletecek.

Son olarak belirtmek gerekirse dünya genelinde yoğun ilgi gören kripto borsası, tüm dünyada en çok kullanılan hizmet sağlayıcısı olarak öne çıkıyor. Şirket daha önce, Fransa, Dubai, İspanya, Japonya ve İsrail gibi ülkelerle de onay amacıyla etkileşime geçmişti. Binance, uyum odaklı bir borsa olma yolunda hızla ilerliyor.

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