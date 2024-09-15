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    Bir dönemin sonu: iPhone 16'nın kutusunda çıkartmalar olmayacak

    Apple, iPhone 16'nın kutularında Apple çıkartmalarının olmayacağını doğruladı. Şirket, çıkartmaların iPhone 16 alıcılarına yalnızca talep üzerine sunulacağını söylüyor.
    Bir dönemin sonu: iPhone 16'nın kutusunda çıkartmalar olmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri ambalajlarında geleneksel Apple çıkartmaları bulunmayacak. Ancak yine de bu çıkartmaları almak isteyen müşteriler satın alma esnasında Apple Store'dan bu çıkartmaları talep edebilirler.

    iPhone 16 serisiyle birlikte artık Apple çıkartmaları alamayacaksınız

    Apple çıkartması talep etme seçeneği yalnızca doğrudan Apple Store'dan satın alma yapan müşterilere sunulacak. iPhone 16'larını üçüncü taraf perakendeciler veya operatör ortakları aracılığıyla satın almayı seçenler bu etiketlere erişemeyecek. Benzer şekilde yeni iPhone modellerinin eve teslim siparişlerine de sticker eklenmeyecek.

    iPhone 16 ambalajından çıkartmaların kaldırılması kararı, Apple'ın daha geniş kapsamlı çevresel hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Teknoloji devi, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor ve son iPhone modelleriyle bu hedefe doğru önemli adımlar atıyor.

    Şirket, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun ambalajlarının artık tamamen fiber bazlı olacağını ve bu sayede gelecek yıla kadar ambalajlarından tüm plastiği çıkarma taahhüdünün yerine getirileceğini duyurdu. Ek olarak Apple Vision Pro Şubat ayında piyasaya sürüldüğünde, alıcılar kutunun içinde herhangi bir çıkartma bulunmadığını fark ettiler. Aynı durum, Mayıs ayında tanıtılan yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri için de geçerliydi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 5 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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