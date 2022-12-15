Tam Boyutta Gör Binance’in Amerika kolu Binance US yaptığı çalışmalar ile sık sık gündemde yer almaya başladı. Son olarak çıkan haberlere göre; Binance US, ilk olarak 2021’de Hayata geçirilen Binance Pay adlı özelliğini ABD’li müşteriler için kullanıma sundu.

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Bununla beraber Binance US yaptığı açıklamada, Pay işlemlerinin işlem ücreti içereceğini ve uygulamanın yakın gelecekte bir web sürümünü sunmaya hazırlandığını açıladı. Şu anda sadece mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

Bianance Pay hizmeti, kullanıcıların para transferi ve ödeme işlemini kolaylaştırıyor. Bu gelişme ABD'de kripto para kullanımını yaygınlaştıracaktır.

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Binance, mobil ödeme hizmeti Binance Pay'i ABD'de kullanıma sundu