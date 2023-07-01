Twitter'da bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor

Artık doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet'e kadar görebilecek
Elon Musk, bu yeni özelliği Twitter'da açıkladı. Yaptığı açıklamaya göre aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici bir sınırlama sunuldu. Bu sınırlamalr ise şu şekilde:
- Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı.
- Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar okumakla sınırlı.
- Günde 300'e kadar yeni doğrulanmamış hesap oluşturulabilecek.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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