Bakan Murat Kurum'dan Togg Trugo şarj istasyonları için talep açıklaması

Tam Boyutta Gör TRKTYD yetkilileri, Bakan Kurum'un söylediğine göre, Togg'un elektrikli şarj ünitelerinin sitelere kurulması için düğmeye bastı. 6 bin 800 adet site Togg Trugo şarj istasyonları için hazır olduğunu duyurdu.

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Togg Trugo şarj istasyonları ruhsata ihtiyaç duymuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı bu şarj ünitelerinin kurulum için hiçbir ruhsata muhtaç olmadığını belirtti. Togg'un elektrikli araç şarj ağı markası bu yılın haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile anlaşmış ve şarj ağı işletmeci lisansı almıştı.

Trugo için üretilen şarj cihazlarında 108 kW güç var. Bu cihazlar bir bataryanın 25 dakika içerisinde yüzde 80 doluluk oranına erişmesini sağlıyor. Trugo istasyonlarının 1000 lokasyonda yüksek performanslı şarj altyapısı özelliği eşliğinde hizmet vereceği söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Sürücüler bu şarj cihazlarına, Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın söylediğine göre, yoğunluğu yüksek olan güzergâhlarda 25, daha az yoğun olan bölgelerde ise 50 kilometrede bir denk gelecek. Togg'un şarj ünitelerinde 2 adet soket (bir elektrik kablosunun ucunu oluşturan ve onu yapının bir bölümüne bağlayan parça) olacak ve toplam 2000 adet soket ile hizmet sunulacak.

Bakan Kurum, site yönetimlerinin şarj ünitelerinin kurulumu konusunda anlaşamaması veya sitelerde düzenlenen toplantılara yeterli katılımın sağlanamaması gibi problemler için ilgili kanun düzenlemelerinin yolda olduğunu da sözlerine ekledi.

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Binlerce site Togg Trugo şarj istasyonları için talepte bulundu