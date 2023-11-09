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    Anlık Bildirim

    Binlerce kişi beyin çipi taktırmak için Elon Musk'ın şirketine başvurdu

    Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Mayıs ayında klinik deneyler yapmak için izin almıştı. N1 beyin çipini test etmek için gönüllü arayışında olan şirkete 1.000'den fazla kişi başvurdu.

    Binlerce kişi beyin çipi taktırmak için Elon Musk'a başvurdu Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın Neuralink şirketi, felçli insanlar için geliştirdiği beyin çipini insanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor. Hatırlayacağınız üzere firma geçtiğimiz Eylül ayında gönüllüler aramaya başlamıştı. Bloomberg'in haberine göre kısa süre içerisinde binden fazla kişi "kobay olmak" için başvurdu. Beyin çipi kişinin beyin aktivitesini okuyup analiz edecek ve bu verileri kablosuz olarak yakındaki bir dizüstü bilgisayara veya tablete aktaracak.

    Denemelerin, omurilik yaralanması nedeniyle dört uzvu felçli olan 40 yaş altı kişiler üzerinde yapılacağı belirtiliyor. Çip, beynin beden hareketlerini kontrol eden premotor korteks denilen bölgesine yerleştirilecek. Böylelikle N1 çipinin insan sağlığı ve yaşamı için güvenli bir şekilde beyin aktivitesi hakkında bilgi toplayıp toplayamayacağı test edilecek.

    Binlerce kişi beyin çipi taktırmak için Elon Musk'a başvurdu Tam Boyutta Gör

    Klinik deney için FDA'dan onay alınmıştı

    Söz konusu çalışma, Neuralink'in düşünceleri komutlara nasıl dönüştürebileceğini öğrenme hedefine ulaşmak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Musk bu yılın Mayıs ayında klinik deneyler yapmak için izin aldıklarını duyurmuştu. İlk aşamanın ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.

    Neuralink'in kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, şirketin insan deneylerine başlamasını insanlık için büyük bir adım olarak nitelendirdi ve felçli insanların hayatlarını değiştirebileceğini söyledi. Denemelerin sonuçları, beyin çipi teknolojisinin gelecekte yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağın belirleyecek.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/features/2023-11-07/elon-musk-s-neuralink-brain-implant-startup-is-ready-to-start-surgery https://www.businesstoday.in/technology/news/story/thousands-in-line-to-get-brain-chip-implant-by-elon-musks-neuralink-405100-2023-11-08
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    burun pisliği yemek işletme mi uluslararası ticaret mi reel olmayan sayılar enfiye uyuşturucu mudur hiking telefon alınır mı

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