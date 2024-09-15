En son yenilikler, devrim niteliğindeki teknolojiler ve gelecek trendleri hakkında güncel haberlerle ilgileniyor. Okuyuculara teknoloji dünyasının derinliklerine dair ilgi çekici ve bilgilendirici içerikler sunuyor. Teknolojiyi anlama ve anlatma tutkusuyla, her gün yeni keşifler yapıyor ve bu heyecanı DonanımHaber’de sizlerle paylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 16 ve iPhone 16 Pro modelleri ambalajlarında geleneksel Apple çıkartmaları bulunmayacak. Ancak yine de bu çıkartmaları almak isteyen müşteriler satın alma esnasında Apple Store'dan bu çıkartmaları talep edebilirler.

iPhone 16 serisiyle birlikte artık Apple çıkartmaları alamayacaksınız

Apple çıkartması talep etme seçeneği yalnızca doğrudan Apple Store'dan satın alma yapan müşterilere sunulacak. iPhone 16'larını üçüncü taraf perakendeciler veya operatör ortakları aracılığıyla satın almayı seçenler bu etiketlere erişemeyecek. Benzer şekilde yeni iPhone modellerinin eve teslim siparişlerine de sticker eklenmeyecek.

Apple etkiliğinde 09.41 detayı: İşte sebebi 3 gün önce eklendi

iPhone 16 ambalajından çıkartmaların kaldırılması kararı, Apple'ın daha geniş kapsamlı çevresel hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Teknoloji devi, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor ve son iPhone modelleriyle bu hedefe doğru önemli adımlar atıyor.

Şirket, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun ambalajlarının artık tamamen fiber bazlı olacağını ve bu sayede gelecek yıla kadar ambalajlarından tüm plastiği çıkarma taahhüdünün yerine getirileceğini duyurdu. Ek olarak Apple Vision Pro Şubat ayında piyasaya sürüldüğünde, alıcılar kutunun içinde herhangi bir çıkartma bulunmadığını fark ettiler. Aynı durum, Mayıs ayında tanıtılan yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri için de geçerliydi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Bir dönemin sonu: iPhone 16'nın kutusunda çıkartmalar olmayacak