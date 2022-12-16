Kripto para piyasalarında yeni kriz dalgası: Binance'te para çekme süreleri uzadı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz gün Binance borsasında büyük bir fon çıkışı yaşandı. Bazı medya raporlarına göre, kullanıcılar 24 saat içinde yaklaşık 3 milyar dolar çekti. Ardından da, dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance'in ödemeleri geciktirdiğine dair haberler çevrimiçi olarak ortaya çıkmaya başladı.

Binance borsasında kara bulutlar 2 gün önce eklendi

Neden 12 saat beklemek zorundayız?

Yatırımcı Mike Alfred bu konuya ilk dikkat çeken kişi oldu ve kişisel Twitter hesabında parasını almak için 12 saat beklemek zorunda kaldığını şu sözlerle ifade etti:

"Binance neden müşterilerini kripto paralarını borsadan çekmek için 12 saat bekletiyor? İstedikleri miktarda para çekme işlemini gerçekleştirebileceklerini sanıyordum."

Diğer kullanıcılar da para çekme sorunlarından şikayetçi durumdalar. Daha ciddi yatırımcılar, Binance CEO'su Changpeng Zhao'nun "Binance'in herhangi bir kripto krizinden sağ çıkacağına" dair güvencelerine rağmen, ödemelerdeki gecikmelere kuşkuyka yaklaşıyorlar. Ayrıca kullanıcılardan Binance'in rezerv bilgilerinin güvenilirliği hakkında sorular da geliyor.

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