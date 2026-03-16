Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    385 TB'lık oyun arşivi: Myrient %100 yedeklendi ve torrente yükleniyor!

    İnternetin en büyük oyun arşivlerinden biri olan Myrient, 31 Mart'ta kapanacağını duyurmuştu. Bu hafta itibarıyla 385 TB'lık arşivin tamamı yedeklendi ve torrent bağlantıları oluşturulmaya başlandı.

    İnternetin en büyük oyun arşivlerinden biri

    Devasa bir oyun arşivi veritabanı olan Myrient, geçtiğimiz ay sunucularını 31 Mart'ta kapatacağını duyurmuştu. Barındırma, disk depolama ve büyük ölçüde RAM fiyat krizinden kaynaklanan diğer faktörlerin artan maliyetlerini gerekçe gösteren Myrient ekibi, veritabanını internet üzerinde tutmanın artık mümkün olmadığını söylemişti. Bu duyurunun ardından, oyun topluluğunun birçok üyesi arşivin yedeğini oluşturmak için harekete geçti. Bu çalışma tamamlanmış gözüküyor. Reddit’teki bir paylaşıma göre, Myrient'in 385 TB'lık arşivinin tamamı yedeklendi.

    Yeni sitede torrent bağlantıları paylaşılacak

    Bu yedeklemenin arkasındaki ekibin şu anda torrent dosyaları oluşturmak ve sunmak üzerine çalıştığı da belirtildi. Dahası, yakında bir web sitesi yayına girecek ve muhtemelen torrent linkleri burada paylaşılacak.

    Myrient, büyük ölçüde PlayStation 3, Xbox 360 ve Nintendo Wii U dahil olmak üzere retro konsol oyunlarının doğrulanmış ROM'larını hızlı bir şekilde indirmek için kullanılıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    half life cd key assassin's creed origins türkçe yama mini uydu alıcısı resetleme viski kokar mı direksiyon pompası sesi nasıl kesilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum