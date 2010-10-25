Bir elektrikli şehir içi otomobili de Kia'dan: Pop Concept

Daha önceki haberlerimizde elektrikli küçük şehir içi otomobilleri hakkında çeşitli bilgiler vermiştik, bunlardan bazıları Renault Twizy ve Nissan Townpod idi.Markaların sürekli üzerinde çalıştığı bu küçük otomobillere bir yenisi de Güney Koreli marka Kia'dan geliyor: Pop Concept.

Pop Concept'in üretim versiyonu henüz belli olmasa da onun da Pop Concept gibi fütüristik tasarımlı olacağı belirtiliyor. Bu fütüristik tasarımlı otomobili ortaya çıkan tasarımcıların başındaki isim Gregory Guillaume, tasarımcıların genelde tertemiz bir sayfadan çizime başlama şansını yakalayamadıklarını belirtti ve ''Böyle bir tasarım ancak bizden gelebilirdi, özgürlükle yönetilen bu ekibin başında olmak çok güzel.'' dedi. 'Özgürlükle'' tasarlanan bu otomobilin boyutları da özgürlükten nasibini almış. Sadece 3 metre boyundaki otomobil Toyota İQ'dan 15 mm daha uzun. Otomobilin dışı kadar içi de ilginç tasarlanmış. Ön tarafa kanepe tarzı bir koltuk yerleştiren tasarımcılar 3 kişinin oturabilmesini hedeflemiş. Arkada ise küçük bir çocuğun oturacağı boyutlarda tekli bir koltuk bulunuyor.

Şimdilik üretim versiyonu, fiyat ve teknik özellikleri konusundaki bilgiler açıklanmamış olsa da Pop Concept ilginç tasarımı ve Kia'nın gelecek otomobillerinin tasarımı konusunda önemli bilgiler verdiği için Paris Auto Show'un ilgi çeken modelleriden biriydi.