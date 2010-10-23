Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Bir elektrikli araç da Türkiye'den: İTÜBÜS

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,4b
1
37
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir elektrikli araç da Türkiye'den: İTÜBÜS
Tam Boyutta Gör

Otomotiv sektörünün yeni modası olan hybrid ve tam elektrikli araçlar konusundaki gelişmeleri bütün dünyayla aynı anda DonanımHaber sayfalarında okuyorsunuz. Bu önemli konuda bir gelişme de ülkemizde gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından elektrikli bir minibüs geliştirildi: İTÜBÜS.

50 kilowatt-saatlik bataryalara sahip İTÜBÜS, tam dolu bataryalarıyla 120 kilometre civarında yol alabiliyor. 3000 devir dolum ömrü olan bu bataryalar sayesinde İTÜBÜS 150 kilometre/saat hıza da ulaşabilecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca bu teknolojik minibüs 120 kilometrelik yolu sadece 18-19 TL tutarında elektrikle alabiliyor. İTÜ yerleşkesi içerisinde test amacıyla 75 kilometre/saat hıza kadar çıkarılan İTÜBÜS, 0'dan 75 kilometre/saat hıza 11 saniyede çıkabiliyor. Karsan karoseri üzerinde geliştirilmiş minibüsün bataryalarının şarj süresi ise 3-4 saat.

İTÜBÜS'ün tanıtımı sırasında konuşan İTÜ rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, ''Elektrikli minibüsün enerji maliyeti, dizel bir minibüsten üçte birden daha az.'' dedi. Şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadıklarını belirten Şahin, seri üretim çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamanlanacağını söylese de yatırımcılar olmadan seri üretimin gerçekleşemeyeceğini de belirtti.

İTÜ Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Ata Mugan da aracın bir prototip olduğunu belirterek, aracı oluşturan parçaların teker teker alındığını ve bu yüzden prototipin biraz pahalı olduğunu açıkladı. Mugan ayrıca minibüsün çok performanslı olduğunu ve şu an için en büyük eksiğin şarj istasyonları olduğunu belirtti.

