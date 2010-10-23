Bir elektrikli araç da Türkiye'den: İTÜBÜS

Otomotiv sektörünün yeni modası olan hybrid ve tam elektrikli araçlar konusundaki gelişmeleri bütün dünyayla aynı anda DonanımHaber sayfalarında okuyorsunuz. Bu önemli konuda bir gelişme de ülkemizde gerçekleşti. İstanbul Teknik Üniversitesi Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi tarafından elektrikli bir minibüs geliştirildi: İTÜBÜS.

50 kilowatt-saatlik bataryalara sahip İTÜBÜS, tam dolu bataryalarıyla 120 kilometre civarında yol alabiliyor. 3000 devir dolum ömrü olan bu bataryalar sayesinde İTÜBÜS 150 kilometre/saat hıza da ulaşabilecek şekilde tasarlanmış. Ayrıca bu teknolojik minibüs 120 kilometrelik yolu sadece 18-19 TL tutarında elektrikle alabiliyor. İTÜ yerleşkesi içerisinde test amacıyla 75 kilometre/saat hıza kadar çıkarılan İTÜBÜS, 0'dan 75 kilometre/saat hıza 11 saniyede çıkabiliyor. Karsan karoseri üzerinde geliştirilmiş minibüsün bataryalarının şarj süresi ise 3-4 saat.

İTÜBÜS'ün tanıtımı sırasında konuşan İTÜ rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, ''Elektrikli minibüsün enerji maliyeti, dizel bir minibüsten üçte birden daha az.'' dedi. Şimdiye kadar bir problemle karşılaşmadıklarını belirten Şahin, seri üretim çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamanlanacağını söylese de yatırımcılar olmadan seri üretimin gerçekleşemeyeceğini de belirtti.

İTÜ Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Proje Danışmanı Prof. Dr. Ata Mugan da aracın bir prototip olduğunu belirterek, aracı oluşturan parçaların teker teker alındığını ve bu yüzden prototipin biraz pahalı olduğunu açıkladı. Mugan ayrıca minibüsün çok performanslı olduğunu ve şu an için en büyük eksiğin şarj istasyonları olduğunu belirtti.