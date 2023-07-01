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    Anlık Bildirim

    Twitter'da bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor

    Twitter'da artık görüntüleyebileceğiniz tweet sayısı, sınırlandırılıyor. Doğrulanmamış hesaplar 600 gönderi, doğrulanmış hesaplar ise 6000 gönderi görüntüleyebilecek.
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    Bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Popüler mesajlaşma uygulaması Twitter, geçtiğimiz gün kullanıcı girişi yapmadan tweet'leri görmemenize sebep olan ve tweet linkine bastığınızda oturum açma sayfasına otomatik yönlendiren bir özelliği kullanıma sunmuştu. Hatta Elon Musk, Twitter'da yaptığı açıklamada bu özelliği veri korsanlarına karşı acil bir önlem olarak adlandırmıştı. Ancak bu özellik ile birçok tepkiye uğrayan Elon Musk durmak bilmeyerek yeni bir tepki çekecek özellik kullanıma sundu.

     

    Artık doğrulanmamış hesaplar günde 600 tweet'e kadar görebilecek

    Elon Musk, bu yeni özelliği Twitter'da açıkladı. Yaptığı açıklamaya göre aşırı veri kazıma ve sistem manipülasyonu düzeylerini ele almak için geçici bir sınırlama sunuldu. Bu sınırlamalr ise şu şekilde:

    • Doğrulanmış hesaplar günde 6000 gönderi okumakla sınırlı.
    • Doğrulanmamış hesaplar günde 600 gönderiye kadar okumakla sınırlı.
    • Günde 300'e kadar yeni doğrulanmamış hesap oluşturulabilecek.
    Bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Özelliği kullanıma sunan Musk, geçici olduğunu belirtse de fazlasıyla tepkiyle karşılaştı. ABD için Twitter'da gündem konusu olan özelliğin ne kadar süre için kullanımda kalacağı ise henüz bilinmiyor.
    Kaynakça https://9to5mac.com/2023/07/01/twitter-limit-on-how-many-tweets-you-can-read/ https://twitter.com/elonmusk/status/1675187969420828672
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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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