Bir elektrikli araç da Türkiye'den: İTÜBÜS
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Biraz geç bir yanıt olacak ama , bu projeyi yapan grubun üyelerinden biri olarak bazı açık noktaları kapatayım istedim.
- Öncelikle projenin mali kaynakları, sponsor destekleri ve projeyi yapan grup hakkında bilgi vermek isterim. Projenin baş mali kaynak sağlayıcısı Devlet Planlama Teşkilatıydı.
-Verilen bütçe ile kendi tasarladığımız gövdeyi , 5 kişilik bir ekiple (şasi, karoser ve aktarma organları ile ilgilenen ekip 5 kişiden oluşuyordu) proje termin tarihi 1 senede tasarlayıp ve üretmek takibi mümkün olmadı. 1 senede projeyi tamamlayabilmek için dış gövdeyi hibe olarak almak için birkaç firma ile görüşmemiz oldu. Hedeflediğimiz modellerden bize en uygun olanları Otokar M2010 modeli ile Karsan J9'un o zamanki yeni kasasıydı. Sponsorluk görüşmeleri sonucunda Karsan firması ile mütabakata varıldı ve de J9 'un içten yanmalı motorsuz gövdesi teslim alındı.
- İçten yanmalı motorla birlikte gelen şanzıman çıkartıldı ve elektronik kontrol ile şanzımanın yaptığı aktarma sağlandı. Elektrik motor ile şaft arasındaki aktarma organlarının yerleştirilmesi ve analizleri yapıldı.
-motor kontrolünü doktora öğrencisi bir abimiz yaptı ve biz mezun olduktan sonra aracın testleri ve deneme sürüşleri yapıldı.
Böyle bir projenin seri üretime geçirilip çoğunluğu yerli kaynaklarla kar sağlayacak şekilde üretilip satılabilmesi için , kesinlikle özel sektörün desteği şarttır. Üniversite ile özel sektör işbirliği çalışmaları içinde böyle bir projenin endüstriyel olarak değerlendirilip ona göre bir iş planı hazırlanmalıdır.
Elektrikli araç çalışmalarının özel sektörde bile yeni başladığı dönemlerde böyle bir projeyi eldeki kısıtlı imkanlarla gerçekleştirmek da bir başarı ve övünç kaynağıdır. Maratonun belki küçük bir kısmı ancak önemli bir check point idir.
Gerçekten yerli ve kar edilen bir aracımız olsun istiyorsak , devletin DPT, Tubitak gibi stratejik kurumlarının özel sektörle anlaşmalar yapıp , üniversitelerin makina, elektrik, elektronik ve endüstri müh. gibi bölümlerinden son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bunun gibi projelerde istihdam etmeleri ve tezlerini buralarda yapma imkanları sağlanması gerekir.
karanlığa küfretmek yerine gerçekçi bir bakış açısıyla mum yakmak hem kendimize hem de ülkemize daha faydalı olacağı kanısındayım.
Biraz geç bir yanıt olacak ama , bu projeyi yapan grubun üyelerinden biri olarak bazı açık noktaları kapatayım istedim.- Öncelikle projenin mali kaynakları...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Biraz geç bir yanıt olacak ama , bu projeyi yapan grubun üyelerinden biri olarak bazı açık noktaları kapatayım istedim.
- Öncelikle projenin mali kaynakları, sponsor destekleri ve projeyi yapan grup hakkında bilgi vermek isterim. Projenin baş mali kaynak sağlayıcısı Devlet Planlama Teşkilatıydı.
-Verilen bütçe ile kendi tasarladığımız gövdeyi , 5 kişilik bir ekiple (şasi, karoser ve aktarma organları ile ilgilenen ekip 5 kişiden oluşuyordu) proje termin tarihi 1 senede tasarlayıp ve üretmek takibi mümkün olmadı. 1 senede projeyi tamamlayabilmek için dış gövdeyi hibe olarak almak için birkaç firma ile görüşmemiz oldu. Hedeflediğimiz modellerden bize en uygun olanları Otokar M2010 modeli ile Karsan J9'un o zamanki yeni kasasıydı. Sponsorluk görüşmeleri sonucunda Karsan firması ile mütabakata varıldı ve de J9 'un içten yanmalı motorsuz gövdesi teslim alındı.
- İçten yanmalı motorla birlikte gelen şanzıman çıkartıldı ve elektronik kontrol ile şanzımanın yaptığı aktarma sağlandı. Elektrik motor ile şaft arasındaki aktarma organlarının yerleştirilmesi ve analizleri yapıldı.
-motor kontrolünü doktora öğrencisi bir abimiz yaptı ve biz mezun olduktan sonra aracın testleri ve deneme sürüşleri yapıldı.
Böyle bir projenin seri üretime geçirilip çoğunluğu yerli kaynaklarla kar sağlayacak şekilde üretilip satılabilmesi için , kesinlikle özel sektörün desteği şarttır. Üniversite ile özel sektör işbirliği çalışmaları içinde böyle bir projenin endüstriyel olarak değerlendirilip ona göre bir iş planı hazırlanmalıdır.
Elektrikli araç çalışmalarının özel sektörde bile yeni başladığı dönemlerde böyle bir projeyi eldeki kısıtlı imkanlarla gerçekleştirmek da bir başarı ve övünç kaynağıdır. Maratonun belki küçük bir kısmı ancak önemli bir check point idir.
Gerçekten yerli ve kar edilen bir aracımız olsun istiyorsak , devletin DPT, Tubitak gibi stratejik kurumlarının özel sektörle anlaşmalar yapıp , üniversitelerin makina, elektrik, elektronik ve endüstri müh. gibi bölümlerinden son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini bunun gibi projelerde istihdam etmeleri ve tezlerini buralarda yapma imkanları sağlanması gerekir.
karanlığa küfretmek yerine gerçekçi bir bakış açısıyla mum yakmak hem kendimize hem de ülkemize daha faydalı olacağı kanısındayım.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
aziz nesin haklı böyle anti türkler olduğu süreçe türkler bi adım ileri gidemez...ne zaman gelecek vaat eden bi işi el atsak birileri buna çomak sokar yapanda içimizden yazık yaw...emeğe sayğı güzel proje bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dangershark 9 yıl

