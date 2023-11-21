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    Şok iddia: Binance kurucusu Changpeng Zhao istifa etti, mahkemeye çıkacak

    Bugüne kadar kripto para piyasasına yön veren en büyük oyuncu konumundaki Binance kurucusu Changpeng Zhao’nun istifa ettiği iddia edildi. Binance borsası 4.3 milyar dolar tazminat ödeyecek. 
    Binance Tam Boyutta Gör
    Kripto para piyasasında kontrolsüz satış, düzenleme dışı halka arz, manipülasyon, yaptırımlara uymamak ve kara para aklama gibi konularda sürekli zorlayıcı olmaya çalışan ABD nihayet istediğini aldı. İddialara göre piyasanın en büyüğü Binance borsasının kurucusu ve patronu istifa etti.

    Kripto para dünyasında yeni dönem

    Günlük 15 milyar dolara yakın hacmi ile en fazla kazanan kripto para borsası olan Binance, kurucusu Changpeng Zhao’yu da bir dönem 90 milyar dolar servetle en zengin kişiler arasına sokmuştu. Bununla birlikte ABD kurumları da baskılarını arttırmış ve Binance’in kurallara uygun bir borsa haline gelmesini istemişti.

    Uzun zamandır devam eden davalar ve soruşturmalar sonrasında bu hafta şok bir haber geldi. Changpeng Zhao’nun kendisine yöneltilen kara para aklamaya yönelik sorumlulukları yerine getirmeme suçlamasını kabul ettiği ve istifa ettiği iddia edildi.

    Duyurunun Savunma Bakanlığı ve Binance arasındaki uzlaşma anlaşmasının parçası olduğu iddia ediliyor. Bu uzlaşmada Binance borsası 4.3 milyar dolar tazminat karşılığında aleyhindeki suçlamaları düşürecek ancak CZ şahsına yönelik suçlamalar için mahkemeye çıkacak. Kısa süre önce Binance borsasına ait soğuk bir cüzdandan çevrim içi cüzdana 4 milyar dolar civarında USDT transfer edilmişti.

    Bundan sonra neler olacağını hiç kimse bilmiyor. Binance borsası tamamen CZ egemenliğinde hareket eden ve piyasaya yön veren bir platformdu. En azından uzun yıllardır piyasayı meşgul eden önemli bir dava kapanmış oldu. Önemli olan kripto para piyasasının buna ne tepki vereceği.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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