Bir Elektrikli Şehir Otomobili de Nissan'dan: Townpod EV Concept

Nissan tamamen elektrikli otomobiller geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. LEAF modelinin dünya genelinde gördüğü ilgiden de destek alan Nissan yetkilileri, LEAF'i baz alarak yeni modeller geliştirmeye başladılar. Bu modellerden biri de Paris Motor Show'da gün yüzüne çıkan ilginç tasarımlı bir Nissan: Townpod.

Townpod, tasarım olarak diğer bir Nissan modeli olan Cube'ı andırıyor. Ancak nedense (tamamen yeni bir strateji nedeni ile olsa gerek) Nissan yetkilileri Townpod'u tanıttıkları toplantıda Cube'dan hiç bahsetmediler.

Kurnaz görünümlü Townpod; uzun ve van tipi gövdesi, geriye doğru açılan kapıları ve diklemesine ortadan ikiye ayrılmış bagaj kapılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Teknik olarak ayrıntılara girilmese de Townpod'un Nissan LEAF'teki teknolojiyi kullandığı açıklandı. Tabiki bu araç da 0 emisyon değerine sahip.

İç mekana göz atınca Nissan tasarımcılarının ne kadar fütüristik bir iç mekan ortaya çıkardıklarını görebilirsiniz. Konsolun üst bölümüne yakın bir konumda büyük bir monitor bulunuyor. Bu monitörden aracın hızı, bataryanın şarj durumu ve kalan menzil gibi bilgiler elde edilebiliyor. Monitörün hemen altında yer alan dokunmatik ekrandan ise ses ve navigasyon sistemi kontrolleri yapılabiliyor.

2010 Paris Motor Show'un yıldızlarından biri olan Townpod konsept bir model olmasına rağmen, gelecek versiyon Cube'un habercisi olarak düşünüldüğünden Nissan severler için çok önemli bir model konumunda. Nissan Türkiye tam elektrikli modelleri ülkemize getirmeye başladığında bu fütüristik tasarımlı aracın üretim versiyonunu yollarımızda da görebiliriz.