Creature Commandos’un ilk fragmanı yayınlandı: Yeni DC Evreni için tarih verildi

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Tam Boyutta Gör Man of Steel ile hayatımıza giren DCEU, başarısız yapımlarından ardından Warner Bros tarafından ikinci plana atılmıştı. Marvel’ın gerisinde kalmaktan ve bağlantısız projelerden sıkılan WB yönetimi, geçtiğimiz yıllarda yeni DC Evreni için çalışmalara başlamıştı. James Gunn ve Peter Safran tarafından hayata geçirilecek olan yeni DC Evreni’nin ilk yapımı olacak Creature Commandos’un fragmanı yayınlandı.

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Creature Commandos, Aralık 2024’te yayınlanacak

Guardians of the Galaxy serisi ile çizgi roman hayranlarının gönlünde taht kuran James Gunn, yeni DC Evreni’nin başında yer alacak. Gunn’ın yeni evrendeki ilk projesi Creature Commandos, geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Animasyon olarak geliştirilen bu projenin ilk fragmanı San Diego Comic-Con 2024 etkinliğinde yayınlandı.

1980 yılında yayınlanan çizgi roman serisinden esinlenen yapım; Frankenstein, Bride of Frankenstein, Nina Mazursky, G.I. Robot, Doctor Phosphorus, Rick Flag Sr ve Suicide Squad yapımlarında yer alan Amanda Waller ve Weasel gibi karakterlere yer verecek. Suicide Squad tarzında bir yapım olması planlanan ve 7 bölümden oluşacak seri, aralık ayında Max platformunda yayınlanacak. Creature Commandos’un doğrudan yeni DC projelerine bağlanması bekleniyor.

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