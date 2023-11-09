Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın fiyatı ve detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Humane firmasının ilk akıllı cihazı AI Pin için çok az bir süre kaldı. Firmanın çok kısa bir süre içerisinde AI Pin'i piyasaya sürmesi beklenirken resmi tanıtım öncesinde cihazla ilgili hemen hemen her şey ortaya çıktı. Sızan belgelerde AI Pin’in fiyatı ve özelliklerine dair detaylar da yer alıyor. Ancak ürünün işleyiş tarzı halen bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

Humane AI Pin özellikleri ve fiyatı netleşti

Ortaya saçılan belgelere göre Humane, ayda 24 dolar abonelik ücreti olan ve T-Mobile ağının Humane markalı bir versiyonunda çalışan, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerine erişimi olan, ekranı olmayan giyilebilir bir “akıllı telefon” piyasaya sürmek üzere. Humane AI Pin fiyatı ise 699 dolar.

Tam Boyutta Gör Pin'in kendisi, giysilerinize veya diğer yüzeylere manyetik olarak tutturulan kare şeklinde bir cihaz. Akıllı telefonların yerini almayı hedefleyen bu cihazın manyetik klipsi bir mıknatıstan daha fazlası; aynı zamanda bir pil takımı. Dolayısıyla Pin’i çalışır tutmak için yedek piller yanınızda taşınabilir. Öte yandan henüz tek bir pilin ne kadar dayandığını bilmiyoruz, ancak cihaz iki adet "pil güçlendirici" ile birlikte gönderiliyor.

Humane Pin, Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor ve çevresini izlemek ve kaydetmek için kamera, derinlik ve hareket sensörleri kullanıyor. Humane'in "kişisel hoparlör" olarak adlandırdığı dahili bir hoparlörü var ve Bluetooth kulaklıklara bağlanabiliyor. Ekranı olmadığı için Humane, Pin ile etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmuş. Öncelikle ses tabanlı bir cihaz olması amaçlanıyor, ancak demolarda gördüğümüz ve elinize bilgi yansıtabilen yeşil lazer projektör de var. Burada arayan kişi görüntülenebiliyor.

Kendi kendine yeten bir cihaz

Tam Boyutta Gör Sesli veya dokunsal bildirim ile Pin ile kayıt yapmak mümkün ve kayıt sırasında yanıp sönen bir "Güven Işığı" bulunuyor. Bu da karşıdaki kişilerin gizliliği ve kayıt altına alındıklarını anlayabilmeleri için önemli. Sızan belgeler gerçekten de Pin’i akıllı telefonunuzun bir aksesuarı olarak değil, tamamen bağımsız bir cihaz olarak tanıtıyor. Humane'in T-Mobile'ın ağında çalışan kendi markalı kablosuz hizmetinde telefon numarası ve hücresel veri, fotoğraflar ve videolar için bulut depolama ve AI modelleri için sınırsız sorgulama yapma yeteneği içeren bir Humane aboneliği bulunuyor. Bu aboneliğin fiyatı aylık 24 dolar.

Apple Watch'lar için watchOS 10.1.1 güncellemesi yayınlandı 1 gün önce eklendi

Pin ayrıca Cosmos adlı işletim sistemine sahip ancak bunu bir uygulama koleksiyonu olarak hayal etmemek gerek. Tam aksine, ihtiyaç duyduğunuzda çeşitli AI'ları ve diğer araçları çağırabilen bir sistem olarak düşünmek gerek. Ayrıca Pin'in sizin gibi ses çıkaran mesajlar yazabileceği ve e-posta gelen kutunuzu sizin için özetleyecek bir özellik sunduğu da belirtiliyor. Pin’in ek olarak çeviri özellikleri sunduğu ve yiyecekleri tanımlayarak beslenme bilgileri sağlayacağı söyleniyor. Ayrıca yapay zeka merkezli fotoğrafçılık özellikleri de sunacak, ancak bunun ne anlama geldiği net değil.

Son olarak Humane.center adlı bir araç bulunuyor. Bu araç ile cihazın kurulumu, yönetimi ve özelleştirmeleri yapılacak. Ancak bu bir telefon uygulaması mı yoksa bir web sitesi mi belli değil. Ayrıca bu araç sayesinde Pin'i takarken topladığınız notlara, videolara ve fotoğraflara erişebileceksiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın fiyatı belli oldu