DH Misafiri

aziz nesin haklı böyle anti türkler olduğu süreçe türkler bi adım ileri gidemez...ne zaman gelecek vaat eden bi işi el atsak birileri buna çomak sokar yapanda içimizden yazık yaw...emeğe sayğı güzel proje bence.
bencede sonuna kadar desteklenmleli ayrıca karsanın bu projeye girmesi güzel bişey inş. seri üretimde ya o yada başka bir yerli firma olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Slm arkadaşlar aracın test sürüşü yapıldı üretim deneme aşamasında. Emeklemeden yürünmediğini bilirsiniz. Hatırlarsanız cep tlf ilk çıktığında bataryasını evimizde iş yerimizde doldurduğumuz günleri unutmayın. Birde yedek batarya taşırdık yanımızda bu sıkıntılar zamanla aşılır. İlk lpg araçların başlangıcı mutfak tüpleri idi dolum istasyonları yaygınlaşınca sabit tanklar kondu can ve mal kaybımız minimuma düştü. Sabredelim alternetif çözümler mutlaka karşımıza sunulacaktır. Sanırım otomatik şanjuman olarak karşımıza çıkacaktır. Karsan'ın motorundan şikayetimiz yok ama sarf malzemelerin garanti kapsamını tekrar gözden geçirmeleri aks, disk, ön takımlar kalifiyeli servis ve bayii denetimleri. Çalışma ve başarılarınız için teşekkürler, devamını bekliyoruz.
Kamil Kıyak
DENİZLİ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RevivaL 9 yıl
Elektrikli araçların çıkması ileride benzin fiyatlarını etkiler mi acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Havenless 9 yıl

Petrol, akaryakıt, benzin firmaları onu da engeller ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ebehram 9 yıl
Akulerin yıpranma oranı gercekten cok iyimis.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
viper 9 yıl
3000 x 120 km = 360.000 km akü ömrü boyunca sadece elektrik maliyeti 60.000 TL olur, dizelde 180.000 TL olur. Aradaki fark bu pojeye yatirim yapmanin ne kadar karli ve cevreci oldugunu gösteriyor.
Ama en azindan frenleme esnasinda olusan enerji ile aküyü sarj etme teknolojisini ilave etmeleri beklenir. Yürüyen aksami ve motoru iyi yapilirsa, hizla ilerleyen aku teknolojisi ileriki yillarda cok rahat bir sekilde uygulanabilir. Bu sekilde menzil daha da artacakir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 9 yıl

viper

3000 x 120 km = 360.000 km akü ömrü boyunca sadece elektrik maliyeti 60.000 TL olur, dizelde 180.000 TL olur. Aradaki fark bu pojeye yatirim yapmanin ne kadar karli ve cevreci oldugunu gösteriyor.

Ama en azindan frenleme esnasinda olusan enerji ile aküyü sarj etme teknolojisini ilave etmeleri beklenir. Yürüyen aksami ve motoru iyi yapilirsa, hizla ilerleyen aku teknolojisi ileriki yillarda cok rahat bir sekilde uygulanabilir. Bu sekilde menzil daha da artacakir.




Elektrikli motor Mars'tan mı geliyor acaba? O motor üretilirken çevreye verilen zararla, aracın orijinal motoru üretilirken çevreye verilen zararı birkaç aritmetik hesabı ile mukayese eder misin? Bu motorun yaygınlaşması gerektiğini, dünya nüfusundan bağımsız hale getirmeden tahayyül et ayrıca. Milyonlarca İTÜBÜS.

