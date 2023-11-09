Binlerce kişi beyin çipi taktırmak için Elon Musk'ın şirketine başvurdu

Elon Musk'ın Neuralink şirketi, felçli insanlar için geliştirdiği beyin çipini insanlar üzerinde test etmeye hazırlanıyor. Hatırlayacağınız üzere firma geçtiğimiz Eylül ayında gönüllüler aramaya başlamıştı. Bloomberg'in haberine göre kısa süre içerisinde binden fazla kişi "kobay olmak" için başvurdu. Beyin çipi kişinin beyin aktivitesini okuyup analiz edecek ve bu verileri kablosuz olarak yakındaki bir dizüstü bilgisayara veya tablete aktaracak.
Denemelerin, omurilik yaralanması nedeniyle dört uzvu felçli olan 40 yaş altı kişiler üzerinde yapılacağı belirtiliyor. Çip, beynin beden hareketlerini kontrol eden premotor korteks denilen bölgesine yerleştirilecek. Böylelikle N1 çipinin insan sağlığı ve yaşamı için güvenli bir şekilde beyin aktivitesi hakkında bilgi toplayıp toplayamayacağı test edilecek.
Klinik deney için FDA'dan onay alınmıştı
Söz konusu çalışma, Neuralink'in düşünceleri komutlara nasıl dönüştürebileceğini öğrenme hedefine ulaşmak için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Musk bu yılın Mayıs ayında klinik deneyler yapmak için izin aldıklarını duyurmuştu. İlk aşamanın ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği henüz bilinmiyor.
Neuralink'in kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, şirketin insan deneylerine başlamasını insanlık için büyük bir adım olarak nitelendirdi ve felçli insanların hayatlarını değiştirebileceğini söyledi. Denemelerin sonuçları, beyin çipi teknolojisinin gelecekte yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağın belirleyecek.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/features/2023-11-07/elon-musk-s-neuralink-brain-implant-startup-is-ready-to-start-surgery https://www.businesstoday.in/technology/news/story/thousands-in-line-to-get-brain-chip-implant-by-elon-musks-neuralink-405100-2023-11-08 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.