Binance, Güney Koreli kripto para borsası GOPAX’ı satın aldı

Tam Boyutta Gör Kripto borsası Binance, Güney Kore merkezli sorunlu kripto para borsası GOPAX‘ın çoğunluk hissesini satın aldı. Binance Baş İşletme Yetkilisi Yibo Ling‘in duyurusuna göre, Kasım ayında yaşadığı sorunlar neticesinde belirli operasyonlardan çekilen GOPAX‘a yönelik bir hamle yapıldı. Binance, Koreli borsayı pazara geri kazandırmayı hedefliyor.

Yibo Ling’e göre şirket, Kasım ayında belirli hizmetlerden çekilen GOPAX’ta anlamlı bir hisse senedi pozisyonu aldı. Satın alma ile ilgili şartlar açıklanmadı.

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GOPAX’ın ana şirketi Streami, iflas eden Genesis’in en büyük alacaklıları arasında gösterilmişti. Bu durum, kripto borsasının da faaliyetlerine yansıdı. Binance, GOPAX’ın faaliyetlerine devam edebilmesi için sermaye aktarmayı planlıyor.

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Binance, kripto para borsası GOPAX’ı satın aldı