BiP'e şebekenin çekmediği afet anlarında yardım isteme özelliği geldi

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Turkcell tarafından geliştirilen sohbet uygulaması BiP’e yeni bir özellik eklendi. Kullanıcılar şebeke çekmese bile acil durumlarda Bluetooth üzerinden acil yardım talebinde bulunabilecek.

Türkiye’de deprem, afet, bayram gibi şebekeye anlık yüklenmelerin olduğu durumlarda bağlantı problemi yaşanabiliyor. Böyle durumlarda acil yardıma ihtiyacı olan kişilerin çevresiyle iletişim kurabilmesi için BiP’in Bluetooth üzerinden “Yardım İste” özelliği devreye girdi.

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Yardım İste özelliğini kullanmak için telefonunun Bluetooth bağlantısını açmak ve BiP’teki Yardım İste butonuna basmak yetiyor. Böylece Bluetooth menzilinin el verdiği kadarıyla çevrenizdekilerden yardım talep edebilir veya yardım çağrılarını görüntüleyebilirsiniz.

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Bluetooth üzerinden iletişim kurulabilen benzer uygulamalar var. Bu uygulamaların çalışabilmesi için iki tarafta da aynı uygulamanın yüklü olması gerekiyor. BiP, Turkcell’in internet hediyesi ve ücretsiz görüşme özelliği nedeniyle çok sayıda telefonda yüklü durumda. Diğer uygulamalara göre acil durumda BiP ile daha fazla kullanıcıya erişebilmek mümkün olabilir.

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