Bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 azalttı: Rockstar güncelleme hazırlıyor

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Geliştiriciliğini Rockstar Games'in yaptığı oyun dünyasının en popüler oyunlarından biri haline gelen GTA V'in online modu GTA Online'ın yükleme süreleri azaltılıyor.

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Oyunu oynayanların da bileceği gibi GTA Online'ın yükleme süreleri bir hayli uzun. Hatta bu uzunluk yüzünden yıllardır bu konu ile ilgili çeşitli şakalar da yapılıyor. Ancak bir GTA Online oyuncusu sayesinde bu yükleme süreleri kısalacak.

Geçtiğimiz günlerde t0st isimli bir GTA Online oyuncusu, oyunun yükleme sürelerini %70 oranında azaltacak bir yol buldu. Bu yolu Rockstar Games'e sundu. Rockstar ise birkaç gündür durumu araştırıyordu ve en sonunda bunun doğru ve düzgün bir yol olduğunu kabul etti. Rockstar Games'in GTA Online için hazırladığı sıradaki güncelleme ile birlikte de t0st'un bulduğu yöntem kullanılacak ve oyunun bekleme süreleri resmi olarak azaltılacak.

Güncelleme yalnızca oyunun PC sürümü için geçerli olacak. Rockstar Games önce bu yolu bulan kullanıcıya yalnızca teşekür etti. Ardından da teşekkür amaçlı 10.000 dolar verdikleri açıklandı. Güncellemenin ne zaman geleceği belli değil.

https://kotaku.com/fan-fixes-gta-online-load-times-rockstar-makes-it-offi-1846481841

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