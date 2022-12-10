Bakan Murat Kurum'dan Togg Trugo şarj istasyonları için talep açıklaması

Togg Trugo şarj istasyonları ruhsata ihtiyaç duymuyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı bu şarj ünitelerinin kurulum için hiçbir ruhsata muhtaç olmadığını belirtti. Togg'un elektrikli araç şarj ağı markası bu yılın haziran ayında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile anlaşmış ve şarj ağı işletmeci lisansı almıştı.
Trugo için üretilen şarj cihazlarında 108 kW güç var. Bu cihazlar bir bataryanın 25 dakika içerisinde yüzde 80 doluluk oranına erişmesini sağlıyor. Trugo istasyonlarının 1000 lokasyonda yüksek performanslı şarj altyapısı özelliği eşliğinde hizmet vereceği söyleniyor.
Bakan Kurum, site yönetimlerinin şarj ünitelerinin kurulumu konusunda anlaşamaması veya sitelerde düzenlenen toplantılara yeterli katılımın sağlanamaması gibi problemler için ilgili kanun düzenlemelerinin yolda olduğunu da sözlerine ekledi.Kaynakça https://www.haberturk.com/bakan-kurum-acikladi-yaklasik-7-bin-siteden-trugo-talebi-3546017-ekonomi https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/5-12653/sarj-agi-isletmeci-lisansi-basvurusu-hakkinda Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım