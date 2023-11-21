Şok iddia: Binance kurucusu Changpeng Zhao istifa etti, mahkemeye çıkacak

Tam Boyutta Gör Kripto para piyasasında kontrolsüz satış, düzenleme dışı halka arz, manipülasyon, yaptırımlara uymamak ve kara para aklama gibi konularda sürekli zorlayıcı olmaya çalışan ABD nihayet istediğini aldı. İddialara göre piyasanın en büyüğü Binance borsasının kurucusu ve patronu istifa etti.

Kripto para dünyasında yeni dönem

Günlük 15 milyar dolara yakın hacmi ile en fazla kazanan kripto para borsası olan Binance, kurucusu Changpeng Zhao’yu da bir dönem 90 milyar dolar servetle en zengin kişiler arasına sokmuştu. Bununla birlikte ABD kurumları da baskılarını arttırmış ve Binance’in kurallara uygun bir borsa haline gelmesini istemişti.

Bitcoin artmaya devam ediyor 1 hf. önce eklendi

Uzun zamandır devam eden davalar ve soruşturmalar sonrasında bu hafta şok bir haber geldi. Changpeng Zhao’nun kendisine yöneltilen kara para aklamaya yönelik sorumlulukları yerine getirmeme suçlamasını kabul ettiği ve istifa ettiği iddia edildi.

Duyurunun Savunma Bakanlığı ve Binance arasındaki uzlaşma anlaşmasının parçası olduğu iddia ediliyor. Bu uzlaşmada Binance borsası 4.3 milyar dolar tazminat karşılığında aleyhindeki suçlamaları düşürecek ancak CZ şahsına yönelik suçlamalar için mahkemeye çıkacak. Kısa süre önce Binance borsasına ait soğuk bir cüzdandan çevrim içi cüzdana 4 milyar dolar civarında USDT transfer edilmişti.

Bundan sonra neler olacağını hiç kimse bilmiyor. Binance borsası tamamen CZ egemenliğinde hareket eden ve piyasaya yön veren bir platformdu. En azından uzun yıllardır piyasayı meşgul eden önemli bir dava kapanmış oldu. Önemli olan kripto para piyasasının buna ne tepki vereceği.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.