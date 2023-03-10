ABD, Voyager’ın Binance'e satışına itiraz etti

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı (DoJ), iflas eden Voyager Digital‘in varlıklarının Binance.US'e satılmasına itiraz etti. ABD’nin bu kararı Voyager’ın token’ı olan VGX‘in güçlü bir düşüş yaşamasına yol açtı. Bu düşüş, genel kripto para piyasasını da olumsuz anlamda etkiledi.

Daha önce Binance.US’in Voyager'ın varlıklarını yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında satın almasına mahkemeden yeşil ışık verilmişti. Bu onayın ardından ABD Adalet Bakanlığı’ndan hamle gecikmedi. Ayrıca belirtmek gerekirse ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve çeşitli eyalet düzenleyicileri de dahil olmak üzere düzenleyiciler, önerilen anlaşmaya şiddetle karşı çıktılar.

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Bunun yanında SEC, Binance.US’nin de kayıtlı olmayan bir menkul kıymetler borsası işleterek federal menkul kıymetler yasalarını ihlal ediyor olabileceğini öne sürerek, Voyager’ın satın alınmasına itiraz etti.

Davanın yargıcı Michael Wiles, Voyager'da birikimleri olan yatırımcılar olduğuna vurgu yaparak satışın gerçekleşmesi için hızlı şekilde aksiyon almaları gerektiğini söyledi. Binance.US konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Borsa olarak tek amaçlarının mağdur yatırımcıların varlıklarını mümkün olan en kısa sürede iade etmek olduğunu belirtti.

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