Binance, Güney Koreli kripto para borsası GOPAX’ı satın aldı

Yibo Ling’e göre şirket, Kasım ayında belirli hizmetlerden çekilen GOPAX’ta anlamlı bir hisse senedi pozisyonu aldı. Satın alma ile ilgili şartlar açıklanmadı.
GOPAX’ın ana şirketi Streami, iflas eden Genesis’in en büyük alacaklıları arasında gösterilmişti. Bu durum, kripto borsasının da faaliyetlerine yansıdı. Binance, GOPAX’ın faaliyetlerine devam edebilmesi için sermaye aktarmayı planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?