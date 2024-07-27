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    Anlık Bildirim

    Creature Commandos’un ilk fragmanı yayınlandı: Yeni DC Evreni için tarih verildi

    James Gunn ve Peter Safran tarafından hayata geçirilecek yeni DC Evreni için tarih verildi. Yeni evrenin ilk yapımı olacak Creature Commandos yapımının ilk fragmanı yayınlandı.
    Creature Commandos Tam Boyutta Gör
    Man of Steel ile hayatımıza giren DCEU, başarısız yapımlarından ardından Warner Bros tarafından ikinci plana atılmıştı. Marvel’ın gerisinde kalmaktan ve bağlantısız projelerden sıkılan WB yönetimi, geçtiğimiz yıllarda yeni DC Evreni için çalışmalara başlamıştı. James Gunn ve Peter Safran tarafından hayata geçirilecek olan yeni DC Evreni’nin ilk yapımı olacak Creature Commandos’un fragmanı yayınlandı.

    Creature Commandos, Aralık 2024’te yayınlanacak

    Guardians of the Galaxy serisi ile çizgi roman hayranlarının gönlünde taht kuran James Gunn, yeni DC Evreni’nin başında yer alacak. Gunn’ın yeni evrendeki ilk projesi Creature Commandos, geçtiğimiz yıl duyurulmuştu. Animasyon olarak geliştirilen bu projenin ilk fragmanı San Diego Comic-Con 2024 etkinliğinde yayınlandı.

    1980 yılında yayınlanan çizgi roman serisinden esinlenen yapım; Frankenstein, Bride of Frankenstein, Nina Mazursky, G.I. Robot, Doctor Phosphorus, Rick Flag Sr ve Suicide Squad yapımlarında yer alan Amanda Waller ve Weasel gibi karakterlere yer verecek. Suicide Squad tarzında bir yapım olması planlanan ve 7 bölümden oluşacak seri, aralık ayında Max platformunda yayınlanacak. Creature Commandos’un doğrudan yeni DC projelerine bağlanması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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