Döngünün, rahatça sürdürülebileceği bir nüfus gerekiyor her şeyden önce. Aksi halde hiçbir faydası yok elektrikli motorun, bilmem neyin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
bazı arkadaslar destek yok falan demis... ilginc muhtemelen verilen desteklerden ve hibelerden haberdar degiller. ben soyleyeyim;
1-TUBITAK
2-DPT
3-universite BAP
4-avrupa birligi fonları(davinci mesela)
bu gibi kurumlar milyon dolar seviyelerinde universite projelerine destek veriyorlar.(ustelik birinden destek alırsanız digerinden alamıyacaksınız diye birsey de yok)
Lütfen o yok bu yok demeyelim.
Yapılan ise gelince guzel. Zamanla daha iyi olur. En azından bizimde teknolojinin gerisinde kalmamamızı saglar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk ALAGÖZ 9 yıl
Vallahi bravo normal J9 dizel motoruna rağmen 100 km ye ağlıyarak çıkıyor iyi hız yapıyormuş elektirikli olanı. Ama ben olsam projeyi 2001 model bir Transporter üzerinde yapardım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bulevent 9 yıl
tuzunoglu tepkini anlayabiliyorum. bizim ülkede zaten proflar yani işin ehil kişileri genelde böyle çalışmaları gördüklerinde olmaz yürümez gitmez kırılır dağılır biz yapamayız geç kaldık. uçamaz(t129 atak helikopteri). Ya biraz insan bardağın dolu tarafına bakar. ben izledim şehir içi test ettiler. şöför ile yolcularda vardı içerde yokuşta durup test ettiler dolu haliyle araç yokuşta zonlanmadı durup kalktı. dış görünüşü neden bu kadar kafaya taktınız aracın donanımları tamamiyle yerli zaten önemli olanda bu değil mi ? gereken yapılmış iş sadece zengin seri üretime dökebilecek kodamanlara kaldı zaten dış görünüş işin en kolay kısmı değiştirilir. saygılar....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 9 yıl
merhabalar, ülkemin güzelinsanları şimdi bana kızacaksınız ama bu adamlar akü ile elektrik motorunu dayamışlar araca bildiğin akülü cocuk arabasının büyüğünü yapmışlar.ne bir teknolojine birşey. 50KW-saat pil demek zaten ciddi bir maliyet. birde bu araç 10 günde ya dağılır yada içindekileri öldürür. 11sn da 75km/s hız ne yarış minibüsü mü yaptınız? eminim verilerin verildiği testler de içi boş yapılmıştır. Böyle bir işe girişirken önce elektrikli motorun seri tepkilerine cevap verecek bir sanjıman üretmek öncellikli bir iştir. detayları anlatsam forumun sayfaları yetmez... elektronikmuhendisine katılıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuzunoglu 9 yıl

xense

merhabalar, ülkemin güzelinsanları şimdi bana kızacaksınız ama bu adamlar akü ile elektrik motorunu dayamışlar araca bildiğin akülü cocuk arabasının büyüğünü yapmışlar.ne bir teknolojine birşey. 50KW-saat pil demek zaten ciddi bir maliyet. birde bu araç 10 günde ya dağılır yada içindekileri öldürür. 11sn da 75km/s hız ne yarış minibüsü mü yaptınız? eminim verilerin verildiği testler de içi boş yapılmıştır. Böyle bir işe girişirken önce elektrikli motorun seri tepkilerine cevap verecek bir sanjıman üretmek öncellikli bir iştir. detayları anlatsam forumun sayfaları yetmez... elektronikmuhendisine katılıyorum


madem çok iyi biliyorsun bu işleri dostum daha iyisini sen yap olur mu? sanki ülkede her gün elektrikli bir araç üretiliyor da biz bilmiyormuşuz gibi konuşmayın lütfen. bu gibi projelerin desteklenmesi lazım ki daha iyileri de yapılabilsin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 9 yıl
Şarj 3-4 saat sürüyorsa, her 120km de bir yani 2 turda bir 3-4 saat mi bekleyecek minibüs? Buna gülerim işte. Buna başka bir çözüm bulmaları şart!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webmaster-mt 9 yıl
wayyy uymuş haaa güzel de ismi olmuş walla itübüs :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +155 mustafaaydemirr +83 CertainCrimes +33 Yacatisma +31 l4her0 +31 edirneli86 +31 Ersin ÇAKI +31 Shoresh +31 mansurmarsak +28 Baxa +26
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5430 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, itü ve elektrikli minibüs
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPad uygulaması -1- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
6000 bütçe en ideali hangisi sizce
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim