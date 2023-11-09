Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın fiyatı ve detayları ortaya çıktı

Humane AI Pin özellikleri ve fiyatı netleşti
Ortaya saçılan belgelere göre Humane, ayda 24 dolar abonelik ücreti olan ve T-Mobile ağının Humane markalı bir versiyonunda çalışan, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerine erişimi olan, ekranı olmayan giyilebilir bir “akıllı telefon” piyasaya sürmek üzere. Humane AI Pin fiyatı ise 699 dolar.
Humane Pin, Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor ve çevresini izlemek ve kaydetmek için kamera, derinlik ve hareket sensörleri kullanıyor. Humane'in "kişisel hoparlör" olarak adlandırdığı dahili bir hoparlörü var ve Bluetooth kulaklıklara bağlanabiliyor. Ekranı olmadığı için Humane, Pin ile etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmuş. Öncelikle ses tabanlı bir cihaz olması amaçlanıyor, ancak demolarda gördüğümüz ve elinize bilgi yansıtabilen yeşil lazer projektör de var. Burada arayan kişi görüntülenebiliyor.
Kendi kendine yeten bir cihaz
Pin ayrıca Cosmos adlı işletim sistemine sahip ancak bunu bir uygulama koleksiyonu olarak hayal etmemek gerek. Tam aksine, ihtiyaç duyduğunuzda çeşitli AI'ları ve diğer araçları çağırabilen bir sistem olarak düşünmek gerek. Ayrıca Pin'in sizin gibi ses çıkaran mesajlar yazabileceği ve e-posta gelen kutunuzu sizin için özetleyecek bir özellik sunduğu da belirtiliyor. Pin’in ek olarak çeviri özellikleri sunduğu ve yiyecekleri tanımlayarak beslenme bilgileri sağlayacağı söyleniyor. Ayrıca yapay zeka merkezli fotoğrafçılık özellikleri de sunacak, ancak bunun ne anlama geldiği net değil.
Son olarak Humane.center adlı bir araç bulunuyor. Bu araç ile cihazın kurulumu, yönetimi ve özelleştirmeleri yapılacak. Ancak bu bir telefon uygulaması mı yoksa bir web sitesi mi belli değil. Ayrıca bu araç sayesinde Pin'i takarken topladığınız notlara, videolara ve fotoğraflara erişebileceksiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.