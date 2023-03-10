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    ABD, Voyager’ın Binance'e satışına itiraz etti

    ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), kripto kredi platformu Voyager Digital'in varlıklarının Binance.US'e 1 milyar dolar karşılığında satılmasına itiraz etti.            
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    ABD, Voyager’ın Binance'e satışına itiraz etti Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), iflas eden Voyager Digital‘in varlıklarının Binance.US'e satılmasına itiraz etti. ABD’nin bu kararı Voyager’ın token’ı olan VGX‘in güçlü bir düşüş yaşamasına yol açtı. Bu düşüş, genel kripto para piyasasını da olumsuz anlamda etkiledi. 

    Daha önce Binance.US’in Voyager'ın varlıklarını yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın almasına mahkemeden yeşil ışık verilmişti. Bu onayın ardından ABD Adalet Bakanlığı’ndan hamle gecikmedi. Ayrıca belirtmek gerekirse ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve çeşitli eyalet düzenleyicileri de dahil olmak üzere düzenleyiciler, önerilen anlaşmaya şiddetle karşı çıktılar. 

    Bunun yanında SEC, Binance.US’nin de kayıtlı olmayan bir menkul kıymetler borsası işleterek federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ediyor olabileceğini öne sürerek, Voyager’ın satın alınmasına itiraz etti.

    Davanın yargıcı Michael Wiles, Voyager'da birikimleri olan yatırımcılar olduğuna vurgu yaparak satışın gerçekleşmesi için hızlı şekilde aksiyon almaları gerektiğini söyledi. Binance.US konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Borsa olarak tek amaçlarının mağdur yatırımcıların varlıklarını mümkün olan en kısa sürede iade etmek olduğunu belirtti.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 4 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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