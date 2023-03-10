ABD, Voyager’ın Binance'e satışına itiraz etti

Daha önce Binance.US’in Voyager'ın varlıklarını yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın almasına mahkemeden yeşil ışık verilmişti. Bu onayın ardından ABD Adalet Bakanlığı’ndan hamle gecikmedi. Ayrıca belirtmek gerekirse ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve çeşitli eyalet düzenleyicileri de dahil olmak üzere düzenleyiciler, önerilen anlaşmaya şiddetle karşı çıktılar.
Bunun yanında SEC, Binance.US’nin de kayıtlı olmayan bir menkul kıymetler borsası işleterek federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ediyor olabileceğini öne sürerek, Voyager’ın satın alınmasına itiraz etti.
Davanın yargıcı Michael Wiles, Voyager'da birikimleri olan yatırımcılar olduğuna vurgu yaparak satışın gerçekleşmesi için hızlı şekilde aksiyon almaları gerektiğini söyledi. Binance.US konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Borsa olarak tek amaçlarının mağdur yatırımcıların varlıklarını mümkün olan en kısa sürede iade etmek olduğunu belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez