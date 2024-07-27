Creature Commandos’un ilk fragmanı yayınlandı: Yeni DC Evreni için tarih verildi

Creature Commandos, Aralık 2024’te yayınlanacak
Guardians of the Galaxy serisi ile çizgi roman hayranlarının gönlünde taht kuran James Gunn, yeni DC Evreni’nin başında yer alacak. Gunn’ın yeni evrendeki ilk projesi Creature Commandos, geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Animasyon olarak geliştirilen bu projenin ilk fragmanı San Diego Comic-Con 2024 etkinliğinde yayınlandı.
1980 yılında yayınlanan çizgi roman serisinden esinlenen yapım; Frankenstein, Bride of Frankenstein, Nina Mazursky, G.I. Robot, Doctor Phosphorus, Rick Flag Sr ve Suicide Squad yapımlarında yer alan Amanda Waller ve Weasel gibi karakterlere yer verecek. Suicide Squad tarzında bir yapım olması planlanan ve 7 bölümden oluşacak seri, aralık ayında Max platformunda yayınlanacak. Creature Commandos’un doğrudan yeni DC projelerine bağlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.