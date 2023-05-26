Elon Musk’ın beyin çipi firması Neuralink insan deneylerine başlıyor!

Neuralink kritik onayı aldı
Neuralink, ağır felçli hastaların sadece sinirsel sinyaller kullanarak harici teknolojileri kontrol etmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Link adlı bir beyin implantı geliştiriyor. Bu, ALS gibi ciddi hastalıkları olan hastaların, imleçleri hareket ettirerek ve zihinleriyle yazarak sevdikleriyle iletişim kurma yeteneklerini sonunda yeniden kazanabilecekleri anlamına geliyor.
Şirket attığı bir tweet'te "Bu, Neuralink ekibinin FDA ile yakın iş birliği içinde yürüttüğü inanılmaz bir çalışmanın sonucudur ve bir gün teknolojimizin birçok insana yardımcı olmasını sağlayacak önemli bir ilk adımı temsil etmektedir" dedi. Onaylanan denemenin kapsamı bilinmiyor. Neuralink attığı bir tweet'te klinik deney için hasta alımının henüz açık olmadığını söyledi.
Neuralink ne üzerinde çalışıyor?
Bilim insanları onlarca yıldır BCI teknolojisi üzerinde çalışıyor ve birkaç şirket piyasaya sürmeyi umdukları umut verici sistemler geliştirdi. Ancak ticari bir tıbbi cihaz için FDA onayı almak küçük bir iş değil. Firmalar son derece kapsamlı birkaç test yapmak ve güvenlik konularını başarıyla sağlamakla yükümlü.
Hiçbir BCI şirketi FDA'nın son onayını almayı başaramadı. Ancak Neuralink, insan hastalarla yapılacak bir çalışma için onay alarak pazara bir adım daha yaklaşmış oldu. Neuralink'in cihazı ameliyat yoluyla hastaların beyinlerine yerleştiriliyor. Sistem, sinirsel sinyalleri işleyen ve tercüme eden küçük dairesel bir implant olan Link'i merkez alıyor. Link, sinir sinyallerini algıladıkları beyin dokusuna doğrudan yerleştirilen bir dizi ince, esnek kabloya bağlı.
Neuralink cihazlarına sahip hastalar Neuralink uygulamasını kullanarak cihazı kontrol etmeyi öğrenecekler. Şirketin web sitesine göre, hastalar daha sonra bir Bluetooth bağlantısı aracılığıyla harici fareleri ve klavyeleri kontrol edebilecekler. Uzmanlar, felçli hastalara yardım etmenin yanı sıra, BCI'ların bir gün körlük ve akıl hastalığı gibi hastalıkların tedavisine de yardımcı olabileceğine inanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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