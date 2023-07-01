Twitter'da bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor

Tam Boyutta Gör Popüler mesajlaşma uygulaması Twitter, geçtiğimiz gün kullanıcı girişi yapmadan tweet'leri görmemenize sebep olan ve tweet linkine bastığınızda oturum açma sayfasına otomatik yönlendiren bir özelliği kullanıma sunmuştu. Hatta Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada bu özelliği veri korsanlarına karşı acil bir önlem olarak adlandırmıştı. Ancak bu özellik ile birçok tepkiye uğrayan Elon Musk durmak bilmeyerek yeni bir tepki çekecek özellik kullanıma sundu.

WhatsApp'a QR kod ile sohbet geçmişi aktarım özelliği geliyor 7 sa. önce eklendi

Artık doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet'e kadar görebilecek

Elon Musk, bu yeni özelliği Twitter'da açıkladı. Yaptığı açıklamaya göre aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici bir sınırlama sunuldu. Bu sınırlamalr ise şu şekilde:

Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı.

okumakla sınırlı. Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar okumakla sınırlı.

kadar okumakla sınırlı. Günde 300'e kadar yeni doğrulanmamış hesap oluşturulabilecek.

Tam Boyutta Gör Özelliği kullanıma sunan Musk, geçici olduğunu belirtse de fazlasıyla tepkiyle karşılaştı. ABD için Twitter'da gündem konusu olan özelliğin ne kadar süre için kullanımda kalacağı ise henüz bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor