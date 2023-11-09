Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın fiyatı ve detayları ortaya çıktı

    Humane firmasının AI Pin adındaki giyilebilir devrimsel cihazı akıllı telefonların yerini almayı hedefliyor. Şimdi ise Humane AI Pin hakkında fiyat ve diğer detaylar belli oldu.
    Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Humane firmasının ilk akıllı cihazı AI Pin için çok az bir süre kaldı. Firmanın çok kısa bir süre içerisinde AI Pin'i piyasaya sürmesi beklenirken resmi tanıtım öncesinde cihazla ilgili hemen hemen her şey ortaya çıktı. Sızan belgelerde AI Pin’in fiyatı ve özelliklerine dair detaylar da yer alıyor. Ancak ürünün işleyiş tarzı halen bir soru işareti olarak kalmaya devam ediyor.

    Humane AI Pin özellikleri ve fiyatı netleşti

    Ortaya saçılan belgelere göre Humane, ayda 24 dolar abonelik ücreti olan ve T-Mobile ağının Humane markalı bir versiyonunda çalışan, Microsoft ve OpenAI'ın yapay zeka modellerine erişimi olan, ekranı olmayan giyilebilir bir “akıllı telefon” piyasaya sürmek üzere. Humane AI Pin fiyatı ise 699 dolar.

    Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Pin'in kendisi, giysilerinize veya diğer yüzeylere manyetik olarak tutturulan kare şeklinde bir cihaz. Akıllı telefonların yerini almayı hedefleyen bu cihazın manyetik klipsi bir mıknatıstan daha fazlası; aynı zamanda bir pil takımı. Dolayısıyla Pin’i çalışır tutmak için yedek piller yanınızda taşınabilir. Öte yandan henüz tek bir pilin ne kadar dayandığını bilmiyoruz, ancak cihaz iki adet "pil güçlendirici" ile birlikte gönderiliyor.

    Humane Pin, Qualcomm Snapdragon işlemciden güç alıyor ve çevresini izlemek ve kaydetmek için kamera, derinlik ve hareket sensörleri kullanıyor. Humane'in "kişisel hoparlör" olarak adlandırdığı dahili bir hoparlörü var ve Bluetooth kulaklıklara bağlanabiliyor. Ekranı olmadığı için Humane, Pin ile etkileşim kurmanın yeni yollarını bulmuş. Öncelikle ses tabanlı bir cihaz olması amaçlanıyor, ancak demolarda gördüğümüz ve elinize bilgi yansıtabilen yeşil lazer projektör de var. Burada arayan kişi görüntülenebiliyor.

    Kendi kendine yeten bir cihaz

    Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın fiyatı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Sesli veya dokunsal bildirim ile Pin ile kayıt yapmak mümkün ve kayıt sırasında yanıp sönen bir "Güven Işığı" bulunuyor. Bu da karşıdaki kişilerin gizliliği ve kayıt altına alındıklarını anlayabilmeleri için önemli. Sızan belgeler gerçekten de Pin’i akıllı telefonunuzun bir aksesuarı olarak değil, tamamen bağımsız bir cihaz olarak tanıtıyor. Humane'in T-Mobile'ın ağında çalışan kendi markalı kablosuz hizmetinde telefon numarası ve hücresel veri, fotoğraflar ve videolar için bulut depolama ve AI modelleri için sınırsız sorgulama yapma yeteneği içeren bir Humane aboneliği bulunuyor. Bu aboneliğin fiyatı aylık 24 dolar.

    Pin ayrıca Cosmos adlı işletim sistemine sahip ancak bunu bir uygulama koleksiyonu olarak hayal etmemek gerek. Tam aksine, ihtiyaç duyduğunuzda çeşitli AI'ları ve diğer araçları çağırabilen bir sistem olarak düşünmek gerek. Ayrıca Pin'in sizin gibi ses çıkaran mesajlar yazabileceği ve e-posta gelen kutunuzu sizin için özetleyecek bir özellik sunduğu da belirtiliyor. Pin’in ek olarak çeviri özellikleri sunduğu ve yiyecekleri tanımlayarak beslenme bilgileri sağlayacağı söyleniyor. Ayrıca yapay zeka merkezli fotoğrafçılık özellikleri de sunacak, ancak bunun ne anlama geldiği net değil.

    Son olarak Humane.center adlı bir araç bulunuyor. Bu araç ile cihazın kurulumu, yönetimi ve özelleştirmeleri yapılacak. Ancak bu bir telefon uygulaması mı yoksa bir web sitesi mi belli değil. Ayrıca bu araç sayesinde Pin'i takarken topladığınız notlara, videolara ve fotoğraflara erişebileceksiniz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    r3 hangi tuş bosch balata yorum yeni sac tava ilk kullanımı bleach izleme sırası 100 dönüm tarla ne kadar eder

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    MENTOR-BURGLAR
    MENTOR-BURGLAR
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız