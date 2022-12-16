Kripto para piyasalarında yeni kriz dalgası: Binance'te para çekme süreleri uzadı

Neden 12 saat beklemek zorundayız?
Yatırımcı Mike Alfred bu konuya ilk dikkat çeken kişi oldu ve kişisel Twitter hesabında parasını almak için 12 saat beklemek zorunda kaldığını şu sözlerle ifade etti:
"Binance neden müşterilerini kripto paralarını borsadan çekmek için 12 saat bekletiyor? İstedikleri miktarda para çekme işlemini gerçekleştirebileceklerini sanıyordum."
Diğer kullanıcılar da para çekme sorunlarından şikayetçi durumdalar. Daha ciddi yatırımcılar, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun "Binance'in herhangi bir kripto krizinden sağ çıkacağına" dair güvencelerine rağmen, ödemelerdeki gecikmelere kuşkuyka yaklaşıyorlar. Ayrıca kullanıcılardan Binance'in rezerv bilgilerinin güvenilirliği hakkında sorular da geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...