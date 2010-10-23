Bir elektrikli araç da Türkiye'den: İTÜBÜS

Otomotiv sektörünün yeni modası olan hybrid ve tam elektrikli araçlar konusundaki gelişmeleri bütün dünyayla aynı anda DonanımHaber sayfalarında okuyorsunuz. Bu önemli konuda bir gelişme de ülkemizde gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından elektrikli bir minibüs geliştirildi: İTÜBÜS.
50 kilowatt-saatlik bataryalara sahip İTÜBÜS, tam dolu bataryalarıyla 120 kilometre civarında yol alabiliyor. 3000 devir dolum ömrü olan bu bataryalar sayesinde İTÜBÜS 150 kilometre/saat hıza da ulaşabilecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca bu teknolojik minibüs 120 kilometrelik yolu sadece 18-19 TL tutarında elektrikle alabiliyor. İTÜ yerleşkesi içerisinde test amacıyla 75 kilometre/saat hıza kadar çıkarılan İTÜBÜS, 0'dan 75 kilometre/saat hıza 11 saniyede çıkabiliyor. Karsan karoseri üzerinde geliştirilmiş minibüsün bataryalarının şarj süresi ise 3-4 saat.
İTÜBÜS'ün tanıtımı sırasında konuşan İTÜ rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, ''Elektrikli minibüsün enerji maliyeti, dizel bir minibüsten üçte birden daha az.'' dedi. Şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadıklarını belirten Şahin, seri üretim çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamanlanacağını söylese de yatırımcılar olmadan seri üretimin gerçekleşemeyeceğini de belirtti.
İTÜ Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Ata Mugan da aracın bir prototip olduğunu belirterek, aracı oluşturan parçaların teker teker alındığını ve bu yüzden prototipin biraz pahalı olduğunu açıkladı. Mugan ayrıca minibüsün çok performanslı olduğunu ve şu an için en büyük eksiğin şarj istasyonları olduğunu belirtti.
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- Öncelikle projenin mali kaynakları, sponsor destekleri ve projeyi yapan grup hakkında bilgi vermek isterim. Projenin baş mali kaynak sağlayıcısı Devlet Planlama Teşkilatıydı.
-Verilen bütçe ile kendi tasarladığımız gövdeyi , 5 kişilik bir ekiple (şasi, karoser ve aktarma organları ile ilgilenen ekip 5 kişiden oluşuyordu) proje termin tarihi 1 senede tasarlayıp ve üretmek takibi mümkün olmadı. 1 senede projeyi tamamlayabilmek için dış gövdeyi hibe olarak almak için birkaç firma ile görüşmemiz oldu. Hedeflediğimiz modellerden bize en uygun olanları Otokar M2010 modeli ile Karsan J9'un o zamanki yeni kasasıydı. Sponsorluk görüşmeleri sonucunda Karsan firması ile mütabakata varıldı ve de J9 'un içten yanmalı motorsuz gövdesi teslim alındı.
- İçten yanmalı motorla birlikte gelen şanzıman çıkartıldı ve elektronik kontrol ile şanzımanın yaptığı aktarma sağlandı. Elektrik motor ile şaft arasındaki aktarma organlarının yerleştirilmesi ve analizleri yapıldı.
-motor kontrolünü doktora öğrencisi bir abimiz yaptı ve biz mezun olduktan sonra aracın testleri ve deneme sürüşleri yapıldı.
Böyle bir projenin seri üretime geçirilip çoğunluğu yerli kaynaklarla kar sağlayacak şekilde üretilip satılabilmesi için , kesinlikle özel sektörün desteği şarttır. Üniversite ile özel sektör işbirliği çalışmaları içinde böyle bir projenin endüstriyel olarak değerlendirilip ona göre bir iş planı hazırlanmalıdır.
Elektrikli araç çalışmalarının özel sektörde bile yeni başladığı dönemlerde böyle bir projeyi eldeki kısıtlı imkanlarla gerçekleştirmek da bir başarı ve övünç kaynağıdır. Maratonun belki küçük bir kısmı ancak önemli bir check point idir.
Gerçekten yerli ve kar edilen bir aracımız olsun istiyorsak , devletin DPT, Tubitak gibi stratejik kurumlarının özel sektörle anlaşmalar yapıp , üniversitelerin makina, elektrik, elektronik ve endüstri müh. gibi bölümlerinden son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bunun gibi projelerde istihdam etmeleri ve tezlerini buralarda yapma imkanları sağlanması gerekir.
karanlığa küfretmek yerine gerçekçi bir bakış açısıyla mum yakmak hem kendimize hem de ülkemize daha faydalı olacağı kanısındayım.