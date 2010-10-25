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Bir elektrikli şehir içi otomobili de Kia'dan: Pop Concept

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Bir elektrikli şehir içi otomobili de Kia'dan: Pop Concept
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Daha önceki haberlerimizde elektrikli küçük şehir içi otomobilleri hakkında çeşitli bilgiler vermiştik, bunlardan bazıları Renault Twizy ve Nissan Townpod idi.Markaların sürekli üzerinde çalıştığı bu küçük otomobillere bir yenisi de Güney Koreli marka Kia'dan geliyor: Pop Concept.

Pop Concept'in üretim versiyonu henüz belli olmasa da onun da Pop Concept gibi fütüristik tasarımlı olacağı belirtiliyor. Bu fütüristik tasarımlı otomobili ortaya çıkan tasarımcıların başındaki isim Gregory Guillaume, tasarımcıların genelde tertemiz bir sayfadan çizime başlama şansını yakalayamadıklarını belirtti ve ''Böyle bir tasarım ancak bizden gelebilirdi, özgürlükle yönetilen bu ekibin başında olmak çok güzel.'' dedi. 'Özgürlükle'' tasarlanan bu otomobilin boyutları da özgürlükten nasibini almış. Sadece 3 metre boyundaki otomobil Toyota İQ'dan 15 mm daha uzun. Otomobilin dışı kadar içi de ilginç tasarlanmış. Ön tarafa kanepe tarzı bir koltuk yerleştiren tasarımcılar 3 kişinin oturabilmesini hedeflemiş. Arkada ise küçük bir çocuğun oturacağı boyutlarda tekli bir koltuk bulunuyor.

Şimdilik üretim versiyonu, fiyat ve teknik özellikleri konusundaki bilgiler açıklanmamış olsa da Pop Concept ilginç tasarımı ve Kia'nın gelecek otomobillerinin tasarımı konusunda önemli bilgiler verdiği için Paris Auto Show'un ilgi çeken modelleriden biriydi.


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sotoxs 9 yıl
elektriklisi bile içeri motor sesi verir bunların
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arel.gr 9 yıl
harikanin otesi bir tasarim olmus.
artik elektronik bi urune donusen bu teknolojinin arabalarinin aciklamalari donanimhaber'de surekliligi sevindirici.
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-Dominic- 9 yıl
Sadece konsept olarak kalacak bence...
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pacman 9 yıl
Arka koltuğa oturan kişi bagajdan inip biniyor herhalde. Bence oturma düzeni ve bagaj kullanımı iyi düşünülmüş.
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RevivaL 9 yıl
Farklı bir tasarım olmuş. Artık bütün otomobil firmaları elektrikli otomobil çıkarak galiba
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artenis 9 yıl
Biraz fazla YER kaplamaya başladı bu otomobil haberleri, Yeni bir BASLIK ACILIP orada yayınlanması kullanıcı kaybetmeme acısından avantajlı olabilir .
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djxray 9 yıl
Neden elektrikli araba deyince hep uzay çağından fırlamış kullanılmayacak tasarımlar yaparlar ki. Artık bu teknolojinin hataya geçmesi lazım ama bu tasarımla değil (:
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Kenshi 9 yıl
İyiymiş...
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Zortul 9 yıl
Konsept bile olsa tasarım olmamış.
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