Binance, mobil ödeme hizmeti Binance Pay'i ABD'de kullanıma sundu

Bununla beraber Binance US yaptığı açıklamada, Pay işlemlerinin işlem ücreti içereceğini ve uygulamanın yakın gelecekte bir web sürümünü sunmaya hazırlandığını açıladı. Şu anda sadece mobil cihazlarda kullanılabiliyor.
Bianance Pay hizmeti, kullanıcıların para transferi ve ödeme işlemini kolaylaştırıyor. Bu gelişme ABD'de kripto para kullanımını yaygınlaştıracaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...