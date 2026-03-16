385 TB'lık oyun arşivi: Myrient %100 yedeklendi ve torrente yükleniyor!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör İnternetin en büyük oyun arşivlerinden biri olan Myrient, 31 Mart'ta kapanacağını duyurmuştu. Bu hafta itibarıyla 385 TB'lık arşivin tamamı yedeklendi ve torrent bağlantıları oluşturulmaya başlandı.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var 1 gün önce eklendi

İnternetin en büyük oyun arşivlerinden biri

Devasa bir oyun arşivi veritabanı olan Myrient, geçtiğimiz ay sunucularını 31 Mart'ta kapatacağını duyurmuştu. Barındırma, disk depolama ve büyük ölçüde RAM fiyat krizinden kaynaklanan diğer faktörlerin artan maliyetlerini gerekçe gösteren Myrient ekibi, veritabanını internet üzerinde tutmanın artık mümkün olmadığını söylemişti. Bu duyurunun ardından, oyun topluluğunun birçok üyesi arşivin yedeğini oluşturmak için harekete geçti. Bu çalışma tamamlanmış gözüküyor. Reddit’teki bir paylaşıma göre, Myrient'in 385 TB'lık arşivinin tamamı yedeklendi.

Yeni sitede torrent bağlantıları paylaşılacak

Bu yedeklemenin arkasındaki ekibin şu anda torrent dosyaları oluşturmak ve sunmak üzerine çalıştığı da belirtildi. Dahası, yakında bir web sitesi yayına girecek ve muhtemelen torrent linkleri burada paylaşılacak.

Myrient, büyük ölçüde PlayStation 3, Xbox 360 ve Nintendo Wii U dahil olmak üzere retro konsol oyunlarının doğrulanmış ROM'larını hızlı bir şekilde indirmek için kullanılıyor.

