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    Binance, mobil ödeme hizmeti Binance Pay'i ABD'de kullanıma sundu

    Çinli kripto para borsası Binance'in ABD kolu olan Binance US, ABD'deki müşterilerine Binance Pay hizmetini sundu. Bu gelişme kripto paraların ABD'deki kullanımını yaygınlaştıracak.
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    Binance, mobil ödeme hizmeti Binance Pay'i ABD'de kullanıma sundu Tam Boyutta Gör
    Binance’in Amerika kolu Binance US yaptığı çalışmalar ile sık sık gündemde yer almaya başladı. Son olarak çıkan haberlere göre; Binance US, ilk olarak 2021’de Hayata geçirilen Binance Pay adlı özelliğini ABD’li müşteriler için kullanıma sundu.

    Bununla beraber Binance US yaptığı açıklamada, Pay işlemlerinin işlem ücreti içereceğini ve uygulamanın yakın gelecekte bir web sürümünü sunmaya hazırlandığını açıladı. Şu anda sadece mobil cihazlarda kullanılabiliyor.

    Bianance Pay hizmeti, kullanıcıların para transferi ve ödeme işlemini kolaylaştırıyor. Bu gelişme ABD'de kripto para kullanımını yaygınlaştıracaktır.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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