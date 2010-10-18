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Bir Elektrikli Şehir Otomobili de Nissan'dan: Townpod EV Concept

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Bir Elektrikli Şehir Otomobili de Nissan'dan: Townpod EV Concept
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Nissan tamamen elektrikli otomobiller geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. LEAF modelinin dünya genelinde gördüğü ilgiden de destek alan Nissan yetkilileri, LEAF'i baz alarak yeni modeller geliştirmeye başladılar. Bu modellerden biri de Paris Motor Show'da gün yüzüne çıkan ilginç tasarımlı bir Nissan: Townpod.

Townpod, tasarım olarak diğer bir Nissan modeli olan Cube'ı andırıyor. Ancak nedense (tamamen yeni bir strateji nedeni ile olsa gerek) Nissan yetkilileri Townpod'u tanıttıkları toplantıda Cube'dan hiç bahsetmediler.

Kurnaz görünümlü Townpod; uzun ve van tipi gövdesi, geriye doğru açılan kapıları ve diklemesine ortadan ikiye ayrılmış bagaj kapılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak ayrıntılara girilmese de Townpod'un Nissan LEAF'teki teknolojiyi kullandığı açıklandı. Tabiki bu araç da 0 emisyon değerine sahip.

İç mekana göz atınca Nissan tasarımcılarının ne kadar fütüristik bir iç mekan ortaya çıkardıklarını görebilirsiniz. Konsolun üst bölümüne yakın bir konumda büyük bir monitor bulunuyor. Bu monitörden aracın hızı, bataryanın şarj durumu ve kalan menzil gibi bilgiler elde edilebiliyor. Monitörün hemen altında yer alan dokunmatik ekrandan ise ses ve navigasyon sistemi kontrolleri yapılabiliyor.

2010 Paris Motor Show'un yıldızlarından biri olan Townpod konsept bir model olmasına rağmen, gelecek versiyon Cube'un habercisi olarak düşünüldüğünden Nissan severler için çok önemli bir model konumunda. Nissan Türkiye tam elektrikli modelleri ülkemize getirmeye başladığında bu fütüristik tasarımlı aracın üretim versiyonunu yollarımızda da görebiliriz.


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DH Misafiri 7 yıl
BU ARABAMY YAA
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r0x 7 yıl
O Nedir Abi Öyle Ya ... 10-20 Yıl Sonra Arabalar Hep Böyle Olacaksa İşimiz Var Temiz En Az 30 Yıllık Araba Ararız 20 Sene Sonra ...
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ssonerb 9 yıl
öyle yorumlar varki biz beğendiğimizi söylemeye cekiniyoruz.Bence prototip bir araç ve güzelbir tasarım olmuş
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::Ashes:: 9 yıl
Teknoloji ilerliyor eski bilim kurgu filmleri gerçek oluyor gibi :)
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northernlights 9 yıl
Dıştan çok kötü görünüyor; ama içi çok güzel.
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sotoxs 9 yıl
tam bir bayan arabası. çok satar bu.
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M@rtin 9 yıl
Harika büyük emek var kesinlikle ellerine sağlık adamların keşke bizim ülkedede bole tasarımlar yapılabilip üretile bilse.
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canberx 9 yıl
ne yalan söyliyeyim walla ben beyendim bu arabayı :D arabanın önü tosun gibi gülüyo normal arabalar hep sinirli bakıyor bi farklılık işte helal nissana :D
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Batuist 9 yıl
İç mekan tasarımı bence daha güzel olabilirdi.. o kadar da hoş değil bence.. sanki maliyetten kısmak adına ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar hissi uyandırıyor.. daha lüks ve konforlu bir his uyandırmalydı bence... hele hele prototip ise..
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buckethead® 9 yıl
"Cirkin" kelimesi yetersiz kalir.
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djxray 9 yıl
Neden bütün elektrikli arabalar tasarım özürlü?
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By Salus 9 yıl
Birileri bu arabayı tasarlayan tasarımcılara Dur Demeli.
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RBdriftking 9 yıl

djxray

Neden bütün elektrikli arabalar tasarım özürlü?


Bende bu Soruyu kim Sorucak Diye Bekliyordum
Bunun Cevabını Bende merak ediyorum
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Savior Fenix 9 yıl
Bu nasıl tasarım yav
Araba konuşacakmış gibi duruyor
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zulfikar 9 yıl
o torpido ne abi bide konsol felan gelecek gelmiş haberimiz yok
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deniz6 9 yıl
Üstüne para verseler binmem bu araca
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