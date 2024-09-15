Bir dönemin sonu: iPhone 16'nın kutusunda çıkartmalar olmayacak

iPhone 16 serisiyle birlikte artık Apple çıkartmaları alamayacaksınız
Apple çıkartması talep etme seçeneği yalnızca doğrudan Apple Store'dan satın alma yapan müşterilere sunulacak. iPhone 16'larını üçüncü taraf perakendeciler veya operatör ortakları aracılığıyla satın almayı seçenler bu etiketlere erişemeyecek. Benzer şekilde yeni iPhone modellerinin eve teslim siparişlerine de sticker eklenmeyecek.
iPhone 16 ambalajından çıkartmaların kaldırılması kararı, Apple'ın daha geniş kapsamlı çevresel hedeflerinin bir parçası olarak görülüyor. Teknoloji devi, 2030 yılına kadar karbon nötrlüğüne ulaşmayı hedefliyor ve son iPhone modelleriyle bu hedefe doğru önemli adımlar atıyor.
Şirket, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro'nun ambalajlarının artık tamamen fiber bazlı olacağını ve bu sayede gelecek yıla kadar ambalajlarından tüm plastiği çıkarma taahhüdünün yerine getirileceğini duyurdu. Ek olarak Apple Vision Pro Şubat ayında piyasaya sürüldüğünde, alıcılar kutunun içinde herhangi bir çıkartma bulunmadığını fark ettiler. Aynı durum, Mayıs ayında tanıtılan yeni iPad Pro ve iPad Air modelleri için de geçerliydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
18 Kişi Okuyor (6 Üye, 12 Misafir) 6 Masaüstü 12 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
483 kez okundu.
10 kişi, toplam 11 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
iPhone 16, iphone 16 pro ve