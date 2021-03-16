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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 azalttı: Rockstar güncelleme hazırlıyor

    Oyun dünyasının en popüler oyunlarından birisi olan GTA V'in çevrimiçi versiyonu GTA Online'ın yükleme süreleri azalıyor. İyileştirmeyi bir GTA Online oyuncusu buldu.
    16 Mart 2021, 12:00 (13 sa.)
    5,3b
    13
    20
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    9

    Bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 azalttı: Rockstar güncelleme hazırlıyor
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    Geliştiriciliğini Rockstar Games'in yaptığı oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri haline gelen GTA V'in online modu GTA Online'ın yükleme süreleri azaltılıyor.

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    Oyunu oynayanların da bileceği gibi GTA Online'ın yükleme süreleri bir hayli uzun. Hatta bu uzunluk yüzünden yıllardır bu konu ile ilgili çeşitli şakalar da yapılıyor. Ancak bir GTA Online oyuncusu sayesinde bu yükleme süreleri kısalacak.

    Geçtiğimiz günlerde t0st isimli bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 oranında azaltacak bir yol buldu. Bu yolu Rockstar Games'e sundu. Rockstar ise birkaç gündür durumu araştırıyordu ve en sonunda bunun doğru ve düzgün bir yol olduğunu kabul etti. Rockstar Games'in GTA Online için hazırladığı sıradaki güncelleme ile birlikte de t0st'un bulduğu yöntem kullanılacak ve oyunun bekleme süreleri resmi olarak azaltılacak.

    Güncelleme yalnızca oyunun PC sürümü için geçerli olacak. Rockstar Games önce bu yolu bulan kullanıcıya yalnızca teşekür etti. Ardından da teşekkür amaçlı 10.000 dolar verdikleri açıklandı. Güncellemenin ne zaman geleceği belli değil.



    https://kotaku.com/fan-fixes-gta-online-load-times-rockstar-makes-it-offi-1846481841
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    emre1393 (Emre K......) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kısaca r*'daki hıyarlar oyun itemlerini json formatında kaydetmişler, yaklaşık 63000 tane item var, sonra oyun yüklenirken bu 63k itemin listedeki varlığını/doğruluğunu tek tek kontrol eden bir fonksiyon kullanmışlar, tek işlemci çekirdeği ile yaklaşık 2 milyar (2x10^9) tane kontrol yaptıktan sonra oyun açılıyor.

    bu arkadaş bunu daha mantıklı ve hızlı bir yoldan yapan bir fonksiyon hazırlamış.
    kısaca r*'daki hıyarlar oyun itemlerini json formatında kaydetmişler, yaklaşık 63000 tane item var, sonra oyun yüklenirken bu 63k itemin listedeki varlığını/doğ...
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    2 Yanıt Yanıtla +56
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 bin dolar böyle bir geliştirme için az. Koca şirketin 10 senedir yapmadığı şeyi ve inanılmaz yüksek paralar kazanan bu projenin ciddi bir sorununun çözülmesi sadece 10 bin dolara sığdırılamamalı. Eğer kendi mühendisleri bunu çözmüş olsaydı emin olun ona ödenen maaş 10 bin dolardan çok daha fazla olurdu ve bu adam sözleşmeli bir çalışan bile değil. 10 bin dolar dondurma parası bu geliştirme için.
    10 bin dolar böyle bir geliştirme için az. Koca şirketin 10 senedir yapmadığı şeyi ve inanılmaz yüksek paralar kazanan bu projenin ciddi bir sorununun çözülmesi...
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    3 Yanıt Yanıtla +27
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    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi ) emre1393
    Senin haber daha guzel olmus
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    N neytullah1 (Emre Sonmez) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    benim anlamadığım herkes tarafından dert yanılan bir olayı biri çözmüş, sen ona sadece 10k dolar veriyorsun, milyar dolarlar kazanan şirketsin arkadaş insan bi 100k dolar verirdi
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    Frobe 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    2 dakikadan 50 saniyeye düştü loading, vay be.
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    dr20mouse (Ali Rıza İmamoğlu) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güncelleme geldi bile 460 mb küsürdü gerçekten süre düştü. Teşekkürler t0st'cu Erol kardeş :D
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    emre1393 (Emre K......) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    kısaca r*'daki hıyarlar oyun itemlerini json formatında kaydetmişler, yaklaşık 63000 tane item var, sonra oyun yüklenirken bu 63k itemin listedeki varlığını/doğruluğunu tek tek kontrol eden bir fonksiyon kullanmışlar, tek işlemci çekirdeği ile yaklaşık 2 milyar (2x10^9) tane kontrol yaptıktan sonra oyun açılıyor.

    bu arkadaş bunu daha mantıklı ve hızlı bir yoldan yapan bir fonksiyon hazırlamış.
    2 Yanıt Yanıtla +56
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    Akasha_Ether (abc def) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) emre1393
    Tam bir softwareGore
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    WB 10 sa. ( Mesaj Silindi ) emre1393
    Senin haber daha guzel olmus
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    10 bin dolar böyle bir geliştirme için az. Koca şirketin 10 senedir yapmadığı şeyi ve inanılmaz yüksek paralar kazanan bu projenin ciddi bir sorununun çözülmesi sadece 10 bin dolara sığdırılamamalı. Eğer kendi mühendisleri bunu çözmüş olsaydı emin olun ona ödenen maaş 10 bin dolardan çok daha fazla olurdu ve bu adam sözleşmeli bir çalışan bile değil. 10 bin dolar dondurma parası bu geliştirme için.
    3 Yanıt Yanıtla +27
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    brosbeforehoes 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    adam zaten topluluk için yapmış. rockstar'ın modu güncelleme olarak yayınlaması bile geliştirici için büyük bir sevinç kaynağı olmuştur. 10 bin dolar da güzel bir jest olmuş. hiç vermeyebilirlerdi de.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 12 sa. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Adam bedavadan 10k almış az diyon :))
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    labtek38 9 sa. ( Mesaj Silindi ) Guhong01
    Oyun parası da verebilirlerdi 😁
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    https://nee.lv/2021/02/28/How-I-cut-GTA-Online-loading-times-by-70/
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    F fairtune (ALİ BULUT) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    oha bi 300 saat daha oynanır o zaman
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    berkayjan (Berkay Mert) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke teknik olarak kullanıcının ne bulduğu da paylaşılsaymış haberde. Oyun sisteminde ne gibi değişiklikler yapmış mesela?
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    B Batuhangover01 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    10k dolar hiç yoktan eyidir.
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    TITAN (S K) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    ssd kurulu gta5 online kaç dk da açıyor bende yüklü degil şuan
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    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gta online, gta ve
    4 etiket daha yükleme süreleri t0st gta 5 Yazılım
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